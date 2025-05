Obrazy duše od „najväčšieho divocha“

Oskar Kokoschka bol to, čo by sme dnes nazvali multitalentom. Písal divadelné hry a príbehy, navrhoval divadelné scény a mozaiky pre kostoly. Predovšetkým však maľoval – nespútane, expresívne a emocionálne. Preslávili ho najmä neobyčajné a na jeho dobu celkom inovatívne portréty: boli to obrazy, pri ktorých sa viac ako na vernú reprodukciu viditeľnej podoby sústredil na základné charakterové črty a osobnosť stvárňovaného modelu.

Na ľuďoch na Kokoschkových obrazoch je vidieť optimizmus, ale aj neistotu, vnútornú rozorvanosť a niekedy i zármutok a bolesť. Kokoschkovo umenie sa často označuje ako obrazy duše. Hlavným umelcovým cieľom bolo zachytiť na obraze celého človeka, a nie iba jeho zovňajšok.