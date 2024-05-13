  2. Naučite se smučati

Naučite se smučati v Avstriji
Iz nič v smučarsko legendo

Popolni začetniki, pozor: zdaj je najboljši čas, da preizkusite nekaj novega! Tukaj je vse o smučarskih tečajih, opremi in učenju smučanja med zimskim oddihom v Avstriji.

Smučanje je seksi. Ne zaradi smučarskih očal, ne zaradi softshell jakne. Gre za kul občutek, da preizkusite nekaj novega. Tisti, ki se naučijo smučati že kot otroci, občutijo, kako se pogum in radovednost ponovno pojavita – na položnih pobočjih, čistem gorskem zraku in z nasmehom na obrazu. V Avstriji je začetek enostaven: izkušeni učitelji smučanja, sproščeno vzdušje, brez pritiska.

Prvi zavoj je majhna zmaga, drugi čisti že občutek svobode. In potem? Sonce, carski praženec, sanjska gorska panorama, zabava – to je radost življenja v Avstriji. Preizkušanje novih stvari, navdušenje nad samim seboj in odličen občutek – tako zabavno je učenje smučanja za mlade.

„Travel Tinder"

Znanstveno dokazano – smučarji so seksi

Mednarodna študija – dokaz črno na belem: smučarske slike so med najbolj priljubljenimi fotografijami na aplikacijah za zmenke. Več ujemanja, več listanja– sneg ima očitno nekaj z vzdušjem.

Zakaj? Ker smučarske fotografije izžarevajo pustolovščino, zabavo in »zmorem«. In prav to je privlačno: ljudje preizkušajo nekaj novega, se smejijo, padajo, vstajajo in pri tem še vedno izgledajo dobro.

Skratka: smučanje je kul. In ja – tudi malo seksi.

Mimogrede, za te posnetke vam ni treba biti profesionalec. Avstrija je idealen kraj za vse, ki želijo začeti. Nova zima, nov občutek – in morda tudi nova zveza.

Smučanje pomeni svobodo – in svoboda je preprosto najboljša.

Smuči, palice, čelada, očala ... 

Oprema: To potrebujete za smučanje

Skoraj vsako smučarsko območje v Avstriji ima športne trgovine, kjer si lahko izposodite smučarsko opremo: smuči, čevlje, palice in čelade – vse individualno prilagojeno. Številna večja smučarska območja ponujajo tudi izposojo smučarskih oblačil – jaken, hlač, rokavic ali očal. Tako lahko doživite zimsko smučanje, ne da bi morali kupiti vse – cenovno ugodno in trajnostno. Če želite, lahko izposojo rezervirate celo na spletu pred prihodom – da bo vse pripravljeno za vas.

Namig: Nekateri hoteli ponujajo izposojo opreme neposredno na kraju samem. Če pa imate raje svojo opremo, lahko trajnostne alternative najdete v trgovinah z rabljeno opremo ali na platformah za izposojo. Tako se prvi dan smučanja začne brez stresa – toplo, varno in pripravljeno.

Pravila, znaki, oznake

Varnost v gorah: zabava brez tveganja

Varnost je pri smučanju najpomembnejša – še posebej, če ste novi na smučišču. V Avstriji so smučišča izjemno dobro organizirana: označene proge, jasne oznake in izkušeni učitelji smučanja, ki vse razložijo korak za korakom. Tisti, ki se udeležijo smučarskega tečaja, se naučijo najpomembnejših pravil – kot na primer: smučati nadzorovano, biti pozoren na počasnejše smučarje in ustaviti se ob robu proge.

Modre oznake označujejo lahke proge, rdeče pa so za izkušene smučarje. Na vadbenih pobočjih je mirno, brez vrveža ali celo »huliganov«. Upravljavci žičnic in učitelji smučanja zagotavljajo, da se vsi počutijo varno. S tem se negotovost spremeni v samozavest, živčnost pa v pristen užitek v vožnji. Brez stresa!

Mimogrede: v nekaterih avstrijskih zveznih deželah je uporaba čelad obvezna za otroke, mlajše od 15 let. Vendar pa je nošenje čelade zelo priporočljivo.

Strokovnjaki vam stojijo ob strani

Tečaj smučanja: prvi dnevi na progi

Prvi dan se boste seznanili z opremo, kako pravilno stati, drseti in zavirati – majhnimi koraki, ki hitro zagotavljajo varnost. Sprva se vam bo veliko stvari zdelo neobičajnih, a po nekaj urah gre smučanje že dobro od nog. Naučili se boste tudi, kaj se zgodi, ko izgubite ravnotežje, kako pravilno reagirati in kako se spet postaviti na noge.

