Naši nasveti in namigi vas bodo vodili skozi slikovite pokrajine in očarljive hotele, obdane z naravo in kulturnimi biseri, ob katerih vam bo zastal dih. Potopite se v morje zelenih odtenkov, doživite toplino gostiteljev in uživajte v nepozabnih trenutkih. Od pohodništva, polnega užitkov ter kulturnih zakladov, do pravih skrivnih namigov – naša poletna revija je vaš ključ do poletja, polnega navdiha in veselja do življenja. Avstrija čaka, da jo odkrijete.