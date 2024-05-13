Obveznosti obveščanja

Kategorije obdelanih podatkov

O gostih in tistih, ki se zanimajo za Avstrijo, shranjujemo in obdelujemo glavne podatke kot so ime, naslov, jezik, datum rojstva, elektronski naslov, telefonska številka in posebna zanimanja. Poleg tega shranjujemo poreklo kontakta in vrsto poizvedbe, vnose ob prijavi in privolitev, poslano gradivo in oglaševalske ukrepe ter podatke o dosedanjih dejavnostih in stikih.

V okviru naše raziskave na področju turizma lahko obdelujemo statistične podatke kot so npr. število nočitev ali zadovoljstvo strank.

Od abonentov naših raziskav in publikacij s področja raziskovanja turizma obdelujemo poleg imena, naslova in elektronskih kontaktnih podatkov tudi ime, naslov in tip pripadajočemu podjetju ter ime in elektronski naslov nadaljnjih upravičencev do uporabe. V kolikor prenesete raziskave s spleta, shranimo podatke o tem, kdaj ste to naredili in iz katerega mrežnega naslova, zato da bi lahko prepoznali prenose, ki so v nasprotju s pogodbo.

V povezavi z avstrijskimi in mednarodnimi turističnimi partnerji obdelujemo poleg imena, naslova in elektronskih podatkov tudi podatke o kontaktnih osebah in njihovih pristojnostih, podatke o dosedanjih poizvedbah in dejavnostih, ponudbe in zaključke ter povabila in podobne podatke, ki jih pridobimo na podlagi naše poslovne in oglaševalske dejavnosti.