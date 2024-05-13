Linz Panorama with Danube river
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Take a risk, visit Linz.
Mesto ob Donavi preseneča

Linz je mesto, ki preseneča. Ne na glas in vsiljivo, ampak na prijeten način.

V Linzu se zgodovinske zgradbe prepletajo z moderno arhitekturo, Donava teče skozi središče mesta, velike kulturne znamenitosti pa so pogosto le nekaj korakov stran. Prav to je tisto, kar Linz naredi tako zanimiv za izlet v mesto: veliko zanimivosti je druga ob drugi, med njimi pa vedno znova naletite na nekaj nepričakovanega.

Obstajajo mesta, pri katerih veste, kaj vas čaka. V glavi se vam ustvarijo podobe, ki se ob obisku le potrdijo. V Linzu pa ni tako. Mesto še ni povedalo vsega. Za vsakim vogalom vas čaka nekaj nepričakovanega. Zato ne bi smeli trmasto slediti poti, ampak preprosto iti tja, kamor vas vodi nos.

Zimski vrhunci v Linzu

Center Ars Electronica

V tej prepoznavni stavbi so na ogled impresivne razstave na temo umetnosti, tehnologije in družbe: samovozeči avtomobil, roboti, 3D-tiskalniki …

Center Ars Electronica v Linzu

voestalpine Stahlwelt

Najsodobnejše tehnologije, inovativen proizvodni proces in jekleni izdelki: sferični zvoki iz proizvodnje, odsevi svetlobe in eksponati, ki se jih lahko dotaknete.

voestalpine Stahlwelt

Advent v Linzu

Advent čar na ulicah: advent pri stolnici ali na trgu Hauptplatz, v parku Volksgarten, zimski čar na dvorišču samostana ali zimska tržnica na trgu Pfarrplatz.

Advent v Linzu
Kratke poti in bogata kultura

Linz: mesto kulture ob Donavi

Kdor se prepusti Linzu, hitro ugotovi, da se kultura tukaj ne skriva le za muzejskimi vrati. Marsikaj je na dosegu roke, vmes pa vedno znova čaka kaj nepričakovanega.

Na enem od bregov Donave zasije center Ars Electronica, , muzej prihodnosti. V njem se posvečajo umetni inteligenci, novim tehnologijam in vprašanju, kako bomo živeli jutri. Nasproti, le nekaj minut stran, je Umetnostni muzej Lentos središče moderne in sodobne umetnosti. Glasbeno gledališče v parku Volksgarten sodi med najsodobnejše operne hiše v Evropi. Prav tako posebna je koncertna hiša Brucknerhaus v Donavskem parku. Jeseni pa ob Brucknerjevem festivalu oder postane kar celo mesto.

Muzeji in razstave v Linzu

Zimska romantika, seveda, a vse skupaj z značilnim urbanim pridihom jeklarskega mesta

Advent v Linzu, drugačen...

Dve noči, tri dni kulture, doživetij in užitkov.

Kratek izlet, ob katerem lahko doživite in vidite res veliko.

Kartica doživetij. Kot lov na zaklad, le da gre za hrano.

S kulinarično kartico Häppchenpass lahko okusite kulinarične dobrote Linza. V različnih lokalih v središču mesta vas pričakujejo kulinarične pokušine.

Kartica Häppchenpass City - 19,90 €

Linz-kratek-izlet

Na kratkem izletu lahko po ugodni ceni prenočite v hotelu v Linzu in 48 ur uživate v ugodnostih kartice Linz-Card. Izlet v mesto, poln nepozabnih trenutkov.

Linz-kratek-izlet

Linz-Card

Kartica Linz-Card je vključena tudi v kratki izlet. Na primer v dve nočitvi v hotelu z zajtrkom. Že od 144 €. Kdor ostane dlje, si lahko privošči na primer kos torte.

Linz-Card
Več informacij

Linz Tourist Information

Hauptplatz 1 (Altes Rathaus)

4020 Linz

Telefon: +43 732 7070 2009

info@linztourismus.at
www.linztourismus.at
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