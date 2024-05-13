Green meadows with two houses by Lake Atter, trees, with Höllengebirge rock formations in the background.
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Salzkammergut
Salt, berg, badsjöar

Med kristallklara sjöar, majestätiska berg och världsberömda platser som Hallstatt och Bad Ischl på UNESCO världsarvslista är Salzkammergut en destination som sticker ut.

Med över 70 sjöar erbjuder Salzkammergut-regionen en fantastisk variation av vattenlandskap – från små till stora, djupa till grunda, och med färgskiftningar från grönt till turkosblått. Belägen mellan Dachsteinmassivet, Totes Gebirge och Höllengebirge, sträcker sig området över Oberösterreich, Salzburg och Steiermark. Namnet kommer från de saltgruvor som har präglat regionen i århundraden.

Kejsarnas semesterfavorit
På 1800-talet valde kejsar Franz Joseph I och kejsarinnan Sisi Bad Ischl för sina somrar, och njöt av svalkan i den så kallade Sommerfrische. Idag följer besökare i deras fotspår och upptäcker Salzkammerguts åtta regioner: Attersee-Attergau, Ausseerland Salzkammergut, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal och Wolfgangsee.

Info om Salzkammergut
Läge:mellan Oberösterreich, Salzburg och Steiermark
Regioner:8
Sjöar:76
Skidorter:7
Djupaste sjön: Traunsee 191 m
Högsta berg:Dachstein 2.995 m

Kortet SalzkammergutCard finns tillgängligt på sommaren och vintern med 25% rabatt på populära attraktioner, sevärdheter och olika aktiviteter.

Möt Salzkammergut

Höjdpunkterna

Kulturhuvudstad Bad Ischl Salzkammergut

Fascinationen av saltgruvorna

utsiktsplattform med "5 fingrar

Schafberg linbana

Frukost på en träbåt

Fuschl slott fiske

Grünau i Almtal

Platser för lycka i Salzkammgergut

Aktiviteter i Salzkammergut

Boenden utöver det vanliga

I Weisses Rössl vid sjön Wolfgangsee

Hotel Cortisen vid sjön Wolfgangsee

Brunnwirt vid Fuschlsjön

Familjehotellet Sommerhof i Gosau

Villa Seilern Vital Resort i Bad Ischl

Landhaus Hotel Koller i Gosau

Vanliga frågor

Salzkammergut, en av Österrikes mest pittoreska destinationer, är hem för åtta semesterregioner spridda över Oberösterreich, Salzburg och Steiermark. Dessa regioner inkluderar:

Bad Ischl, med sitt kejserliga arv, utsågs som Europeisk kulturhuvudstad 2024.

Den turkosa Attersee en älskad plats för simning, är den största sjön i Salzkammergut. Seglare uppskattar särskilt den unika "Rosenwind" - en nordostlig bris som sägs en gång ha fört med sig doften av rosor som odlats i lokala trädgårdar på andra sidan sjön.

Salzkammergut är rikt på historiska städer som är fyllda med charm och historia:

  • Bad Ischl: Denna kejserliga stad, som en gång var sommarresidens för kejsar Franz Joseph I och kejsarinnan Sisi, lyser med sin storslagna arkitektur och sin roll som Europas kulturhuvudstad 2024.

  • Gmunden: Inbäddat vid sjön Traunsee, har det en charmig gammal stad, den berömda Gmundner-keramiken och det natursköna Ort Castle på land och sjö.

  • Hallstatt: Denna pittoreska stad, som finns med på UNESCO:s världsarvslista, ligger inklämd mellan bergen och Hallstattsjön och är hem till världens äldsta saltgruva.

  • St Wolfgang: Känd för sina traditionella hus med timmerstomme, sin hundraåriga pilgrimskyrka och den magiska adventsmarknaden vid Wolfgangsee.

  • Sjöar: Orörda sjöar som Wolfgangsee, Attersee, Traunsee och Fuschlsee inbjuder dig att simma, segla, paddla bräda eller bara koppla av vid deras stränder eller på en båt.

  • Vandring: Utforska stigar genom bergen med fantastiska vyer och över 70 bergssjöar, från Dachstein till Postalm.

  • Kulturella höjdpunkter: Besök den kejserliga staden Bad Ischl eller UNESCO: s världsarvsstad Hallstatt, med sin fascinerande förhistoriska saltgruvhistoria.

  • Aktiviteter på vintern: Åk skidor i Dachstein West, Feuerkogel eller Loser och njut av längdskidåkning på Postalm, Österrikes största alpina betesmark. Det finns också snöskovandring, vintervandring och skidturer genom snöiga skogar och alpina landskap.

  • Avkoppling: Efter en dag i snön kan du varva ner på termiska spa som EurothermenResort i Bad Ischl.

Oavsett om du söker utomhusäventyr, kulturell utforskning eller stunder av lugn och ro, har Salzkammergut allt.

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