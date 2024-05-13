Obveznosti obveščanja
Obveznost obveščanja Avstrijske turistične organizacije
Ime in kontaktni podatki
Za obdelavo podatkov odgovarja:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Dunaj, Avstrija
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-pošta: datenschutz@austria.info
Obdelujemo:
osebne podatke gostov in interesentov za dopust v Avstriji, in sicer na podlagi njihove privolitve, ki so nam jo dodelili ob naročanju na informacijski material, ob udeležbi pri nagradni igri ali ob naročanju na naše elektronske novice;
osebne podatke naročnikov naših publikacij za raziskovanje turizma, da bi lahko izpolnili naše pogodbene dolžnosti;
osebne podatke avstrijskih in mednarodnih turističnih podjetij in turističnih partnerjev, in sicer na podlagi vaše privolitve k prejemanju našega informacijskega materiala, za izpolnjevanje pogodbenih dolžnosti ali za izvajanje pogodbenih ukrepov ter na podlagi naših prevladujočih interesov, ki izhajajo iz naše vloge in nalog, ki jih opravljamo kot nacionalna avstrijska turistična organizacija.
O gostih in tistih, ki se zanimajo za Avstrijo, shranjujemo in obdelujemo glavne podatke kot so ime, naslov, jezik, datum rojstva, elektronski naslov, telefonska številka in posebna zanimanja. Poleg tega shranjujemo poreklo kontakta in vrsto poizvedbe, vnose ob prijavi in privolitev, poslano gradivo in oglaševalske ukrepe ter podatke o dosedanjih dejavnostih in stikih.
V okviru naše raziskave na področju turizma lahko obdelujemo statistične podatke kot so npr. število nočitev ali zadovoljstvo strank.
Od abonentov naših raziskav in publikacij s področja raziskovanja turizma obdelujemo poleg imena, naslova in elektronskih kontaktnih podatkov tudi ime, naslov in tip pripadajočemu podjetju ter ime in elektronski naslov nadaljnjih upravičencev do uporabe. V kolikor prenesete raziskave s spleta, shranimo podatke o tem, kdaj ste to naredili in iz katerega mrežnega naslova, zato da bi lahko prepoznali prenose, ki so v nasprotju s pogodbo.
V povezavi z avstrijskimi in mednarodnimi turističnimi partnerji obdelujemo poleg imena, naslova in elektronskih podatkov tudi podatke o kontaktnih osebah in njihovih pristojnostih, podatke o dosedanjih poizvedbah in dejavnostih, ponudbe in zaključke ter povabila in podobne podatke, ki jih pridobimo na podlagi naše poslovne in oglaševalske dejavnosti.
Osebne podatke gostov in tistih, ki se zanimajo za Avstrijo, načeloma ne razkrivamo tretjim osebam. Na vašo izrecno željo jih lahko posredujemo le prosilcem, ki so povezani z regionalnimi turističnimi organizacijami, npr. če avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung zahtevanih informacij nima.
Publikacije in kontaktne informacije naših turističnih partnerjev bodo, če je to zaželjeno in je bilo dogovorjeno, objavljene na spletnih mestih avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung.
V kolikor izvajamo prireditev skupaj z drugimi organizatorji, se izmenjujejo kontaktni podatki udeležencev in dogovorjeni termini med udeleženci prireditve.
Podatki, ki jih obdelujemo izključno na podlagi soglasja, se hranijo toliko časa, dokler tisti, čigar podatki se obdelujejo, ne prekliče svojega soglasja.
Podatki o pogodbenih razmerjih se hranijo tako dolgo, kot je določeno na podlagi zakonskih dokumentacijskih in dokazovalnih obveznosti. Praviloma je to sedem let, v izjemnih primerih, npr. v primeru sporov ali pri določitvi objektov pogodbe, pa se lahko hranijo dlje.
Podatki o avstrijskih turističnih podjetjih in turističnih partnerjih, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje naših nalog kot avstrijska turistična organizacija, se hranijo toliko časa, kot je to za ta namen nujno potrebno. Praviloma se te podatke tri leta po končani poslovni dejavnosti partnerja izbriše.
Določeni podatki, ki jih potrebujemo za zagovor pravnih zahtevkov, se shranjujejo v obdobju zastaralnih rokov (načeloma tri leta).
Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete. Prosimo vas, da v ta namen uporabljate predvidene tehnične možnosti, obrnete pa se lahko tudi na zgoraj navedene naslove.
Na teh naslovih lahko kadarkoli
· zahtevate informacije o vaših shranjenih podatkih;
· zahtevate popravek, izbris ali omejitev obdelave shranjenih podatkov;
· uveljavite pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z zakoni o varstvu podatkov.
Obdelavo svojih podatkov lahko kadarkoli prekličete, če se ti podatki uporabljajo za namen neposrednega oglaševanja. Prav tako lahko nasprotujete obdelavi svojih podatkov ob njihovi uporabi zaradi naših prevladujočih zakonitih interesov iz vzrokov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije.
Ob tem imate tudi možnost pritožbe na avstrijski organ za varstvo podatkov.