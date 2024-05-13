音乐之城的艺术宝库——阿尔贝蒂娜博物馆
这些藏品中包括有丢勒的《野兔》、《祈祷的双手》、鲁本斯对儿童研究题材的绘画以及席勒、塞尚、克里姆特、毕加索等艺术家的伟大作品。这里是高雅艺术与帝国风采的结合。这所享有国际声誉，拥有现代化装饰的美术艺术博物馆建立在霍夫堡宫殿的一端。从摄影到绘画，科技到雕刻，自然界到外太空，人类艺术史上的伟大作品几乎在这里都可以找到相关的印记。
开放时间：每天10:00—18:00，周三及周五10:00—21:00
价值不菲的兔子
文艺复兴时期的艺术巨匠、著名画家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）的《野兔》是阿尔贝蒂娜博物馆绘画馆藏中最著名的一幅画作。
丢勒在1502年完成了这幅《野兔》。画作的确切目的我们不得而知。人们推测，可能是想在他的素描本中给他的学生们留下绘画范本，或是为日后委约画作的人展示他的绘画能力。在丢勒那个年代，动物多数与宗教人物或神话故事一起出现，单单描绘动物多数只是观察记录、随手素描或准备草稿之用。而他突破规则，在1502年创作了当时世界上罕见的动物水彩画。
几个世纪以来，《野兔》一直吸引着公众的视线。其中的原因，大概是这只小兔子看起来如此栩栩如生吧！就好像它在那个年代真的存在过，成为了丢勒的模特。仔细看会发现，甚至画室窗户的十字窗框也反映在了兔子的眼中。也正因如此，这幅画可以说是丢勒精湛画技的有力证明，他可能完全是按照独特的照片式记忆，再现了这只逼真的野兔。
《野兔》也是被仿冒十分多的艺术品之一，这幅画作有100幅以上的赝品。阿尔贝蒂娜博物馆收藏的作品毫无疑问是原作真迹。画作上丢勒“AD”的签名，是真迹的证明。丢勒的签名同时是艺术史上有名的标志，甚至得到了神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世（Kaiser Maximilian I）的特别授权和版权保护，以防止伪造。这应该是对马克西米利安皇帝经常“忘记”向丢勒支付酬劳的一个小小补偿吧。
丢勒的另一幅力作
在阿尔贝蒂娜博物馆的馆藏中，还有另一幅丢勒的著名作品——《犀牛》（The Rhinoceros），它当时成为了数百万欧洲人心中犀牛的元祖形象。
创作这幅画有一个有趣的原因：1515年，葡萄牙国王获赠了一头犀牛，这个新奇的消息在欧洲迅速传播开来，使整个欧洲大陆兴奋不已。此前，欧洲大陆上还从来没有过活生生的犀牛！但对于丢勒来说，要直接创作一幅从未目睹过的犀牛图，是不易的，丢勒便根据听来的描述创作了这幅画作。而很多欧洲人与他一样，从未见过真正的犀牛，因此在几百年中都对丢勒创造的犀牛形象深信不疑，至今这件趣事仍被人津津乐道。
莫奈的轶事
在阿尔贝蒂娜博物馆还藏着很多关于克劳德·莫奈（Claude Monet）的趣闻轶事。在常设展览“从莫奈到毕加索”中可以欣赏到他的著名画作——《睡莲》。
莫奈的名字实际上是奥斯卡（Oscar），克劳德是他的第二个名字，他的父母一般都亲切地叫他奥斯卡。莫奈更喜欢在户外作画，喜欢用管装颜料作画。而为了更贴近他笔下的大自然，也为了得到独特的取景视角，他甚至给自己造了一艘船做为画室。这样，他就可以划船沿着塞纳河发现新的创作主题。
莫奈在他位于吉维尼（Giverny）的花园里布满是睡莲的池溏，并雇佣了六名园丁来照看池塘。他们最重要的工作，就是每天擦拭睡莲叶子上的灰尘，因为池塘附近有很多没有修葺完善的道路。1907年，莫奈自掏腰包，给道路铺上了柏油。
哈布斯堡王朝的国会厅
阿尔贝蒂娜博物馆的创始人是著名的神圣罗马帝国萨克森-特申公爵阿尔伯特·卡斯米尔（Albert, Duke of Saxe-Teschen）和他的妻子玛丽·克里斯蒂娜（Marie Christine）。1780年，比利时著名建筑师路易·德·蒙托亚（Louis de Montoyer）为阿尔伯特公爵在布鲁塞尔建造了一座府邸，而后在维也纳设计了法兰西帝国风格的国会厅。阿尔伯特公爵直到1822年去世前，几乎将所有的时间精力都投身于扩充和构建他的收藏品。他去世后，在阿斯佩恩战役中击败过拿破仑的卡尔大公继承了这座宫殿和艺术品收藏。他请建筑师约瑟夫·科恩豪塞尔（Joseph Kornhäusel）重修了国会厅，将国会厅成功打造成当时最杰出的古典主义建筑之一。
国会厅主要分为三个部分：缪斯中央大厅，以及位于大厅两侧的两间寝殿。缪斯大厅被哈布斯堡家族用作餐厅和舞会大厅，其名字源于围绕大厅的雕像“阿波罗和九位缪斯”（Apollo and the Nine Muses），是由古典主义雕塑家约瑟夫·克利伯（Joseph Klieber）创作的。其他房间有金色内阁、韦奇伍德室，以及用于吸烟、阅读和用餐的综合室，细木镶嵌工艺的地板是由著名的丹豪瑟公司制造的，墙面还装饰着古典主义风格的彩色丝绸壁纸。
维也纳现代艺术博物馆
2020年阿尔贝蒂娜现代艺术博物馆（Albertina modern）作为阿尔贝蒂娜的分馆正式开幕，它展示了从1945年到当今的艺术收藏。该分馆离阿尔贝蒂娜主馆仅几分钟步行之遥，并拥有2000平方米的展览场地。
开放时间：每天10:00—18:00
阿尔贝蒂娜的第三座博物馆
阿尔贝蒂娜第三座博物馆已于2024年4月9日开馆，阿尔贝蒂娜-克洛斯特纽堡博物馆（Albertina Klosterneuburg）作为阿尔贝蒂娜的第三座博物馆在时隔近8年之后再次向公众开放。届时，馆内将只展出博物馆自己珍藏的当代艺术作品。博物馆目前收藏的当代艺术作品约有65000件，其中包括绘画、素描、印刷品、摄影、雕塑、录像、装置艺术等。
克罗斯特纽堡举办了博物馆首次雕塑展会，邀请公众了解阿尔贝蒂娜博物馆重要的雕塑收藏。众多知名艺术家的研究收藏以及德国知名雕刻艺术家汉斯·阿尔普（Hans Arp）捐赠的重要石膏藏品都将在这里展出。此外，肯尼迪·扬科（Kennedy Janko）和索利·基亚尼（Soli Kiani）的作品也体现了博物馆雕塑收藏的多样性。
克洛斯特纽伯格博物馆作为阿尔贝蒂娜的新址不仅对阿尔贝蒂娜博物馆及其展览项目具有重要意义，同时也象征着奥地利作为一个文化国度的博物馆藏品资源在不断增加，城市也因博物馆的发展而壮大。
开放时间：周四至周日10:00—18:00