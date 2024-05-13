Edinstvene nastanitve
Ali visoko v krošnjah dreves, kjer je narava na dosegu roke, ali v očarljivih alpskih počitniških hišah, ki postanejo zatočišče sredi nedotaknjene narave – sredi slikovite avstrijske gorske in jezerske pokrajine, se pustolovščina in sprostitev zlijeta v nepozabno doživetje. V teh edinstvenih zatočiščih lahko uživate v brezskrbnih urah, polnih miru in navdiha. Od rustikalnih gorskih koč do nenavadnih tematskih sob, ki navdihujejo domišljijo: v Avstriji se za vsakega gosta najde primerno zatočišče, ki odnese vsakdanje življenje daleč stran.
Lesene hišice in hišice na drevesu
Globok pogled v oči, kozarec vina za nazdraviti, vznemirljivo pričakovanje skupnega vikenda: romantična nočitev v hišici na drevesu zagotavlja nepozaben oddih v Avstriji. Drevesa so tudi odličen kraj za zabavo za vso družino ter hkrati izjemno doživetje. Preprosto se odpravite v krošnje in uživajte v oddihu pod listnato streho v dvoje ali z vso družino.
Nastanitve v ličnih hišicah na vrtu na posestvu Guntrams, Spodnja Avstrija
Hišica na drevesu, Lodge v hotelu Hotel Gassner v kraju Neukirchen am Großvenediger, SalzburgerLand
Tematske nastanitve
Zajtrkujte ob dinozavrih, v vigvam savni uživajte v zvezdnatem nebu ali uživajte v dvoje v vinskem sodu: v teh tematskih nastanitvah od Spodnje Avstrije do Tirolske gostje ne doživijo le prijetne noči, temveč tudi edinstveno izkušnjo.
Drevesni hotel v Styrassicparku v kraju Bad Gleichenberg, avstrijska Štajerska
Dizajnerske alpske počitniške hiše
V teh alpskih počitniških hišah lahko v spanju uživate: poleg lesketajočih se jezer, neomejenih gozdov in s pogledom na impozantne visoke gore najdete v vseh avstrijskih zveznih deželah udobne koče, ki s svojim kmečkim pridihom prepričajo. Oddih v alpski počitniški hiši pomeni razvajanje samega sebe.