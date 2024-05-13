Wooden jetty leading to snow-covered island with pavilion and bare trees on calm lake, houses in background.
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VILA VITA Pannonia****s
Objavujte. Oddýchnite si. Ponorte sa.

Miesto, kde sa príroda stretáva so srdečnosťou a pohostinnosťou - užívajte si dokonalé spomalenie a trvalo udržateľný luxus.

Vaše útočisko v lone nedotknutej prírody. Zažite dokonalú rovnováhu oddychu a dobrodružstva - na viac ako 200 hektároch sa rozprestiera prírodný raj, ktorý splní všetky vaše priania. Tenis, jazda na koni, nordic walking, bicyklovanie, wellness alebo kvalitná gastronómia – tu zažijete každý deň novú, vzrušujúcu ponuku. 

Wellness pre telo a dušu – v cene úžasná prírodná scenéria

Zabudnite na chvíľu na všedné dni a ponorte sa do sveta pokoja a oddychu. V obklopení úžasnej prírodnej scenérie na vás čaká dokonalý oddych – či už c našom exkluzívnom wellness a saunovom svete, pri blahodárnych masážach alebo revitalizačných kúpeľných procedúrach. Užite si dokonalý oddych pre telo aj dušu, kým príroda oživí všetky vaše zmysly. 

Prírodný rezort v Seewinkel

Vitajte vo VILA VITA Pannonia

Zažite dokonalú prírodu
Či hľadáte pokoj prírody alebo si chcete oddýchnuť aktívne – náš rezort ponúka bohaté možnosti:

  • Športový a aktívny program

  • Výlety a aktivity

  • Wellness a saunový park

  • Regionálna a sezónna medzinárodná kuchyňa s čerstvými ingredienciami

  • Udržateľnosť a zodpovednosť

  • Program pre deti a rodiny

Viac informácií

Rodinná dovolenka

Vo VILA VITA Pannonia zažijú rodiny s deťmi nezabudnuteľné dobrodružstvá. Vzrušujúce outdoorové hry, napínavé objaviteľské výpravy či stretnutia so zvieratami – u nás sa príroda stáva jedným obrovským ihriskom. Zábava a relax sú vždy zaručené!
Zábava a dobrodružstvoPre celú rodinu

Highlights

Vo VILA VITA Pannonia je v centre pozornosti spojenie s prírodou, trvalá udržateľnosť a pohoda. Náš prírodný rezort sme vytvorili s ohľadom na životné prostredie, aby ste si prírodu mohli vychutnať v jej najčistejšej podobe.

Wellness

Rodinná dovolenka

Ponuka gastronómie a reštaurácie

Ponuka na rezerváciu Ponuka možností prenocovania je naozaj široká: od pohodlných apartmánov a elegantných rezidencií pri jazere až po bungalovy a suity Pannonia. Každé ubytovanie sme vytvorili pomocou prírodných materiálov a ponúka moderný komfort.
DISCOVERY PACKAGE

Užite si nezabudnuteľný víkend v spa

Nájdete tu dokonalé miesto na dotankovanie životnej energie, pocítite vitalitu a užijete si chvíle plné dokonalého oddychu.

Tento balík obsahuje:

  • 2 noci v pohodlnej suite alebo bungalove, vrátane bohatého raňajkového bufetu a polpenzie

  • 1 x uvítací drink

  • 50,00 € poukaz na Beautyfarm

  • 1 masáž aromatickými olejmi (25 min)

  • 1 využitie karawanseraja (terapia svetlom, 20 min)

Od 427 € na osobu
Ďalšie informácie:

VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

Storchengasse 1

7152 Pamhagen

Telefón: +43 2175 2180-0

info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at
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