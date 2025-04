Tirolska

Hoteli in letovišča

Eriro Alpine Hide v Ehrwaldu

Mirno locirani hotel Eriro Alpine Hide je začel obratovati julija 2024. Arhitektura, notranja oprema in materiali, kot so les, kamen in ovčja volna, so ročno izdelani. Na voljo je devet suit velikosti od 65 m² do 215 m², za največ štiri osebe, s prostorom za sprostitev, infrardečimi in zvočnimi ležalniki, savnami in vodnimi bazeni.

Explorer Hotel v dolini Stubaital

Novembra 2024 je v bližini ledenika Stubai odprl vrata enajsti Explorer Hotel v Avstriji. Hotel je pasivna hiša, ki ponuja 82 dvoposteljnih sob s prostorom za športno opremo. Poleg tega je na voljo zaklenjen prostor za smuči in gorska kolesa ter športni spa.

Mount Med Resort v Oberau, Wildschönau

Nekdanji hotel Kellerwirt bo po obsežni prenovi konec leta 2024 odprt kot zdravstveno letovišče Mount Med Resort s 60 sobami in suitami ter spa območjem velikosti 3.300 m². Letovišče se osredotoča na lepoto in estetiko, mentalno odpornost, razstrupljanje ter gibanje in fitnes.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn v PillerseeTalu

Alpenstyle Resort Fieberbrunn je konec leta 2023 odprl svoja vrata: Na voljo je 13 apartmajev z do tremi spalnicami in enim ali dvema balkonoma. V največjem apartmaju lahko prenoči do devet oseb. Poleg tega je na voljo savna, parna kopel, prostor za sprostitev in restavracija.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Nekdanja Sporthotel Fontana se je preoblikovala v nov ADEA Lifestyle Suites. Večina kompleksa s 124 suitami je bilo zgrajenega na novo, odprt pa je bil poleti 2024. Suite, delno z lastno savno, so velike od 30 m² do 180 m² in imajo do štiri spalnice. Na voljo je tudi območje za wellness in restavracija UpsideDown by Stefan Marquard.

Apartmaji in počitniška stanovanja

sil132 apartmaji v Sillianu na vzhodnem Tirolskem

Od poletja 2024 je na voljo nastanitev v apartmajski hiši sil132. Na voljo je sedem modernih počitniških stanovanj velikosti med 34 m² in 45 m² za štiri do šest oseb. Loft velikosti 64 m² ponuja prostor za do šest gostov. Vsako stanovanje ima popolnoma opremljeno kuhinjo, vrt, teraso ali balkon.

Lebe’scharnitz v Scharnitzu

Apartmaji Lebe’scharnitz ponujajo od poletja 2024 deset sodobno opremljenih stanovanj, velikosti od 23 m² do 124 m². Prostoren apartma Top 1 s teraso meri 111 m² in je primeren za do osem oseb. Apartma Top 2, velik 99 m², vključuje tri spalnice, tri kopalnice in tri kuhinje. V največjem apartmaju s 124 m² lahko prespi do osem gostov.

Zugspitz Suites Lermoos

Poleti 2024 so začeli obratovati apartmaji Zugspitz Suites z lastnim wellness območjem. Zgradba, zgrajena v tirolskem stilu, vključuje dvanajst suit. Apartmaji so velikosti med 40 m² in 112 m² ter nudijo prostor za do sedem oseb. Najbližja smučarska žičnica je oddaljena le eno minuto hoje.

Kurblhof v Leutaschu

Kurblhof je svoja vrata odprl poleti 2024. V trajnostno zgrajeni stavbi je na voljo sedem apartmajev. V mansardi so savne in prostor za sprostitev. Ponudbo dopolnjujejo trgovina, prostor za jogo in fitnes, masažna soba ter prostor za smuči in kolesa.

Wolf Apartments v Padaunu v dolini Wipptal

Štiri nova počitniška stanovanja Wolf Apartments dopolnjujejo nastanitveno ponudbo v dolini Wipptal. Trije apartmaji so že pripravljeni, junija 2024 pa se jim je pridružilo še 60 m² veliko stanovanje. V neposredni bližini je gorska gostilna Steckholzer.

Kitzbühel Suites Oberndorf

Od februarja 2024 novo poslopje Kitzbühel Suites vključuje 20 počitniških stanovanj, velikih med 48 m² in 107 m², z eno do tremi spalnicami. Na voljo je tudi območje za wellness s savnami.

Harry‘s home v Lienzu

Od aprila 2024 je Harry’s home s 85 sobami odprl vrata za goste. Vse sobe imajo parket, vgradne omare in majhno kuhinjo. Na voljo so 40 m² veliki „Family & Friends“ apartmaji, apartmaji velikosti 36 m² in dostopne sobe, velike 26 m².

Walchsee Lakeside

Sredi maja 2024 je svoja vrata odprl nov Walchsee Lakeside. Nahaja se neposredno ob jezeru in ima 22 suit. V 54 m² velikih stanovanjih lahko prenočijo do štiri osebe.

Hišice oz. lodges

Sissi’s Green Chalets v Leutaschu

Sissi’s Green Chalets od poletja 2024 ponujajo udobne in trajnostne možnosti nastanitve v modernem dizajnu. Energija se zagotavlja preko fotovoltaičnega sistema in toplotne črpalke zrak-voda. Vsak chalet ima na površini 150 m² tri spalnice, tri kopalnice, popolnoma opremljen kuhinjski otok ter vrt in teraso.

Kmetije

Feiserhof v Navisu

Na prenovljeni kmetiji družine Garber – Feiserhof – je od decembra 2023 na višini 1.400 m mogoče prenočiti v treh počitniških stanovanjih za odrasle. Stanovanjske enote ponujajo prostor za do štiri osebe.