Take a risk, visit Linz.

Linz je mesto, ki preseneča. Ne na glas in vsiljivo, ampak na prijeten način.

V Linzu se zgodovinske zgradbe prepletajo z moderno arhitekturo, Donava teče skozi središče mesta, velike kulturne znamenitosti pa so pogosto le nekaj korakov stran. Prav to je tisto, kar Linz naredi tako zanimiv za izlet v mesto: veliko zanimivosti je druga ob drugi, med njimi pa vedno znova naletite na nekaj nepričakovanega.

Obstajajo mesta, pri katerih veste, kaj vas čaka. V glavi se vam ustvarijo podobe, ki se ob obisku le potrdijo. V Linzu pa ni tako. Mesto še ni povedalo vsega. Za vsakim vogalom vas čaka nekaj nepričakovanega. Zato ne bi smeli trmasto slediti poti, ampak preprosto iti tja, kamor vas vodi nos.