Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Palatschinken, eller pannkakor, serveras med olika fyllningar. I detta recept används aprikosmarmelad för en söt och fruktig twist.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 4 Portioner
Vispa ihop mjölken med mjölet, sockret och saltet till en slät smet. Tillsätt sedan ett ägg i taget under omrörning. Om det bildas klumpar i smeten, sila den för att få en jämn konsistens. Låt smeten vila i cirka 15 minuter innan du börjar grädda plättarna.
Förvärm ugnen till 50 °C.
Lägg i en klick smör eller olja i en stekpanna, häll i smeten så att det blir en tunn pannkaka och stek på medelhög värme. Vänd på pannkakan när den har fått en gyllenbrun färg.
Upprepa föregående steg tills alla pannkakor är stekta.
Värm upp marmeladen och tillsätt rom om så önskas. Bre på marmeladen, rulla pannkakorna och lägg upp på tallrikar. Strö över florsocker och toppa med vispgrädde samt mynta.