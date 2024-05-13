Palača Belvedere
Tri lokacije – 800 let zgodovine umetnosti
Edinstvena celota z dvema palačama, Zgornji Belvedere in Spodnji Belvedere, ter obsežnim vrtom spada med najlepše baročne zgradbe na svetu. V 18. stoletju je avstrijski vojskovodja princ Evgen Savojski uglednemu baročnemu arhitektu Johannu Lucasu von Hildebrandtu zaupal gradnjo letne rezidence. Po smrti princa Evgena je Marija Terezija kupila celoten kompleks in Zgornji Belvedere spremenila v razstavišče cesarskih zbirk – s tem je nastal eden prvih javnih muzejev na svetu. Marmorna dvorana ponuja neprimerljiv razgled na Dunaj, v njej so se odvijali pomembni zgodovinski dogodki. V Spodnjem Belvederu, ki je bil sprva dom princa Evgena, so na ogled razkošne razstave. Moderni paviljon Belvedere 21, delo arhitekta Karla Schwanzerja, pa je prizorišče sodobne umetnosti.
Od 30. januarja do 26. maja 2025
V sodelovanju z Narodno galerijo Slovenije predstavlja Belvedere vrhunce slovenskega slikarstva v obdobju narodne emancipacije, od revolucionarnega leta 1848 do razpada Avstro-Ogrske monarhije leta 1918. V središču razstave je izjemna značilnost slovenskega slikarstva iz tega časa: intenzivno ukvarjanje z barvo.
Poseben poudarek je namenjen ambivalentnemu odnosu slovenskih umetnikov do Avstrije in glavnega mesta Dunaj. Številni umetniki so študirali ali začasno živeli na Dunaju, v Gradcu ali Spodnji Avstriji. Ta ambivalenca je bila zaznamovana z občutkom latentne izključenosti in hkratne odvisnosti od državne podpore. Številni dokumenti iz arhiva Belvedere tako na novo in podrobneje osvetljujejo kulturnopolitične povezave med Dunajem in Ljubljano.
Od 20. februarja do 7. septembra 2025 Spodnji Belvedere
Razstava se osredotoča na Gustava Klimta, enega najbolj znanih umetnikov v zbirki Belvederja. Nedavne tehnološke raziskave barvne plasti omogočajo nov vpogled v Klimtove delovne metode in njegovo umetniško prakso. Razstava raziskuje vprašanje, kako je Klimt ustvaril svoje legendarne zlate slike.
Od 9. maja do 5. oktobra 2025 Zgornji Belvedere
V svojem zadnjem ustvarjalnem letu je Gustav Klimt naslikal eno svojih največjih slik, ki pa je zaradi njegove nenadne smrti ostala nedokončana. Slika je posthumno dobila naslov Nevesta, vendar pa se vsebina slike še danes zdi nejasna in odpira številna vprašanja. Razstava se poglablja v različne modele interpretacije te umetnine.
Francoski impresionizem iz muzeja Langmatt
Belvedere s predstavitvijo izbranih del iz zbirke Vile Langmatt razstavlja prvo in hkrati eno najobsežnejših zasebnih zbirk francoskega impresionizma v Švici.
Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27
1030 Dunaj
Telefon: +43 1 795 57-0