Zmenárne a bankomaty

Cudziu menu je možné zameniť v mnohých bankách, zmenárňach a na poštách. Pri výmene sa oplatí porovnať ponuku zmenární, aby ste sa vyhli nevýhodnému kurzu a vysokým poplatkom.

Banky sú v Rakúsku otvorené spravidla v pondelok, utorok, stredu a piatok od 8:00 do 15:00 h a vo štvrtok od 8:00 do 12:30 h a od 13:30 h do 17:30 h.

Výber hotovosti 24 hodín denne umožňujú bankomaty. Akceptované sú tuzemské a zahraničné karty Maestro, MasterCard, American Express, Visa a Diners. Výber môže byť eventuálne spoplatnený.

Platba kartou

Platbu kartou akceptujú v Rakúsku mnohé, ale nie všetky obchody, čerpacie stanice, hotely a reštaurácie. Či a ktoré karty sú prijímané, môžete zistiť už podľa loga pri vchode (na vstupných dverách). V prípade hostí z eurozóny sa zvyčajne neúčtujú žiadne poplatky.

Užitočné tipy