Drugi dan boste dodali zavoje in se podali na nekoliko daljše spuste. Po treh do petih dneh boste lahko samostojno smučali na lahkih progah v spremstvu učitelja smučanja. Ali potrebujete več ur, je odvisno od posameznika. Po enem tednu ste običajno pripravljeni, da sami osvajate proge.

Ni treba da je vse popolno – najpomembneje je, da se zabavate. Smučarski tečaj je preizkušanje stvari, smeh in počasno pridobivanje samozavesti. In naenkrat se zgodi: klik – in samo drsite.  

Paketi smučarskih tečajev za popolne začetnike

Nimate izkušenj? Se v nekaj dneh želite naučiti smučati kot mladostnik? – Enostavno. Posebne ponudbe tečajev z vso opremo vas bodo v nekaj dneh spravile na smučišče.

Smučarske šole s tečaji za najstnike in odrasle

Ne glede na to, ali gre za velika ali majhna smučišča – skoraj vse smučarske šole v Avstriji ponujajo tečaje za najstnike in odrasle. Tukaj je izbor krajev, kjer lahko pridobite svoje prve smučarske izkušnje.

Lech am Arlberg: Smučarska šola Lech

Ischgl: Smučarska šola Ischgl

Katschberg: Smučarska šola Krabath

Nassfeld: Smučarska šola Nassfeld

Bad Kleinkirchheim/St. Oswald: Smučarska šola

Dachstein West: Smučarska šola Dachstein

Semmering – Hirschenkogel: Smučarska šola Semmering

Povezovalna vlečnica 4 smučišč – Smučarska šola Hopl

Serfaus-Fiss-Ladis: Smučarska šola Fiss-Ladis

Arlberg: Smučarska šola Arlberg

10 smučarskih mitov, ki jih lahko pozabite

Med lažnimi predstavami in starimi podobami se pogosto izgubi zavedanje, kako lepa je zima v resnici. Čas je, da popravimo naslednje mite: Smučanje je ...

1. ... samo za premožne?

Smučanje v Avstriji je za vsak proračun. Številna manjša smučišča se ponašajo s cenejšimi smučarskimi vozovnicami, cenovno dostopnimi nastanitvami in odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Paketi vse vključeno, družinske ponudbe ali ponudbe za starejše smučarje pripomorejo k temu, da je prvi zavoj lažji, kot je bilo pričakovano – tudi za denarnico.

2. ... nemogoče brez drage opreme?

V avstrijskih smučarskih območjih si je mogoče enostavno izposoditi vse – od čelad do smučarskih bund. Sodobne izposojevalnice ponujajo vrhunsko opremo za nekaj dni ali cel teden. Po želji lahko rezervirate celo vnaprej prek spleta – brez kakršnihkoli nabavnih stroškov.

3. ... precej nevarno?

V Avstriji je varnost na prvem mestu. Profesionalne smučarske šole, urejene proge in sodobne žičnice poskrbijo za sproščene zavoje. Vsakdo, ki pozna pravila FIS in opravi tečaj, vozi z dobrim občutkom – in s širokim nasmehom.

4. ... samo za drzne?

Smučanje je lahko zelo nežno. Številne regije imajo svoje proge za začetnike, vadbene žičnice in položna smučišča, kjer je prvi zavoj mogoče narediti sproščeno. Ne gre za hitrost – gre za občutek, da preizkušaš nekaj novega.

5. ...hladno, mokro, neudobno? 

Sneg se blešči, zrak je čist – in po nekaj spustih vam je toplo. Poleg tega vas pričakajo prijetne koče, vonj po carskem pražencu in tople savne. Vas zebe? Samo pri gledanju.

6. ... možno le sredi zime?

V Avstriji se zima začne zgodaj in se pogosto podaljša v pomlad. Številni ledeniki ponujajo najboljše pogoje od pozne jeseni do maja. Če imate radi sonce in sneg, boste najdaljšo zimo v Alpah našli tukaj.

7. ... škodljivo za okolje?

Vedno več smučarskih območij v Avstriji se osredotoča na trajnost: energetsko učinkovite žičnice, regionalna kuhinja in možnosti javnega prevoza. Zimski turizem se razvija – in razmišlja zeleno.

8. ... utrujajoče, brez užitka?

Smučanje je gibanje z razgledom – in oddih z okusom. Med zavoji vas čaka najlepši del: sonce, sneg, dobra hrana in družba. Fizično aktivni, mentalno sproščeni – bolje ne more biti.

