Horné Štajersko v lete
Uniknite všednosti v ústrety alpským zážitkom
Introduction
Zážitky v prírode ako zdroj energie: Horné Štajersko vás nadchne idylickými mestami a dedinami, zelenými lúkami a lesmi, horami i údoliami. Turistika, cyklistika alebo lesné kúpele na čerstvom horskom vzduchu zo salaša na salaš s prestávkami plnými pôžitkov. Z mesta za šťastím v srdci prírody.
Prečo navštíviť Horné Štajersko v lete?
Príroda v intenzívnej podobe a priestor na zážitky a pôžitky
Energetické miesto ideálne na lesný kúpeľ, spomalenie a pravé zážitky v prírode i priestor na rodinné túry na bicykli či pešo.
Kultúra, ktorú nielen vidíte, ale aj zažijete
Od Brahmsa a Roseggera cez živé tradície po interaktívne výstavy: kultúra je tu autentická a na dosah ruky i vo všedných dňoch.
Zážitkový región Horné Štajersko má atraktívnu cyklonovinku
Zážitkový región Horné Štajersko prináša do Rakúska novú, jedinečnú cykloponuku v podobe „Púte do Mariazellu na bicykli“. Táto novinka spája zážitky v prírode, športové aktivity a chvíle vedomého zastavenia sa s prírodnými krásami a kultúrnymi pamiatkami v Hornom Štajersku. Projekt dopĺňajú nové trasy pre kombinovanú pešiu a cykloturistiku, gravel trate a obľúbená cyklocesta Mürztalradweg R5.
(E-)cyklistika pri riekach, bicyklovanie a turistika...
Horská a e-cyklistika v Hornom Štajersku: Medzi regiónom Mariazellerland, Hochschwabom a lesnou domovinou Petra Roseggera čaká sieť rozmanitých trás – od pohodových túr pre začiatočníkov po náročné traily pre skúsených cyklistov.
Cyklocesty pri riekach v Hornom Štajersku: Cyklocesta R5 údolím rieky Mürz a R2 pri rieke Mur vedú takmer stále pri týchto tokoch a ponúkajú veľa príležitostí dopriať si prestávku spojenú s kultúrnym alebo kulinárskym zážitkom – ideálne pre rodiny, pôžitkárov na bicykli a všetkých, ktorí sa nikam nenáhlia.
Cyklistika a turistika - zo salaša do hôr: Vlakom do regiónu, na bicykli do hôr a pešo až na vrchol - túry môžete začať pohodlne už zo železničných staníc, ktoré sú ideálnym východiskovým bodom pre pešiu turistiku spojenú s bicyklovaním. Občerstvenie a oddych na tradičných salašoch sú čerešničkou na torte a premenia každý výlet na úžasné dobrodružstvo pre telo i ducha.
Turistika - celkom blízko prírode
Diaľkový turistický okruh „BergZeitReise“ vedie v 15 etapách s 15 tipmi na denné túry naprieč prírodou a kultúrnou krajinou Horného Štajerska. Na 290 km vás čakajú úžasné zážitky, ako sú pohoria Hochschwab alebo Rax.
Tematické a Bylinkové turistické chodníky: Horné Štajersko je domovom mnohých liečivých byliniek, lúčnych kvetov a korenín. Ak sa dobre vyznáte, nájdete popri ceste celú prírodnú lekáreň.
Tip: Zážitkový program Prírodného parku Mürzer Oberland ponúka workshopy, prednášky a kurzy na túto tému.
Kúpanie v lete v Hornom Štajersku
Počas teplých letných dní ponúka Horné Štajersko osvieženie a zábavu pri kúpaní uprostred krásnej prírody. Jazero Erlaufsee vás očarí krištáľovo čistou vodou a alpskou kulisou – ideálne na plávanie, relax a odpočinok. Okrem toho pri Erlaufsee nechýba ani požičovňa člnov.
Rodiny s deťmi a aktívni dovolenkári sa môžu tešiť aj na Zážitkové kúpalisko v Krieglachu a rekreačné centrum Vivax v Mürzzuschlagu s bazénmi, saunami a fitness.
Letné osvieženie skvelo dopĺňajú prírodné kúpaliská a ponuky voľnočasových aktivít:
Jazero Sackwiesensee je vítanou zastávkou na turistickom výlete a láka ponoriť sa pod jeho pokojnú hladinu.
