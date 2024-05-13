Med kristallklara sjöar, majestätiska berg och världsberömda platser som Hallstatt och Bad Ischl på UNESCO världsarvslista är Salzkammergut en destination som sticker ut.

Med över 70 sjöar erbjuder Salzkammergut-regionen en fantastisk variation av vattenlandskap – från små till stora, djupa till grunda, och med färgskiftningar från grönt till turkosblått. Belägen mellan Dachsteinmassivet, Totes Gebirge och Höllengebirge, sträcker sig området över Oberösterreich, Salzburg och Steiermark. Namnet kommer från de saltgruvor som har präglat regionen i århundraden.

Kejsarnas semesterfavorit

På 1800-talet valde kejsar Franz Joseph I och kejsarinnan Sisi Bad Ischl för sina somrar, och njöt av svalkan i den så kallade Sommerfrische. Idag följer besökare i deras fotspår och upptäcker Salzkammerguts åtta regioner: Attersee-Attergau, Ausseerland Salzkammergut, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal och Wolfgangsee.