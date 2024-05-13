Two cyclists with helmets and luggage in front of Mariazell Collegiate Church, blue sky.

Horné Štajersko v lete 
Uniknite všednosti v ústrety alpským zážitkom

Horné Štajersko spája túry s nádherným výhľadom, ticho v prírode, dokonalý oddych, pohyb a regionálne špeciality do perfektnej dovolenky.

Zážitky v prírode ako zdroj energie: Horné Štajersko vás nadchne idylickými mestami a dedinami, zelenými lúkami a lesmi, horami i údoliami. Turistika, cyklistika alebo lesné kúpele na čerstvom horskom vzduchu zo salaša na salaš s prestávkami plnými pôžitkov. Z mesta za šťastím v srdci prírody.

Prečo navštíviť Horné Štajersko v lete?

Príroda v intenzívnej podobe a priestor na zážitky a pôžitky

Energetické miesto ideálne na lesný kúpeľ, spomalenie a pravé zážitky v prírode i priestor na rodinné túry na bicykli či pešo.

Zážitky v prírode

Kultúra, ktorú nielen vidíte, ale aj zažijete

Od Brahmsa a Roseggera cez živé tradície po interaktívne výstavy: kultúra je tu autentická a na dosah ruky i vo všedných dňoch.

Kultúrne zážitky

Autentická gastronómia s regionálnym charakterom

Od salaša cez hostinec po ocenené reštaurácie, v turistickom oblečení či smokingu - kuchyňa je tu tradičná, autentická a naozaj pôžitkárska.

Gastronómia v Hornom Štajersku
Púť do Mariazellu na bicykli

Zážitkový región Horné Štajersko má atraktívnu cyklonovinku

Zážitkový región Horné Štajersko prináša do Rakúska novú, jedinečnú cykloponuku v podobe „Púte do Mariazellu na bicykli“. Táto novinka spája zážitky v prírode, športové aktivity a chvíle vedomého zastavenia sa s prírodnými krásami a kultúrnymi pamiatkami v Hornom Štajersku. Projekt dopĺňajú nové trasy pre kombinovanú pešiu a cykloturistiku, gravel trate a obľúbená cyklocesta Mürztalradweg R5.

Ďalšie detaily o putovaní na bicykli

(E-)cyklistika pri riekach, bicyklovanie a turistika...

Horská a e-cyklistika v Hornom Štajersku: Medzi regiónom Mariazellerland, Hochschwabom a lesnou domovinou Petra Roseggera čaká sieť rozmanitých trás – od pohodových túr pre začiatočníkov po náročné traily pre skúsených cyklistov.

Cyklocesty pri riekach v Hornom Štajersku: Cyklocesta R5 údolím rieky Mürz a R2 pri rieke Mur vedú takmer stále pri týchto tokoch a ponúkajú veľa príležitostí dopriať si prestávku spojenú s kultúrnym alebo kulinárskym zážitkom – ideálne pre rodiny, pôžitkárov na bicykli a všetkých, ktorí sa nikam nenáhlia.

Cyklistika a turistika - zo salaša do hôr: Vlakom do regiónu, na bicykli do hôr a pešo až na vrchol - túry môžete začať pohodlne už zo železničných staníc, ktoré sú ideálnym východiskovým bodom pre pešiu turistiku spojenú s bicyklovaním. Občerstvenie a oddych na tradičných salašoch sú čerešničkou na torte a premenia každý výlet na úžasné dobrodružstvo pre telo i ducha.

Cyklistika v Hornom Štajersku
Turistický raj Horné Štajersko

Turistika - celkom blízko prírode

Diaľkový turistický okruh „BergZeitReise“ vedie v 15 etapách s 15 tipmi na denné túry naprieč prírodou a kultúrnou krajinou Horného Štajerska. Na 290 km vás čakajú úžasné zážitky, ako sú pohoria Hochschwab alebo Rax. 

Tematické a Bylinkové turistické chodníky: Horné Štajersko je domovom mnohých liečivých byliniek, lúčnych kvetov a korenín. Ak sa dobre vyznáte, nájdete popri ceste celú prírodnú lekáreň.
Tip: Zážitkový program Prírodného parku Mürzer Oberland ponúka workshopy, prednášky a kurzy na túto tému.