9. ... samo za otroke ali izkušene smučarje? 

V Avstriji so na voljo proge za vsakogar – od prvega spusta in ponovnega vzpona vse do carving stila. Učitelji smučanja vas spremljajo potrpežljivo, duhovito in brez pritiska. Smučanje je za vse, ki želijo poskusiti nekaj novega.

10. ... Ogromno ljudi in gneča?

Poleg velikih imen vas s prostornostjo, mirom in šarmom navdušijo tudi nešteta majhna, izvrstna smučišča. Kratke razdalje, brez čakalnih vrst in obilo avstrijske gostoljubnosti. Tako prijetno se občuti prava zima.

FAQs

Ne – smučanja se lahko naučimo v katerikoli starosti. Odrasli in mladi se pogosto učijo bolj zavestno, umirjeno in z več potrpežljivosti. V Avstriji obstajajo posebni smučarski tečaji za začetnike vseh starosti.

Ni vam treba biti v vrhunski formi. Vsak, ki se redno giba ali se rad sprehaja, ima najboljše predpogoje. Smučanje krepi mišice, izboljšuje ravnotežje in preprosto vliva dobro voljo.

To je odvisno od osebe – vendar mnogim uspe samostojno smučati na lahkih, ravnih progah po treh do petih dneh. Pomembno: varnost je pred hitrostjo. Po opravljenem osnovnem tečaju se običajno znate sami orientirati, samostojno zavirati, vijugati in uporabljati žičnico. 

Kljub temu se ob naslednjem dopustu splača preživeti še kakšen dan ali dva z učiteljem smučanja. Tako utrdite naučeno, izboljšate tehniko in se počutite bolj samozavestno, tudi na novih progah. 

Oprema:

  • Smuči – na voljo za izposojo

  • Smučarski čevlji – na voljo za izposojo

  • Smučarske palice – na voljo za izposojo 

  • Čelada – na voljo za izposojo (pogosto vključena v paketu) 

Oblačila:

  • Smučarska jakna – pogosto na voljo za izposojo, sicer rabljena iz druge roke ali nakup

  • Smučarske hlače – na voljo za izposojo v večjih športnih trgovinah ali za nakup po ugodni ceni 

  • Rokavice – iz higienskih razlogov jih je treba običajno prinesti s seboj  

  • Smučarske nogavice – prinesite svoje (po možnosti iz funkcionalnega materiala) 

  • Funkcionalno smučarsko spodnje perilo – iz higienskih razlogov imejte svoje 

  • Smučarska očala ali sončna očala – pogosto so na voljo za izposojo, vendar je bolje, da prinesete svoja 

  • Kapa ali naglavni trak – prinesite svoje, vendar ni nujno za pod čelado 

  • Krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem – prinesite svojo 

Namig: 
V velikih avstrijskih smučarskih območjih so na voljo celovite storitve najema neposredno v nastanitvi ali na končni postaji v dolini. Vse je individualno prilagojeno – ničesar ne potrebujete s seboj, da bi doživeli svoj prvi smučarski dan. 

Seveda. Kot najstnik ali odrasla oseba se boste s strokovnim vodstvom učili veliko hitreje in varneje. Učitelji smučanja pokažejo, kako pravilno zavirati, kako zavijati in kako vaditi z užitkom. Kar pa je najboljše – poznajo vse trike, da bo tudi zabavno.

V Avstriji je zelo preprosto: veliko hotelov se nahaja neposredno ob smučišču ali pa ponujajo lastne avtobuse. Druga možnost so redni in brezplačni smučarski avtobusi, ki vozijo med nastanitvijo in postajo žičnice. Avtomobila običajno med oddihom niti enkrat ne boste potrebovali.

Nastanitve tik ob smučarski progi

To je povsem običajno – skoraj vsakdo ima ta občutek na začetku. Na smučarskih tečajih se boste naučili, kako varno vijugati, pravilno zavirati in ostati mirni. Učitelji smučanja vam bodo pokazali tudi, kako pravilno vstati po padcu. Z vsakim dnem raste vaša samozavest – in strah se zmanjšuje.

Da. V Avstriji veliko učiteljev smučanja govori angleško, pogosto pa tudi nizozemsko, francosko ali madžarsko. V velikih smučarskih središčih, kot so Saalbach, Sölden ali Kitzbühel, redno ponujajo tečaje v več jezikih. Najbolje je, da vprašate ob rezervaciji.

