Štajerska

Regija Schladming-Dachstein

Avstrijski planinski svet Almwelt Austria

22 planinskih koč na 1.200 metrih nadmorske višine in vaška restavracija. Posebna zanimivost: panoramske terme v dveh nadstropjih.

Vas s planinskimi kočami Galsterbergalm Pruggern

13 luksuzno opremljenih koč, ki se nahajajo neposredno ob pohodniški poti, smučišču in nočnem sankališču.

Vas s planinskimi kočami Dachsteinblick

Štiri velike, udobne hiše za do 24 oseb in 12 luksuznih koč, v katerih lahko udobno biva do deset oseb.

Alpska brunarica Schladming-Dachstein

Koče in brunarice v elegantnem, rustikalnem slogu. Življenje v Alpah na najvišji ravni.

Alpska počitniška hiša Reiteralm

Na približno 1.180 metrih nadmorske višine, tik ob smučišču. 120 kvadratnih metrov velike alpske počitniške koče so opremljene s savno in notranjim masažnim bazenom.

Regija Murtal

FerienPark Kreischberg

Enoposteljne hiše, dvojčki in vrstne hiše – 74 udobnih stanovanjskih enot v parku FerienPark Kreischberg je zgrajenih v sodobnem lesenem arhitekturnem slogu. Wellness in restavracija zagotavljata sprostitev in kulinarični užitek.

Alpenpark Turracher Höhe

49 samostojnih alpskih počitniških hiš v Alpenpark Turracher Höhe je primernih za do 16 oseb – vsaka ima svoj kotiček za sprostitev s savno in masažno kadjo.

Tauern Hütt'n v Hohentauernu

Smučanje ali pohodništvo? Za oboje je regija Tauern Hütt'n v Hohentauernu odlično izhodišče. V neposredni bližini je urejena tudi proga za tek na smučeh.

Regija Visoka in Južna Štajerska

Vas alpskih počitniških hiš Four Elements

Vas z alpskimi počitniškimi hišami z dizajnom in odmaknjenostjo v bližini gorovja Gesäuse in gorske reke Salza. Za sprostitev poskrbi razkošen wellness.

Thombauer-Hube

Vas z alpskimi počitniškimi hišami s stilom, šarmom in elegantnim dizajnom ter razkošnim termalnim in wellness kotičkom.

Vas s planinskimi kočami Präbichl

10 prijetnih in udobnih koč brez storitve oskrbe s hrano in pijačo nudi udobje in domačnost. To vključuje tudi zajtrk.

Luxgut – alpske luksuzne počitniške hiše

Dve počitniški hiši Luxgut v Sv. Stefanu nudita mir ter zasebnost na 1000 m nadmorske višine. Zasebne terme z masažno kadjo ali neskončnim bazenom na terasi, vključno s savno in plavalnim bazenom.

Chalet Hotel Montestyria

Kombinacija zasebnosti in stilskega hotelskega ambienta, sredi narave. Šest vrhunskih alpskih počitniških hiš, opremljenih s pozornostjo do detajlov, in dva panoramska apartmaja vas vabijo, da pustite vsakdan daleč za seboj.

Chalet Stuhleckblick

57 m² velike hiške (chalets) nudijo prostor za štiri osebe in so v celoti opremljena za samostojno oskrbo. Zasebni vrt s savno v obliki soda vabi k sprostitvi. Na 800 metrih nadmorske višine lahko gostje uživajo v svežem gorskem zraku. Na voljo je storitev dostave svežega kruha na zahtevo.



Regija Ausseerland

Vas s planinskimi kočami Hagan Lodge

Očarljiva vas s planinskimi kočami Hagan Lodge v štajerskem Salzkammergutu ponuja udobne počitniške apartmaje, nekateri z zasebnimi savnami. S kulinaričnimi užitki vas bo razvajala restavracija AlpenStub’n, po želji pa tudi postrežba zajtrka AlpenPark.

Mondi Chalets

Vas z alpskimi počitniškimi kočami v letovišču MONDI ob jezeru Grundlsee se nahaja na majhnem griču med gorami in jezerom Grundlsee v štajerskem Salzkammergutu. Koče za do šest oseb imajo zasebne terme s savno in masažno kadjo na terasi ter kamin v bivalnem prostoru – vključno s posebnim čarom koče.