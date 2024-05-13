Od spanja visoko med drevesi, do prebujanja ob dinozavrih: naj bo vaš naslednji oddih v Avstriji posebno doživetje.

Ali visoko v krošnjah dreves, kjer je narava na dosegu roke, ali v očarljivih alpskih počitniških hišah, ki postanejo zatočišče sredi nedotaknjene narave – sredi slikovite avstrijske gorske in jezerske pokrajine, se pustolovščina in sprostitev zlijeta v nepozabno doživetje. V teh edinstvenih zatočiščih lahko uživate v brezskrbnih urah, polnih miru in navdiha. Od rustikalnih gorskih koč do nenavadnih tematskih sob, ki navdihujejo domišljijo: v Avstriji se za vsakega gosta najde primerno zatočišče, ki odnese vsakdanje življenje daleč stran.