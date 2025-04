Velovista 21. 5. 2025 - 25. 5. 2025

Vzdolž Koroške jezerske zanke vodi “Velovista” v petih etapah po zaprtih kolesarskih poteh in cestah od regije Beljak do južne Koroške, naprej do Celovca in preko osrednje Koroške in Vrbskega jezera (nem. Wörthersee) nazaj do Beljaka.