BergZeitReiseTuristika v Hornom Štajersku
Skok za chladivým osviežením

Kúpanie v lete v Hornom Štajersku

Počas teplých letných dní ponúka Horné Štajersko osvieženie a zábavu pri kúpaní uprostred krásnej prírody. Jazero Erlaufsee vás očarí krištáľovo čistou vodou a alpskou kulisou – ideálne na plávanie, relax a odpočinok. Okrem toho pri Erlaufsee nechýba ani požičovňa člnov.

Rodiny s deťmi a aktívni dovolenkári sa môžu tešiť aj na Zážitkové kúpalisko v Krieglachu a rekreačné centrum Vivax v Mürzzuschlagu s bazénmi, saunami a fitness.

Letné osvieženie skvelo dopĺňajú prírodné kúpaliská a ponuky voľnočasových aktivít:
Jazero Sackwiesensee je vítanou zastávkou na turistickom výlete a láka ponoriť sa pod jeho pokojnú hladinu.
Po turistike v lokalitách Schneealm, resp. v pohorí Rax spojíte vďaka Teichwirt Urani kúpanie s kulinárskou prestávkou - dobrým jedlom a horskou panorámou.
Rekreačné rybníky Seebach lákajú návštevníkov na kúpanie a kempovanie a sú ideálne na dlhší letný pobyt pri vode.
Svoju aktívnu a rôznorodú stránku vám rado predstaví Športové centrum Kapfenberg s vonkajším bazénom a širokou ponukou rekreačných aktivít ako stvorených pre aktívnych pôžitkárov.

Osvieženie v Hornom Štajersku

Lesný kúpeľ - spomaľte, dýchajte a načerpajte energiu.

Lesný kúpeľ v Hornom Štajersku
Odporúčania a možné rezervácie
AKTIVHOTEL Weisser Hirsch

AKTÍVNE LETO v horách bez horúčav

AKTIVHOTEL Weisser Hirsch má centrálnu polohu s výhľadom na Mariazellskú baziliku vzdialenú iba 50 m a leží v bezprostrednej blízkosti Bürgeralpe. Hotel ponúka moderne zariadené izby, wellness zónu s vnútorným bazénom (s 24 °C vodou vysoko z hôr), saunu, sanárium, Kneippove kúpele, infračervenú kabínku (za poplatok), masáže (rezervácia vopred), hotelové parkovisko, kaviareň/bar, prednáškové miestnosti a sálu na podujatia. Reštaurácia "Hirschenwirt" ponúka jedlá domácej i medzinárodnej kuchyne!

Služby:

  • 3 alebo 4 prenocovania v 2-lôžkovej izbe Komfort s vaňou alebo sprchou, WC, sušičom na vlasy, telefónom, TV

  • darček na privítanie na izbe - Pozdrav z Mariazellu

  • gurmánska polpenzia

  • bezplatné používanie hotelovej wellness zóny

  • parkovanie na hotelovom parkovisku

  • 1 energetický nápoj na osobu na posilnenie

  • turistická mapa regiónu

  • bezplatné požičanie palíc na severskú chôdzu

  • bezplatná W-LAN vo verejných priestoroch

  • cena nezahŕňa poplatok za prenocovanie

Ponuka platí: 20.04. – 02.07.2026 | Hlavná sezóna: 03.07. – 24.09.2026

Cena: od € 269,- na osobu
Das Wiesenquartier

ZÁŽITKY V PRÍRODE na dvoch kolesách

Ponuka zahŕňa:

  • 4 prenocovania v zrube v rezorte Wiesenquartier s vlastnou saunou a terasou

  • každé ráno doručenie raňajkového košíka s regionálnymi špecialitami predo dvere, aby ste váš deň začali pôžitkami

  • bezplatné požičanie e-bicykla na 2 dni, aby ste mohli preskúmať Cykloregión Mürztal

  • cyklomapa regiónu s prehľadom najkrajších trás

minimálna dĺžka pobytu 4 noci – možnosť rezervácie od 1. apríla do 31. októbra 2026

od € 416 na osobu v zrube

Vyhliadky/miesta na fotenie

1. Aflenzer Bürgeralm | 2. Brucker Schlossberg
4. Pretul | 5. Stuhleck
3. Mariazeller Bürgeralpe

Ďalšie informácie o všetkých vyhliadkach a miestach na fotenie.

