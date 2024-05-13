Zimné šťastie v horách regiónu Pyhrn-Priel
2 lyžiarske oblasti, 62 km zjazdoviek a záruka snehu do 2.000 m – iba 3,5 hod autom z Bratislavy bez dopravných zápch
Introduction
Tam, kde sa stretávajú majestátne hory, lyžiarske svahy s trblietavým snehom a príroda pod bielou perinou, sa začínajú pravé zimné dobrodružstvá. Na juhu Horného Rakúska, asi tri hodiny cesty autom zo Slovenska, vás čaká región plný možností - bez davov ľudí.
A čo je najlepšie? Od tretej noci strávenej v regióne vám darujeme zdarma jeden deň lyžovačky!
Zábava na lyžiach na 62 km zjazdoviek so zárukou snehu
Lyžiarske oblasti Hinterstoder a Wurzeralm ponúkajú celkovo 62 kilometrov vynikajúco upravených zjazdoviek až do výšky 2.000 metrov nad morom. Vysoká záruka snehu, obrovská rozmanitosť a slnečné lúče: od športovo náročných po pohodovo pôžitkárske - z tunajších zjazdov si vyberie naozaj každý.
Kto si zimu užíva radšej mimo zjazdoviek, nájde chvíle plné ticha a nezabudnuteľné zážitky na túrach so snežnicami, skialpoch alebo prechádzkach zasneženou prírodou. Rozmanitá krajina celkom isto utíši vašu túžbu po skutočnej zime – a celkom individuálnych zimných dobrodružstvách. Hory, mesto a termálne kúpele – tri svety, jeden región Vďaka malebnému kúpeľnému mestečku Bad Hall, historickému mestu Steyr a Národnému parku Vápencové Alpy ponúka tento región pestrú paletu zážitkov, ktorá nemá páru. Impozantné pohoria, blahodarné termálne pramene a kultúrne podujatia tu splývajú na mieste, ktoré osloví všetky vaše zmysly. Že to znie ako divoká kombinácia? Možno. No je to najmä zimná dovolenka, na ktorú sa nezabúda.
Dovolenkový región Pyhrn-Priel je tak blízko, že po raňajkách v Bratislave môžete už na obed písať prvé oblúky do snehu na svahu!
športové eldorádo pre lyžiarov s úchvatným výhľadom
miesto konania Svetového pohára v lyžovaní
40 km zjazdoviek všetkých úrovní: 12 km ľahkých, 18 km stredne ťažkých, 10 km ťažkých zjazdoviek
najvyšší výstup z vleku vo výške 2.000 metrov
2 kabínkové lanovky, 2 sedačkové vleky, 7 kotvových vlekov, 3 posuvné pásy
zážitkové zjazdovky SnowTrail a Inferno Piste
najväčší detský areál v Hornom Rakúsku „Sunny Kids Park“ s cvičnými vlekmi, lyžiarskym kolotočom, posuvnými pásmi a zvlnenou dráhou
rozmanitá gastronómia a tradičné lyžiarske chaty
škola zimných športov Stodertal a požičovňa lyží v stredisku
bezplatný lyžiarsky autobus do strediska
žiarivá hviezda medzi lyžiarskymi oblasťami
Príroda, prehľad a ideálne podmienky pre rodiny
22 km zjazdoviek všetkých úrovní: 10 km ľahkých, 10 km stredne ťažkých, 2 km ťažkých zjazdoviek
najvyšší výstup z vleku vo výške 1.870 metrov
najrýchlejšia pozemná lanovka v Európe, 2 sedačkové a 4 kotvové vleky
Sunny Kids Park s posuvnými pásmi a lyžiarskym kolotočom
zážitkové zjazdovky so zvlnenými dráhami
trail pre snežnice, 4,6 km dlhá bežecká stopa a výstup pre skialpinistov
lyžiarska škola Wurzeralm a požičovňa lyží pri údolnej stanici
bezplatný lyžiarsky autobus do strediska
NAJ
Región Pyhrn-Priel vám daruje deň na svahu zadarmo!
Už od 99 € na osobu si v regióne Pyhrn-Priel užijete tri noci s raňajkami – vrátane jedného dňa na lyžiach zdarma!
2 lyžiarske oblasti, 62 km zjazdoviek a čaro zimy
Objavte dejisko Svetového pohára v lyžovaní Hinterstoder a idylické lyžiarske stredisko pre rodiny Wurzeralm!
Zážitky v horách
Túra so snežnicami na chatu Zellerhütte: túra so snežnicami tichými lesmi ako z rozprávky - odmena za výstup dlhý 660 metrov? Nádherný výhľad na pohorie Totes Gebirge!
Beh na lyžiach v Oberwengu: slnečné lúče, jagavý sneh a perfektné oblúky na úpätí vrchu Kleiner Pyhrgas: tak vyzerá deň na bežkách v Oberwengu s vysokou zárukou snehu.
Höss Totale: najdlhší zjazd v Hinterstoderi začína na najvyššom bode lyžiarskej oblasti a končí po 7,4 km v údolí! Absolútnym magnetom je vyhliadka vo výške 2.000 metrov nad morom!
Dobrodružstvá na snehu: túra so snežnicami so sprievodcom a veselá jazda na boboch, hľadanie skrytých prírodných klenotov či noc vo vlastnoručne postavenom iglu v horách? Dobrodružstvá čakajú len na vás!
Chodník pre snežnice na Wurzeralm: chodník pre túru so snežnicami na Wurzeralm si vás získa pôsobivým výhľadom na vrchy Stubwies, Warscheneck a Rote Wand!
Túra so snežnicami na chatu Dümlerhütte: túra so snežnicami na chatu Dümlerhütte ponúka v cieli nielen úchvatnú slnečnú vyhliadku na okolité horské hrebene, ale aj výdatné dobroty na zahryznutie!
Podujatia
Združenie pre cestovný ruch Pyhrn-Priel
Telefón: +43 7562 5266