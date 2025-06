SalzburgerLand

Aktivne počitnice za pse in lastnike

Pasji hotel Grimming, Rauris

V hotelu Hotel Grimming se lahko psi veselijo ljubeče opreme: v sobah so na voljo udobne pasje blazine in sklede za hrano in vodo, ki jih dopolnjuje izbor suhe in mokre hrane ter dnevna oskrba s hrano. Štirinožni prijatelji se lahko sprostijo v 4.500 m² velikem parku za pse brez povodcev s tečajem agilityja, gugalnicami, ovirami in tuneli, medtem ko jim plavalni ribnik zagotavlja, da se lahko ohladijo. Psom prijazne planšarije, ki so opisane v »Vodniku za pasje koče«, med pohodnimi postanki ponujajo hrano in zaslužen oddih.

Berghotel Arthurhaus***, Hochkönig

Berghotel Arthurhaus se nahaja neposredno ob pohodniškem območju na 1500 metrih ob vznožju Hochköniga in nudi psom brezplačno bivanje v sobi. Posebna ponudba vključuje pasji meni, vrečkice za pasje iztrebke, ograjen prostor za pse brez povodca, parkur za pse, pa tudi pasje brisače in stroj za čiščenje pasjih šap. Poleg tega lahko izkoristite zasebne ure s trenerji psov in velike površine za prosto gibanje psov na pohodnih poteh.

Wellness in sprostitev za štirinožne prijatelje

GRUBERS Hotel Apartment Gastein

V rezidenci Residenz Gruber v termalnem in pohodniškem raju Gasteinertal psi uživajo v vsestranskem prijetnem bivanju. Že ob samem prihodu vas čaka udobna pasja sedežna garnitura in sklede za hrano. Pri zajtrku in večerji so dobrodošli tudi štirinožni spremljevalci. Pred vhodnimi vrati se začenjajo številne poti, osvežujoč potok pa je oddaljen le 150 metrov. Medtem ko lastniki obiščejo terme ali zdravilišča, za pse poskrbi pasja varuška. Ostala ponudba vključuje udobne odeje, pasjo trgovino, ograjen pasji park, wellnes in tuš za pse.

Gartenhotel Theresia****S, Saalbach-Hinterglemm

Gartenhotel Theresia se nahaja na idealni lokaciji stran od živahnega središča Hinterglemma in psom ponuja širne planjave za gibanje po pohodniških poteh takoj ob hotelu, ob reki do konca doline ali po dolini navzgor. Posestvo velikosti 2,7 ha z vodotoki, plavalnim ribnikom, bazeni in številnimi prijetnimi kotički v obsežnih gorskih vrtovih je pravi raj za ljudi in živali. Psi so dobrodošli tako v restavraciji, preddverju kot tudi v restavraciji Zirbenstube. Za štirinožne prijatelje so na voljo posoda za hrano, brisače in odeja.

Družinsko gostoljubje s psom

Hotel Aloisia, Mariapfarru

Štirinožni prijatelji se lahko resnično sprostijo na 1.000 m² velikem igrišču hotela Hotel Aloisia. V hotelu je dovoljen tudi vstop psov v restavracijo, na vrt za goste in na zelenico, kjer se lahko predate sončnim užitkom. Na voljo sta tudi storitev sprehajanja in varstva psov.

Hotel Sonne**** in Saalbach-Hinterglemm

V hotelu Hotel Sonne so gostitelji znani po svoji posebni prijaznosti do psov. V hotelu je na voljo hrana za pse, psi pa vas lahko spremljajo tako v bar kot tudi v udobno sobo Zirmstube. Prostorni objekt ponuja veliko prostora za sproščeno bivanje s štirinožnim prijateljem.