Znanstveno dokazano – smučarji so seksi

Mednarodna študija – dokaz črno na belem: smučarske slike so med najbolj priljubljenimi fotografijami na aplikacijah za zmenke. Več ujemanja, več listanja– sneg ima očitno nekaj z vzdušjem.

Zakaj? Ker smučarske fotografije izžarevajo pustolovščino, zabavo in »zmorem«. In prav to je privlačno: ljudje preizkušajo nekaj novega, se smejijo, padajo, vstajajo in pri tem še vedno izgledajo dobro.

Skratka: smučanje je kul. In ja – tudi malo seksi.

Mimogrede, za te posnetke vam ni treba biti profesionalec. Avstrija je idealen kraj za vse, ki želijo začeti. Nova zima, nov občutek – in morda tudi nova zveza.