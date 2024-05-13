Hoteli Explorer v Avstriji

7 trajnostnih hotelov Explorer vam ponuja vse, kar potrebujete za aktivne počitnice. Trendovsko, športno, okoljsko ozaveščeno
Moderno oblikovane sobe, bogat vitalen samopostrežni zajtrk, interaktivna stena, delovna miza za pripravo športne opreme in športni spa za sprostitev so vedno vključeni v vaše počitnice v hotelih Explorer! Ne glede na to, za katero regijo v Avstriji se odločite, so vaše zimske počitnice na voljo že od 59,80 € na osebo.
To odlikuje hotele Explorer
Pasivna hiša - hotel
Certificirani pasivno grajeni hoteli so izjemno dobro izolirani, imajo manjšo porabo energije in večino svojih potreb po toploti pokrivajo iz »pasivnih« virov.
Vitalni samopostrežni zajtrk
Tukaj si lahko iz 70 svežih, kakovostnih in večinoma lokalnih sestavin ter veganskih alternativ za zajtrk sestavite svoj lasten zajtrk.
Dizajnerske sobe
Trendovske sobe na 21 m² nudijo veliko prostora za udobje. Poleg udobne zakonske postelje in številnih površin za odlaganje je vrhunec sedežna klop ob panoramskem oknu.
Športni spa
Finska savna, parna kopel in infrardeča kabina, pa tudi fitnes območje in prostor za počitek – tukaj bodo vaše mišice dobile potrebno sprostitev.
Vseh 7 hotelov Explorer v Avstriji
Predarlska
Okoli Montafona na Predarlskem vas čaka kar 5 smučarskih območij s skupno 297 kilometri smučarskih prog. Na smučarskem območju Silvretta Montafon, z 140 kilometri smučarskih prog, doživite zimsko zabavo do sredine aprila. Explorer Hotel se nahaja v Gaschurnu - tukaj je tudi vstop na smučarsko območje. Iz alpskega prelaza Silvretta-Bielerhöhe se odpravite v čudovito pokrajino za turno smučanje, pohodništvo s krpljami, tek na smučeh na visokogorskih progah in zimsko pohodništvo!
Tirolska
Popolnoma novo, z najdaljšo smučarsko in deskarsko sezono od oktobra do maja, vas pričakuje Explorer Hotel Stubaital. Poleg ledenika Stubai najdete tukaj še tri druga smučarska območja, odlične proge za tek na smučeh ter možnosti za smučarske ture in pohodniške ture s krpljami. Ali ste vedeli, da otroci do 10. leta v Stubaitalu smučajo brezplačno, če je zraven plačljivi odrasel?
Če želite odkriti dolino Ötztal, je Explorer Hotel Ötztal pred Söldnom vaša nastanitev. Z več kot 90 žičnicami, 356 kilometri smučarskih prog in dvema ledenikoma na več kot 3.000 metrih nadmorske višine, najdete tukaj svoje popolno smučarsko območje. Umhausen in okolica ponujata vse, kar si srce ljubitelja zimskih športov poželi: mrežo prog za tek na smučeh vseh težavnostnih stopenj, možnosti za ledno plezanje, doživljajski svet Jamesa Bonda ali vasica Ötzidorf. Ste vedeli? Da je smučarsko območje Sölden mednarodno znano zaradi dogodkov, kot je AUDI FIS svetovni pokal v smučanju!
Tirolska
Kaj pravite na zabavo na snegu na 530 kilometrih smučarskih prog, 180 najsodobnejših žičnicah, številnih progah z globokim snegom in 6 snežnih parkih? Potem je Explorer Hotel Zillertal v Kaltenbachu prava izbira za vas. Dostop do smučarskega območja Hochzillertal je neposredno v Kaltenbachu, le 500 metrov od vaše postelje v hotelu Explorer. To prinaša točke tudi pri après-ski – kul, kajne?
Explorer Hotel Kitzbühel v St. Johannu v Kitzbühelskih Alpah je obkrožen s smučarskimi območji: St. Johann, Skiwelt Wilder Kaiser Brixental, KitzSki in Fieberbrunn-Saalbach-Hinterglemm - več kot 300 kilometrov smučarskih prog vam ponuja pestro raznolikost. Poleg smučanja so tukaj seveda na voljo še neštete druge možnosti za zimsko zabavo, kot so sankanje, vodeni pohodi s krpljami, drsanje, zimsko pohodništvo in še veliko več.
Zgornja Avstrija
Explorer Hotel Hinterstoder v Zgornji Avstriji se nahaja neposredno ob žičnici. Popolni skrivni namig za družine z majhnimi smučarskimi navdušenci. Tukaj velja pravilo: Vstanite in že ste na smučišču. Popolnoma prilagojeno družinam, poleg smučarskih prog najdete tudi številne možnosti za sankanje, vodene pohode s krpljami, drsanje ali zimsko pohodništvo. Kaj pravite?
Koroška
Če najraje združujete smučanje s sprostitvijo v termalnih kopališčih, se odpeljite v Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim na Koroškem. Kar dve termalni kopališči v kraju poskrbita za idealno sprostitev po ali namesto smučarskega dne. Kdor pa med smučanjem po 103 kilometrih smučarskih prog, med tekom na smučeh, sankanjem, drsanjem ali pohodi s krpljami postane lačen, se lahko veseli neverjetne izbire med 23 smučarskimi kočami in uživa v regionalni kuhinji.
