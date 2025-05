Vzostup na pozíciu hrdinu

Princ vstúpil do rakúskej armády a vďaka svojim strategickým schopnostiam rýchlo stúpal v hodnostiach. Čoskoro sa tešil hrdinskej povesti, keď sa vydal do vojny za to, čo cisári považovali za spravodlivú vec, za záchranu kresťanstva v Európe. „Vo vojne proti moslimským Osmanom bol štylizovaný ako 'záchranca Západu' a oslobodil časti Európy po jeden a pol storočí tureckej okupácie,“ hovorí kurátorka osláv 300. výročia v rakúskej galérii Belvedér.

Úrad laického opáta, ktorý mu bol udelený vo veku 15 rokov – čím sa stal patrónom dvoch opátstiev v Savojsku – mu priniesol majetok, ale aj celibát. Jeho ročný príjem predstavoval približne trinásť kilogramov zlata. Princ Eugen sa nikdy neoženil, zostal bezdetný a jeho súkromný život je dodnes pre mnohých záhadou. Jeho súčasníci ho nazývali „Mars bez Venuše“ a pretrvávali fámy o jeho homosexualite. Dnes ho miestna komunita homosexuálov oslavuje ako jedného z nich a na queer zájazdoch vo Viedni je v centre pozornosti.

Princ Eugen Savojský je považovaný za jedného z najvýznamnejších rakúskych mecenášov umenia. Pre svoje rezidencie – princ Eugen bol považovaný za excentrika, túžiaceho po moci – postavil originálne paláce, zhromaždil obrovské umelecké zbierky a zaviedol extravagantné oficiálne reprezentácie, plesy a recepcie, aké vojnou zničená Viedeň dovtedy nezažila.