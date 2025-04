Großglocknerská vysokohorská cesta je považovaná za jednu z najkrajších panoramatických ciest na svete a patrí k trom najnavštevovanejším výletným cieľom v Rakúsku!

Großglocknerská vysokohorská cesta dlhá 48 kilometrov ponúka viac ako len pôžitok z jazdy. Každých pár metrov tu návštevníci tohto majstrovského diela cestného staviteľstva nájdu miesta s výhľadom na krajinu, ktorá im vyrazí dych, a najmä sa odtiaľto môžu vypraviť za zážitkami v prírode extratriedy.

Großglocknerská vysokohorská cesta prechádza do sveta hôr takmer plynule. Zákrutu za zákrutou vedie hlbšie a hlbšie do Národného parku Vysoké Taury. Majestátne vrcholky hôr, ľadovce, zelené údolia a lesy – to všetko turistov priam núka zastaviť sa, dožičiť rozlet svojej duši a žasnúť. V bezprostrednej blízkosti trasy čakajú na návštevníkov mnohé informačné panely, 15 výstav a 12 zážitkových staníc. Nechýbajú, samozrejme, ani početné napínavé náučné a panoramatické chodníky, ako aj rozsiahla sieť turistických chodníkov, pri ktorých nájdete veľa útulných reštaurácií a tradičných chát.

Großglocknerská vysokohorská cesta je symbiózou techniky a prírody, vďaka ktorej môžu ľudia celkom vedome zažívať krásu Álp. V jej najvyššom bode, na 2.571 metrov vysokom vrchu Edelweiß-Spitze, ktorý je prístupný iba zo slepej odbočky, sa otvára výhľad na panorámu s viac ako 30 trojtisícovkami a severné úbočie Großglocknera týčiaceho sa do výšky 3.798 metrov.

Tunel Hochtor prekonáva hranicu medzi Salzburskom a Korutánskom, kde sa nachádza úchvatná vyhliadka cisára Františka Jozefa Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, odkiaľ sa tiež môžete kochať najvyšším vrchom Rakúska Großglocknerom a ľadovcom Pasterze. V návštevníckom centre sa konajú rôzne výstavy, napríklad Ľadovec žije“ (nem. „Gletscher.Leben“), „Hora – vzostup žien“ (nem. „Berg, die – Frauen im Aufstieg“) alebo najvyššie položená výstava automobilov a motocyklov na svete. Najnovšie pribudla trvalá výstava "Sepp-Forcher - slová a hory" a "GROSSGLOCKNERKINO". Tu sa začínajú každý deň aj bezplatné prehliadky národného parku s rangerom, ktoré vedú po okružnej panoramatickej ceste Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Pri troche šťastia uvidíte možno aj svište alebo kozorožce.

Großglocknerská vysokohorská cesta je jedna z najnavštevovanejších pamiatok v Alpách. V roku 2025 oslavuje svoje 90. narodeniny a od roku 2015 patrí pod pamiatkovú ochranu.