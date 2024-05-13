价值不菲的兔子

文艺复兴时期的艺术巨匠、著名画家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）的《野兔》是阿尔贝蒂娜博物馆绘画馆藏中最著名的一幅画作。

丢勒在1502年完成了这幅《野兔》。画作的确切目的我们不得而知。人们推测，可能是想在他的素描本中给他的学生们留下绘画范本，或是为日后委约画作的人展示他的绘画能力。在丢勒那个年代，动物多数与宗教人物或神话故事一起出现，单单描绘动物多数只是观察记录、随手素描或准备草稿之用。而他突破规则，在1502年创作了当时世界上罕见的动物水彩画。

几个世纪以来，《野兔》一直吸引着公众的视线。其中的原因，大概是这只小兔子看起来如此栩栩如生吧！就好像它在那个年代真的存在过，成为了丢勒的模特。仔细看会发现，甚至画室窗户的十字窗框也反映在了兔子的眼中。也正因如此，这幅画可以说是丢勒精湛画技的有力证明，他可能完全是按照独特的照片式记忆，再现了这只逼真的野兔。

《野兔》也是被仿冒十分多的艺术品之一，这幅画作有100幅以上的赝品。阿尔贝蒂娜博物馆收藏的作品毫无疑问是原作真迹。画作上丢勒“AD”的签名，是真迹的证明。丢勒的签名同时是艺术史上有名的标志，甚至得到了神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世（Kaiser Maximilian I）的特别授权和版权保护，以防止伪造。这应该是对马克西米利安皇帝经常“忘记”向丢勒支付酬劳的一个小小补偿吧。