Potom, ako si Viedeň zvolil za druhý domov, strávil Beethoven väčšinu času v tomto meste umenia a hudby. Svoje stopy tu tento génius zanechal na mnohých miestach.

Ludwig van Beethoven, ktorý sa narodil v roku 1770 v Bonne, zavŕšil obdobie Viedenskej klasiky a zároveň pripravil pôdu pre romantizmus. Už ako mladý muž prišiel v roku 1792 do Viedne, kde žil až do svojej smrti v roku 1827. Jeho hudba súbežne zachytáva dramatické udalosti svojej doby: Francúzsku revolúciu, Napoleona a reštauráciu. Deväť Beethovenových symfónií najmä piata s výrazným motívom na začiatku a deviata so Schillerovou „Ódou na radosť“ patria dnes k svetovému kultúrnemu dedičstvu.

Jeho život sa pritom niesol v znamení protikladov – ako človek bol geniálny, no aj tvrdohlavý a často osamelý. Hoci skoro takmer nepočul, komponoval ďalej v tichu. Beethoven chcel svojou hudbou slúžiť „trpiacemu ľudstvu“ –a vytvoril súhrnné dielo, ktoré sa nás hlboko dotýka dodnes.

Niektoré z bytov, kde umelec strávil časť života, sú dnes otvorené pre verejnosť a umožňujú nahliadnuť do života a pôsobenia tejto významnej osobnosti. No Ludwiga van Beethovena, ktorý si rakúske hlavné mesto vybral za svoj druhý domov, pripomína okrem Viedne ako svetoznámeho skladateľa aj veľa iných miest, napríklad Viedenský les a mestečká Baden a Krems.