Pošta

Avstrija ponuja mrežo približno 400 poslovalnic avstrijske pošte (nem. Österreichische Post AG) in okoli 1.300 poštnih partnerjev. Kje se nahaja najbližji poštni nabiralnik ali poslovalnica in kakšni so njihovi odpiralni časi, lahko izveste preko iskalnika poslovalnic.

Izven delovnega časa lahko stranke v samopostrežni coni za pošiljanje in prejemanje uporabljajo 24-urno poštno storitev. Tarife se razlikujejo glede na format in težo.