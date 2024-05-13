Barvito od jutra do večera 3. Bari in kavarne

Vila Vida na Dunaju je predvsem kavarna, a tudi prizorišče dogodkov: na rednem Queens Brunchu na primer zajtrk spremlja drag show. Café Savoy so v baročnem, starem dunajskem ambientu dvignili mavrično zastavo, gostom pa je ves dan na voljo okusna hrana in pijača. Odlične pijače so na voljo v baru Mango Bar, poleti pa vas na svež zrak vabi mali zunanji vrt.

HOSI v Salzburgu ni le bar, temveč tudi klub skupnosti LGBTQIA+, kjer se redno odvijajo dogodki. V Salzburgu je tudi Mexxx Gaybar, ki deluje tudi kot klub. Nedaleč stran je dvonadstropni Dark Eagle, potujoči bar s temnicami (darkrooms).