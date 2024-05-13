Hoteli Explorer v Avstriji

Ötztal, Stubaital

Popolnoma novo, z najdaljšo smučarsko in deskarsko sezono od oktobra do maja, vas pričakuje Explorer Hotel Stubaital. Poleg ledenika Stubai najdete tukaj še tri druga smučarska območja, odlične proge za tek na smučeh ter možnosti za smučarske ture in pohodniške ture s krpljami. Ali ste vedeli, da otroci do 10. leta v Stubaitalu smučajo brezplačno, če je zraven plačljivi odrasel?