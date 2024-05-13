Zloženke za vaše potovanje po Avstriji

Tukaj najdete kataloge, ki jih lahko prelistate preko spleta ali jih prenesete.

Brezplačne kataloge za vaše počitnice v Avstriji lahko naročite tudi pri posameznih deželnih turističnih organizacijah in deželnih prestolnicah ali pa jih prenesete v obliki PDF. 

Deželne turistične organizacije
Deželne prestolnice

Zloženke lahko dobite le v regionalnih turističnih informacijskih centrih.

Poiščite svojo naslednjo dogodivščino z nami!

Naši nasveti in namigi vas bodo vodili skozi slikovite pokrajine in očarljive hotele, obdane z naravo in kulturnimi biseri, ob katerih vam bo zastal dih. Potopite se v morje zelenih odtenkov, doživite toplino gostiteljev in uživajte v nepozabnih trenutkih. Od pohodništva, polnega užitkov ter kulturnih zakladov, do pravih skrivnih namigov – naša poletna revija je vaš ključ do poletja, polnega navdiha in veselja do življenja. Avstrija čaka, da jo odkrijete.

Za poletno revijo

