Menjalnice in bankomati

Tuje valute lahko zamenjate v številnih bankah, menjalnicah in poštah. Pri menjavi velja primerjati menjalnice, saj se boste s tem izognili slabemu tečaju in visokim provizijam oz. stroškom.

Banke v Avstriji so običajno odprte v ponedeljek, torek, sredo in petek med 8.00 in 15.00 uro in v četrtek med 8.00 in 12:30 uro ter med 13.30 in 17:30 uro.

Gotovino lahko dvignete na bankomatih (ATM) 24 ur na dan. Sprejemajo domače in tuje kartice Maestro, MasterCard, American Express, Visa in Diners. Dvigi lahko zahtevajo določene stroške oz. provizijo.

Kartično plačilo

Kartično plačilo v Avstriji sprejemajo številne, a ne vse trgovine, bencinske črpalke, hoteli in restavracije. Ali prodajalec sprejema kartice, je običajno razvidno že po logotipu v vhodnem prostoru (pogosto na vhodnih vratih). Pri gostih iz evroobmočja načeloma ni provizij.