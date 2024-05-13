VILA VITA Pannonia****s
Objavujte. Oddýchnite si. Ponorte sa.
Introduction
Vaše útočisko v lone nedotknutej prírody. Zažite dokonalú rovnováhu oddychu a dobrodružstva - na viac ako 200 hektároch sa rozprestiera prírodný raj, ktorý splní všetky vaše priania. Tenis, jazda na koni, nordic walking, bicyklovanie, wellness alebo kvalitná gastronómia – tu zažijete každý deň novú, vzrušujúcu ponuku.
Wellness pre telo a dušu – v cene úžasná prírodná scenéria
Zabudnite na chvíľu na všedné dni a ponorte sa do sveta pokoja a oddychu. V obklopení úžasnej prírodnej scenérie na vás čaká dokonalý oddych – či už c našom exkluzívnom wellness a saunovom svete, pri blahodárnych masážach alebo revitalizačných kúpeľných procedúrach. Užite si dokonalý oddych pre telo aj dušu, kým príroda oživí všetky vaše zmysly.
Vitajte vo VILA VITA Pannonia
Zažite dokonalú prírodu
Či hľadáte pokoj prírody alebo si chcete oddýchnuť aktívne – náš rezort ponúka bohaté možnosti:
Športový a aktívny program
Výlety a aktivity
Wellness a saunový park
Regionálna a sezónna medzinárodná kuchyňa s čerstvými ingredienciami
Udržateľnosť a zodpovednosť
Program pre deti a rodiny
Rodinná dovolenkaVo VILA VITA Pannonia zažijú rodiny s deťmi nezabudnuteľné dobrodružstvá. Vzrušujúce outdoorové hry, napínavé objaviteľské výpravy či stretnutia so zvieratami – u nás sa príroda stáva jedným obrovským ihriskom. Zábava a relax sú vždy zaručené!
HighlightsVo VILA VITA Pannonia je v centre pozornosti spojenie s prírodou, trvalá udržateľnosť a pohoda. Náš prírodný rezort sme vytvorili s ohľadom na životné prostredie, aby ste si prírodu mohli vychutnať v jej najčistejšej podobe.
Užite si nezabudnuteľný víkend v spa
Nájdete tu dokonalé miesto na dotankovanie životnej energie, pocítite vitalitu a užijete si chvíle plné dokonalého oddychu.
Tento balík obsahuje:
2 noci v pohodlnej suite alebo bungalove, vrátane bohatého raňajkového bufetu a polpenzie
1 x uvítací drink
50,00 € poukaz na Beautyfarm
1 masáž aromatickými olejmi (25 min)
1 využitie karawanseraja (terapia svetlom, 20 min)
VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel
Storchengasse 1
7152 Pamhagen
Telefón: +43 2175 2180-0