Po turistike v lokalitách Schneealm, resp. v pohorí Rax spojíte vďaka Teichwirt Urani kúpanie s kulinárskou prestávkou - dobrým jedlom a horskou panorámou.
Rekreačné rybníky Seebach lákajú návštevníkov na kúpanie a kempovanie a sú ideálne na dlhší letný pobyt pri vode.
Svoju aktívnu a rôznorodú stránku vám rado predstaví Športové centrum Kapfenberg s vonkajším bazénom a širokou ponukou rekreačných aktivít ako stvorených pre aktívnych pôžitkárov.
Lesný kúpeľ - spomaľte, dýchajte a načerpajte energiu.
AKTÍVNE LETO v horách bez horúčav
AKTIVHOTEL Weisser Hirsch má centrálnu polohu s výhľadom na Mariazellskú baziliku vzdialenú iba 50 m a leží v bezprostrednej blízkosti Bürgeralpe. Hotel ponúka moderne zariadené izby, wellness zónu s vnútorným bazénom (s 24 °C vodou vysoko z hôr), saunu, sanárium, Kneippove kúpele, infračervenú kabínku (za poplatok), masáže (rezervácia vopred), hotelové parkovisko, kaviareň/bar, prednáškové miestnosti a sálu na podujatia. Reštaurácia "Hirschenwirt" ponúka jedlá domácej i medzinárodnej kuchyne!
Služby:
3 alebo 4 prenocovania v 2-lôžkovej izbe Komfort s vaňou alebo sprchou, WC, sušičom na vlasy, telefónom, TV
darček na privítanie na izbe - Pozdrav z Mariazellu
gurmánska polpenzia
bezplatné používanie hotelovej wellness zóny
parkovanie na hotelovom parkovisku
1 energetický nápoj na osobu na posilnenie
turistická mapa regiónu
bezplatné požičanie palíc na severskú chôdzu
bezplatná W-LAN vo verejných priestoroch
cena nezahŕňa poplatok za prenocovanie
Ponuka platí: 20.04. – 02.07.2026 | Hlavná sezóna: 03.07. – 24.09.2026
ZÁŽITKY V PRÍRODE na dvoch kolesách
Ponuka zahŕňa:
4 prenocovania v zrube v rezorte Wiesenquartier s vlastnou saunou a terasou
každé ráno doručenie raňajkového košíka s regionálnymi špecialitami predo dvere, aby ste váš deň začali pôžitkami
bezplatné požičanie e-bicykla na 2 dni, aby ste mohli preskúmať Cykloregión Mürztal
cyklomapa regiónu s prehľadom najkrajších trás
minimálna dĺžka pobytu 4 noci – možnosť rezervácie od 1. apríla do 31. októbra 2026
Vyhliadky/miesta na fotenie
Top podujatia
Rytierske slávnosti na hrade Oberkapfenberg
Stredoveké slávnosti na hrade Oberkapfenberg s rytierskymi súbojmi, kúzelníkmi, potulnými muzikantmi, akrobatmi, žongliermi, historickými tancami, predstavením sokoliarov, ukážkou tábora, stredovekým trhom s remeselníkmi atď. atď.
Štajerský čarovný les
Štajerský čarovný les "Steirischer Zauberwald" v Prírodnom parku Mürzer Oberland sa koná každý rok ako zážitkový projekt v prírode, ktorý zavedie veľkých i malých do sveta legiend, mýtov a rozprávkových bytostí.
Ďalšie tipy
Zelené srdce je v lete plné života
Leto v Štajersku je pozvánkou užiť si prírodu v celej jej rozmanitosti. Nespočetné možnosti na strávenie aktívnej dovolenky a pôžitky nájdete od impozantných vrcholkov Dachsteinu po zvlnené vinice na juhu. Turistov potešia rozkvitnuté horské lúky, cyklisti si užijú idylickú krajinu riek Mur a Enža a všetci, ktorí sa radi kúpu, si určite nenechajú ujsť osvieženie v priezračných jazerách. Historické mestá ako Graz a Leoben sú ideálne na výlet za kultúrou, zatiaľ čo viechy a hostince rozmaznávajú hostí regionálnymi špecialitami, ako sú šalát zo šarlátovej fazuľky či obľúbené štajerské občerstvenie Brettljause.
FAQ
Tourismusverband Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2.
8600 Bruck an der Mur
Telefón: +43 3862 55020