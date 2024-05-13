Palača Belvedere

Od 30. januarja do 26. maja 2025

V sodelovanju z Narodno galerijo Slovenije predstavlja Belvedere vrhunce slovenskega slikarstva v obdobju narodne emancipacije, od revolucionarnega leta 1848 do razpada Avstro-Ogrske monarhije leta 1918. V središču razstave je izjemna značilnost slovenskega slikarstva iz tega časa: intenzivno ukvarjanje z barvo.

Poseben poudarek je namenjen ambivalentnemu odnosu slovenskih umetnikov do Avstrije in glavnega mesta Dunaj. Številni umetniki so študirali ali začasno živeli na Dunaju, v Gradcu ali Spodnji Avstriji. Ta ambivalenca je bila zaznamovana z občutkom latentne izključenosti in hkratne odvisnosti od državne podpore. Številni dokumenti iz arhiva Belvedere tako na novo in podrobneje osvetljujejo kulturnopolitične povezave med Dunajem in Ljubljano.