Top podujatia

Rytierske slávnosti na hrade Oberkapfenberg

20. 6. 2026 – 21. 6. 2026
Kapfenberg

Stredoveké slávnosti na hrade Oberkapfenberg s rytierskymi súbojmi, kúzelníkmi, potulnými muzikantmi, akrobatmi, žongliermi, historickými tancami, predstavením sokoliarov, ukážkou tábora, stredovekým trhom s remeselníkmi atď. atď.

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Štajerský čarovný les

5. 9. 2026 – 6. 9. 2026
Prírodný park Mürzer Oberland

Štajerský čarovný les "Steirischer Zauberwald" v Prírodnom parku Mürzer Oberland sa koná každý rok ako zážitkový projekt v prírode, ktorý zavedie veľkých i malých do sveta legiend, mýtov a rozprávkových bytostí.

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Koncerty pri jazere Bergsee na Mariazeller Bürgeralpe

Sommer 2026
Mariazeller Bürgeralpe

Večerný koncert vo výške 1.270 m patrí k výnimočným zážitkom, keďže jazerné javisko je jedným z najkrajších pódií v prírode v Rakúsku, kde sa v uplynulých rokoch konalo množstvo koncertov.

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Ďalšie tipy

Bründlweg

Fedlkoch - špecialita z Horného Štajerska

Pútnický kríž na vrchu Veitscher Ölberg

Tajný tip: energetické miesto Salzaklamm

Letná dovolenka v Štajersku

Zelené srdce je v lete plné života

Leto v Štajersku je pozvánkou užiť si prírodu v celej jej rozmanitosti. Nespočetné možnosti na strávenie aktívnej dovolenky a pôžitky nájdete od impozantných vrcholkov Dachsteinu po zvlnené vinice na juhu. Turistov potešia rozkvitnuté horské lúky, cyklisti si užijú idylickú krajinu riek Mur a Enža a všetci, ktorí sa radi kúpu, si určite nenechajú ujsť osvieženie v priezračných jazerách. Historické mestá ako Graz a Leoben sú ideálne na výlet za kultúrou, zatiaľ čo viechy a hostince rozmaznávajú hostí regionálnymi špecialitami, ako sú šalát zo šarlátovej fazuľky či obľúbené štajerské občerstvenie Brettljause.

steiermark.com/sommerurlaub

FAQ

1. Skutočné zážitky v prírode aj priestor na rodinné túry na bicykli či pešo

2. Kultúra je tu autentická a na dosah ruky i vo všedných dňoch.

3. Autentická gastronómia s regionálnym charakterom

Horné Štajersko sa môže pochváliť bohatou kultúrou. Múzeum zimných športov v Mürzzuschlagu pôsobivo dokumentuje históriu zimných športov v Rakúsku. Brahmsovo múzeum v Mürzzuschlagu oživuje hudobné dejiny v niekdajšej letnej rezidencii skladateľa. Múzeum Južnej železnice v Mürzzuschlagu zachytáva priekopnícku techniku Semmerinskej železnice a jej význam pre región. V Roseggerovom múzeu v Krieglachu sa zoznámite so životom a pôsobením Petra Roseggera v jeho lesnej domovine. Moderné prírodovedné múzeum nature4future interaktívne prepája prírodu, ekológiu a otázky budúcnosti.

Umenie a kultúra v Hornom Štajersku

Od salašov po ocenené reštaurácie - tu to pôžitkami a kulinárskym umením nielen žije, tu sú alfou i omegou.

DIELO SKUTOČNÝCH MAJSTROV: sedem reštaurácií bolo ocenených kuchárskymi čiapkami Gault&Millau, hviezdičkami MICHELIN či Bib Gourmands.

KULTÚRA HOSTINCOV PLNÁ SRDEČNOSTI A CHUTÍ: ponuku dopĺňajú remeselné pivá, medovinové frizzante, špičkové destiláty a digestívy.

CHATÁRSKA GASTRONÓMIA, KTORÁ VÁS NADCHNE: workshopy na biofarmách a kurzy varenia so špičkovými kuchármi sú možnosťou zažiť regionálnu kuchyňu na vlastnej koži.

Užite si kulinárske umenie Horného Štajerska

Kontakt a ďalšie informácie:

Tourismusverband Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2.

8600 Bruck an der Mur

Telefón: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
steiermark.com/en/Hochsteiermark
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