Wellness in naravni hotel s chaleti sredi pohodniškega in smučarskega območja Osojščica (nem. Gerlitzen Alpe) s pogledom na jezera, doline in gore.

Na višini 1.769 metrov, visoko nad dolinami in jezeri Koroške, leži gorsko letovišče Mountain Resort Feuerberg. Koroški vodni svet na gori na 4.500 m² s planinskim jezerom, 11 bazeni, 11 savnami in 16 oazami miru.

Tukaj, kjer se nebo dotika zemlje, vsak najde svoj osebni kotiček za sprostitev – ali ob nežnih zvokih v koncertni savni, v nagrajenem neskončnem bazenu s panoramskim razgledom ali v eni izmed šestnajstih oaz miru v 4.500 m² velikem kopalnem svetu in svetu dobrega počutja.

Poleg tega blagodejne storitve v wellness centru MEIN SEIN in regionalna kulinarika s prefinjenostjo iz vrhunskih izdelkov več kot 100 malih kmetijskih pridelovalcev – pošteno, lokalno, pristno. Tako nastane užitek na vseh ravneh.