Viedenský valčík bol pôvodne považovaný za škandalózny a nemorálny, no dnes je súčasťou nehmotného Kultúrneho dedičstva UNESCO. O jeho popularitu sa zaslúžil najmä Johann Strauss (mladší). Ako tanec bol kedysi zakázaný, pretože sa tancoval rýchlo a v úzkom objatí. Dámy sa krútili, poskakovali a od vyčerpania často upadali do mdlôb – a to bol jednoducho škandál!



Napriek tomu sa stal najobľúbenejším tancom, ktorý odzrkadľoval stúpajúce sebavedomie mešťanov. Postupne prenikol do všetkých spoločenských vrstiev a tancovali ho aj na tých najnoblesnejších plesoch. Spoločenský prelom zažil valčík počas Viedenského kongresu 1814/15. Johann Strauss (starší) uviedol tanec na cisárskom dvore a jeho syn z neho urobil „pop“ 19. storočia. V súčasnosti je Viedenský valčík so 60 taktmi za minútu najrýchlejší spoločenský súťažný tanec a od roku 2017 patrí ku Kultúrnemu dedičstvu UNESCO.