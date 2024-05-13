Mountain Resort Feuerberg
Wellness raj v avstrijskih gorah
Introduction
Na višini 1.769 metrov, visoko nad dolinami in jezeri Koroške, leži gorsko letovišče Mountain Resort Feuerberg. Koroški vodni svet na gori na 4.500 m² s planinskim jezerom, 11 bazeni, 11 savnami in 16 oazami miru.
Tukaj, kjer se nebo dotika zemlje, vsak najde svoj osebni kotiček za sprostitev – ali ob nežnih zvokih v koncertni savni, v nagrajenem neskončnem bazenu s panoramskim razgledom ali v eni izmed šestnajstih oaz miru v 4.500 m² velikem kopalnem svetu in svetu dobrega počutja.
Poleg tega blagodejne storitve v wellness centru MEIN SEIN in regionalna kulinarika s prefinjenostjo iz vrhunskih izdelkov več kot 100 malih kmetijskih pridelovalcev – pošteno, lokalno, pristno. Tako nastane užitek na vseh ravneh.
Poletje v gorskem letovišču Mountain Resort Feuerberg
Družine doživljajo nepozabne trenutke v doživljajskem parku, na naravnih igriščih, v otroškem klubu ali v lastnem Family Spa. Tisti, ki iščete mir, uživate v 147 kilometrih pohodniških poti z razgledi po Koroški ali se navdihujete v našem programu »Spirit am Berg« (Duh na gori) z obrednimi savnami, zvočnimi potovanji, jogo in še več. Kolesarski navdušenci raziskujete gorsko-jezersko pokrajino okoli letovišča z gorskim kolesom ali električnim kolesom. Pozimi pa neposredno pred letoviščem čaka smučarski užitek za velike in male z neposrednim dostopom do prog, smučarske šole in izposojo smuči, pa tudi zimske pohodniške poti, sankališče in tubing proga. Generacije se srečujejo, smejijo in čudijo.
Kraj, kjer lahko vsakdo ostane tak, kakršen je.
Feuerberg Mountain Resort
Gerlitzenstraße 87
9551 Bodensdorf
Telefon: +43 4248 2880