Vstopni in carinski predpisi v Avstriji

Povodec in nagobčnik morate med bivanjem v Avstriji imeti s seboj. V Avstriji so pravila o obvezni uporabi povodca in nagobčnika v pristojnosti posameznih občin. Zveznega zakona, ki bi natančno urejal obvezno uporabo povodca in nagobčnika, ni. Turistična zveza izbranega počitniškega kraja vam lahko poda natančne informacije o veljavnih predpisih v posamezni občini.

Na splošno velja zakon o lastništvu psov in ravnanju z njimi iz Zgornje Avstrije.

Odlomek iz zakona:

V naselju velja obveznost uporabe povodca ALI nagobčnika. Po potrebi, vsekakor pa na postajališčih, v javnih prevoznih sredstvih, v šolah in vrtcih, na otroških igriščih ter v večjih množicah ljudi, kot na primer v nakupovalnih središčih, na kopališčih in na prireditvah, je obvezna uporaba povodca IN nagobčnika.

Iz teh določb so izvzeti policijski psi na dolžnosti, pomožni in reševalni psi, izšolani lovski psi ter psi, na katere se zanašajo določene osebe (npr. psi vodniki za slepe).

Občina lahko z odlokom določi: