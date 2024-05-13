LGBTQIA+: najboljša priporočila v Avstriji
Avstrija in njeno glavno mesto Dunaj sta znana po raznolikosti in odprtosti. Z naraščajočim številom kvir pobud, dogodkov in varnejših prostorov so ljudje dobrodošli v skupnosti LGBTQIA+. Angleška okrajšava LGBTQIA+ pomeni lezbijke, geji, transseksualci, kviri, interseksualci in aseksualci: torej osebe različnih spolnih usmeritev in spolnih identitet.
Naslednjih osem nasvetov zbira kraje, kjer slavi celoten spekter mavrice in prevladuje zavedanje o varnih prostorih. V duhu pop ikone Lady Gaga: „I’m on the right track, baby, I was born this way!“
1. Ponos
Junij je mesec ponosa: daje prepoznavnost in glas ljudem skupnosti LGBTQIA+ ter predstavlja ponos, strpnost in samozavest. Vrhunec meseca je znana ulična parada ponosa, ki pošilja pomembno sporočilo proti stigmatizaciji in izključenosti po vsem svetu. V Avstriji so prve barvite demonstracije potekale leta 1996 ob dunajski cesti imenovani Ringstraße, že nekaj let pa so sijajna praznovanja in demonstracije tudi na mavričnih paradah v Gradcu, Linzu in Innsbrucku. Vse udeležence ob pisani povorki ljudi na ulici čaka bogat spremljevalni program.
Del dunajskega ponosa (Vienna Pride) je Pride Village na trgu Rathausplatz, ki traja več dni: kraj za srečanja, učenje, praznovanje in biti del gibanja. Športni navdušenci lahko s ponosom izkažejo svojo podporo raznolikosti na teku Pride Run, na tekmovanju za Miss*ter Vienna Pride pa glamurozni drag umetniki stopajo po modni brvi. Poleg tega program vsako leto prinaša številne druge novosti.
2. Diversity Ball
V prazničnem ambientu dunajske mestne hiše vas vsakoletni ples Diversity Ball vabi na večer, poln veličastnih predstav, živahnih ritmov in razkošnih oblek. Klasična plesna tradicija se sreča s sodobno kulturo zabave: več plesišč animira k sproščenemu praznovanju, ugledne osebnosti LGBTQIA+ scene se družijo z občinstvom, spektakularen polnočni nastop je vsakoletna senzacija, tombola in druge interaktivne programske točke pa vabijo k sodelovanju.
Ples je praznik vseh razsežnosti različnosti in ne pozna meja: spol, starost, spolna usmerjenost, invalidnost, poreklo ali vera obiskovalcev ne igrajo vloge. Dogodek nabira točke s svojo celovito dostopnostjo; govori so prevedeni tudi v znakovni jezik. Tisti, ki imate radi kričeče kostume, ekstravagantne nastope in živahne plese, boste tukaj doživeli bleščeč plesni večer.
3. Bari in kavarne
Vila Vida na Dunaju je predvsem kavarna, a tudi prizorišče dogodkov: na rednem Queens Brunchu na primer zajtrk spremlja drag show. Café Savoy so v baročnem, starem dunajskem ambientu dvignili mavrično zastavo, gostom pa je ves dan na voljo okusna hrana in pijača. Odlične pijače so na voljo v baru Mango Bar, poleti pa vas na svež zrak vabi mali zunanji vrt.
HOSI v Salzburgu ni le bar, temveč tudi klub skupnosti LGBTQIA+, kjer se redno odvijajo dogodki. V Salzburgu je tudi Mexxx Gaybar, ki deluje tudi kot klub. Nedaleč stran je dvonadstropni Dark Eagle, potujoči bar s temnicami (darkrooms).
4. Nakupovanje
Dunajska knjigarna Löwenherz je odličen kraj za listanje in brskanje, saj ponuja širok nabor knjig za istospolne, lezbijke in transspolne osebe. Sem ne sodijo samo knjige, temveč tudi revije in DVD-ji; poleg tega občasno potekajo litererni večeri.
V prvem okraju knjigarna ChickLit ponuja feministično in lezbično literaturo v nemškem in angleškem jeziku. Gayt se je v petem okrožju uveljavila kot "trgovina za gejevski življenjski slog": poleg oblačil, dodatkov, fetiš oblačil in igrač je v kleti tudi umetniška galerija gejevskih umetnikov.
5. Hoteli
V prestolnici se dunajski šarm sreča s pariškim pridihom v butičnem hotelu Boutiquehotel Motto: tukaj ne najde prostora le pluralnost družbe, temveč ima vsak par tudi izjemno elegantno sobo. Okusna hrana in pijača sta na voljo s čudovitim razgledom v pripadajoči restavraciji Chez Bernard v zgornjem nadstropju vključno s strešno teraso. Nič manj vabljiv ni butični hotel Boutiquehotel Stadthalle, ki prav tako sledi celovitemu trajnostnemu konceptu.
Hotel Wellnesshotel MorgenZeit v kraju Maria Alm sredi počitniške regije Hochkönig sprejema vse goste z odprtostjo – in veliko možnostmi za sprostitev, savnanje in uživanje. Gejem prijazen hotel Pirchnerhof v Alpbachtalu je s pestro ponudbo od joge, wellnessa in term do razburljivih pohodov tudi dober namig za LGBTQIA+ oddih.
6. Festival Pink Lake ob Vrbskem jezeru (Wörthersee)
Zabava, sprostitev, spoznavanje novih ljudi ali romantična sprostitev v dvoje: festival Pink Lake LGBTQI+ ponuja nepozaben oddih na Koroškem. Ponudba okoli Vrbskega jezera (Wörthersee) je tako raznolika kot sama skupnost. Kulinarične dobrote, kultura, wellness in zabava: na enem izmed najbolj priljubljenih kopališč v Avstriji goste čaka tridnevni program.
Poleg ekskluzivnih dogodkov festivala so koroški gej bari in klubi odprti tudi za prijetne pijače, zmenke in praznovanja.
7. Zabave in klubi
Why Not na Dunaju je priljubljen klub že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, zaradi česar je eden najstarejših varnejših prostorov za geje na Dunaju. Tukaj je na voljo vse: od noči iz 90. do gejevske izdaje Oktoberfesta in vroče porno zabave. Vznemirljiva pop in trash glasba, ekspresivni nastopi, seksi vzdušje in oblačila, ki več odkrivajo kot zakrivajo, so tudi na dnevnem redu dogodkov v klubu KEN Club. Potekajo v različnih dunajskih diskotekah.
The Circus se imenuje "največja avstrijska gejevska zabava": dogodki na velikih lokacijah, kot sta Arena Wien ali Praterdome, pritegnejo na tisoče gostov iz skupnosti LGBTQI. Še en niz dogodkov s pop in elektronskimi zvoki ponuja PiNKED Vienna, tudi v različnih svinger klubih.
8. Die bärtige Therese (Bradata Terezija)
Kako že pravi pregovor? Nad tisoč metri ni več greha. Prva avstrijska kvir nastanitev na 1000 metrih nadmorske višine je nastanitev Die bärtige Therese, Bergdorf Trahütten. Nastanitev Die bärtige Therese je marsikaj, samo navadna planinska koča ne: tukaj lahko prenočite in obedujete v gostilni, hkrati pa poteka obsežen umetniški in kulturni program s spreminjajočim se dogajanjem in glasbo. Sobe se ponašajo s kultnim retro pridihom, od zunaj pa vanje priteka svež gorski zrak.
Celotna LGBTQIA+ skupnost in njeni enakomisleči so dobrodošli, edini pogoj: minimalna starost 18 let.
Namigi mest Avstrije
Salzburg: LGBTQIA+ bari in še več
Salzburški slogan »Oder sveta« velja tudi za sceno LGBTQIA+: mesto ima aktivno kvir sceno s številnimi dogodki LGBTQIA+.