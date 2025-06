Das Egon Schiele Museum befindet sich in Tulln an der Donau in Niederösterreich – also in der Stadt, in der Egon Schiele 1890 geboren wurde.

Besonders spannend: Tulln bietet auch einen „Egon Schiele Weg“, der durch die Stadt führt und biografische Stationen wie das Geburtshaus oder die Schule markiert – eine gute Ergänzung zum Museumsbesuch.