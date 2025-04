Dunaj tečie zo západu na východ, prechádza naprieč Rakúskom v dĺžke asi 350 kilometrov a je dôležitou životodarnou tepnou krajiny. Spája historické mestá, chránené prírodné oblasti a kultúrne poklady.

Do krajiny vstupuje pri hornorakúskom Jochensteine a preteká najprv cez mesto Linec až po meander Schlögener Schlinge.

Ďalej na východ sa kľukatí známym regiónom Wachau, ktorý patrí k Svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO a preslávili ho malebné vinice a hradné ruiny.

Napokon sa Dunaj dostáva do Viedne, aby odtiaľ pokračoval do Národného parku Dunajské luhy. Veľtok opúšťa Rakúsko pri Hainburgu na hranici so Slovenskom.