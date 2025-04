Visokoalpska cesta Veliki Klek velja za eno najlepših panoramskih cest na svetu – navsezadnje je ena od treh najbolj obiskanih izletniških destinacij v Avstriji.

Visokoalpska cesta Veliki Klek (nem. Großglockner Hochalpenstraße) je dolga 48 kilometrov in nudi veliko več kot le užitek v vožnji. Vsakih nekaj metrov lahko obiskovalci na tej mojstrovini gradnje cest uživajo ob pogledu na osupljivo pokrajino, hkrati pa je cesta izhodiščna točka za prvovrstno doživetje narave.

Visokoalpska cesta Veliki Klek se popolno zlije z naravnim prostorom, ki jo obdaja. Z vsakim ovinkom vas bo popeljala vedno globlje v narodni park Visoke Ture (nem. Nationalpark Hohe Tauern). Mogočni gorski vrhovi, ledeniki, zelene doline in gozdovi − narava vabi k umiritvi in sprostitvi za srce in duha. Obiskovalce ob poti pričakujejo številne info točke ter 15 razstav in 12 postojank doživetij. Poleg tega so tukaj tudi učne in panoramske poti ter razvejana mreža pohodniških poti, ob katerih boste našli številne prijetne restavracije in pristne koče.

Visokoalpska cesta Veliki Klek je simbioza tehnike in narave ter omogoča, da ljudje zavestno doživljajo lepoto Alp. Na najvišji točki gorske ceste, to je na 2571 metrov visokem prelazu Edelweiß-Spitze, ki jo dosežete po slepi cesti, se odpira panorama na severno stran 3798 metrov visokega Velikega Kleka (nem. Großglockner), sestavljena iz več kot 30 tritisočakov.

V predoru na gori Hochtor prečka cesta mejo med zveznima deželama Salzburg in Koroška, kjer se nahaja razgledna točka Kaiser-Franz-Josefs-Höhe z veličastnim razgledom na najvišjo goro Avstrije in ledenik Pastirica (nem. Pasterzengletscher). Tukaj si lahko v centru za obiskovalce ogledate različne razstave, kot so „Gletscher.Leben“, "Berg.die – Frauen im Aufstieg" ali najvišje ležečo razstavo avtomobilov in motociklov na svetu. Novost sta stalni razstavi „Sepp Forcher – Zwischen Worten und Gipfeln“ in „GROSSGLOCKNERKINO“. Tu se začnejo tudi dnevne brezplačne ture z vodnikom narodnega parka po panoramski krožni pohodniški poti Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Z nekaj sreče boste lahko opazovali svizce in kozoroge.

Visokoalpska cesta Veliki Klek je ena najbolj obiskanih znamenitosti v Alpah. V letu 2025 praznuje svoj 90. rojstni dan, od leta 2015 pa je pod spomeniškim varstvom.