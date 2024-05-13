Panoramic view of Salzburg's Old Town with church domes and Hohensalzburg Fortress in morning mist.
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Salcburk
Jeviště světa

Mozartovo město Salcburk je dokonalou harmonii přírody a architektury, umění a kultury, tradice a moderny, která je zasazena do nádherné scenérie okolních hor a jezer.

Na procházce barokním městem na řece Salzach, zapsaném na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, na vás dýchne bohatá historie v kombinaci s překvapivě moderními zážitky. Ze zámku Mirabell a stejnojmenných okolních zahrad se vám naskytne úchvatný pohled na dominantu Salcburku, mohutnou pevnost Hohensalzburg z 11. století, která se majestátně tyčí na hoře Mönchsberg naproti Muzeu moderny.
Srdcem centra města je středověká ulice Getreidegasse, kde se narodil nejslavnější salcburský rodák W. A. Mozart. Dnes patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším nákupním ulicím na světě.
Jen pár kroků odsud se nachází Domquartier se Salcburským dómem, který dodnes svědčí o více než tisícileté vládě knížecích arcibiskupů, stejně jako Stará rezidence - Alte Residenz s působivou galerií Residenzgalerie a arcibiskupskými reprezentačními sály. Zámek Hellbrunn s rozsáhlým parkem, půvabnou zoologickou zahradou a světoznámými „vodními hrátkami“, se těší velké oblibě nejen v horkých letních dnech.

Pokud jde o Mozarta, celé salcburské Staré Město je jako muzeum, které lze procházet. Tematická procházka „Stadtwandern: Mozart“ vás zavede k nejdůležitějším místům jeho života a odkazu.
Svou objevitelskou procházku začnete u rodného domu právě v Getreidegasse.

270. výročí narození W.A. Mozarta
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Salzburg od A do Z

FAQs

Díky své ideální poloze mezi Mnichovem a Vídní je Salcburk z dopravního hlediska z každé světové strany výborně přístupný vlakem, autem i letadlem. Moderní hlavní nádraží, letiště na okraji města a velké množství autobusových spojů usnadňují příjezd do Mozartova města.

Příjezd

Hosté Salcburku si mohou vybírat z velkého počtu hotelů – podle svého vkusu a své peněženky. Také pokud jde o výběr volnočasových aktivit, je možné vybírat z již předem připravených kompletních nabídek nebo si program zvolit individuálně.

Hotely & Nabídky

Autentická a promyšlená kuchyně
Salcburk má silnou tržní tradici. Takzvaná „Schranne“ ve čtvrtek nebo Zelený trh (denně kromě neděle) lákají na místní speciality a čerstvé produkty z okolních obcí.
Zcela výjimečným kulinářským tipem je salcburská pivní kultura: jedenáct pivovarů ve městě a okolí částečně vaří jen pro vlastní potřebu, zatímco velké pivovary dbají na udržitelné výrobní řetězce.
Salcburská kavárenská kultura: Kdo by chtěl zažít tu pravou kavárenskou atmosféru, vydá se do kavárny Tomaselli na Starém Tržišti v historickém centru města, kam často zavítal i sám Mozart. K dalším kavárnám obdobného typu patří Café Bazar a Café Sacher na břehu Salzachu, cukrárna Schatz v průchodu mezi Obilnou uličkou a Zeleným trhem, Café Classic na Makartově náměstí nebo vynikající kavárna Wernbacher v ulici Franz-Josef-Strasse.

Gastronomie

Salcburk je velmi přátelský k rodinám – toto světové město v malém formátu lze s dětmi snadno a pohodlně objevovat, ať už pěšky, nebo na kole. Ať prší nebo svítí slunce, díky široké nabídce hřišť, parků, památek a muzeí se zde nikdo nudit nebude. Rodinně orientované restaurace a hotely s výhodnými rodinnými nabídkami se těší na malé i velké hosty.

Akce pro rodiny a děti

Díky výhodné kartě Salzburg Card a všem jejím výhodám můžete jednoduchým a pohodlným způsobem poznávat Mozartovo město. Salzburg Card je klíč, kterým si odemknete celý Salcburk!

Salzburg Card
Salcburk all inclusive

Salzburg Card

All-inclusive návštěvnická karta umožňuje volný vstup na všechny památky a do muzeí v Salcburku a bezplatné cestování veřejnou dopravou (včetně jízdy lanovkou na pevnost Hohensalzburg a na Untersberg a plavby lodí po Salzachu).
Salzburg Card si můžete pořídit na 24, 48 nebo 72 hodin od 38,00 € (děti od 6 do 15 let platí poloviční cenu).

Zjistěte vše o Salzburg Card!

5 důvodů, proč navštívit Salcburk

Salcburský festival a 4.500 dalších akcí ročně

Světové kulturní dědictví UNESCO

Kulinářské zážitky

Mozartovy koule

Salcburkem na kole

Mimořádně bohatý kulturní program

Salcburk slaví 270. výročí narození Mozarta

Salcburské loutkové divadlo nadchne svou legendární Kouzelnou flétnou, zatímco Camerata Salzburg společně s Rudolfem Buchbinderem představí třídílný Mozartův festival. Každý den lákají k hudebním vrcholům koncerty na pevnosti vysoko nad městem i koncerty v zámku Mirabell v Mramorovém sále.

Návštěvníci mohou autenticky poznat Mozartův život v jeho rodném domě a rezidenci, při prohlídkách města i během programu „Date with Mozart“ v DomQuartieru. Kulinářské zážitky zahrnují pivo Stiegl, Mozartovy oblíbené játrové knedlíky a slavné salcburské noky. Na Mozart Dinner Concert ve Stiftskulinariu sv. Petra, nejstarší restauraci v Evropě, si lze poslechnout nejkrásnější árie z Mozartových oper a vychutnat si večeři podle původních receptů z Mozartovy doby. V tematických workshopech Mozartkugel se návštěvníci naučí, jak se tyto lahodné pralinky vyrábějí. Výstavy jako „Kosmos Kouzelné flétny“ a hlavní lákadla v Muzeu moderního umění pak zážitek dále prohlubují. Rok 2026 se tak stane nezapomenutelným Mozartovým rokem plným hudby, historie a požitků.

Mozart dnes

Po stopách Mozarta Salcburkem

Mozartův rodný dům na náměstí Makartplatz

Bývalý „dům tanečního mistra“ poskytoval rodině Mozartů zázemí od roku 1773. Wolfgang Amadé zde žil až do konce roku 1780, kdy definitivně opustil Salcburk.

Mozartův rodný dům

Po stopách Mozarta v Salcburku

Při procházce objevíte Salcburk krok za krokem: od míst, kde Mozart strávil raná léta svého života, přes tiché hřbitovy až po místa, kde Mozartova hudba psala historii.

Mozart v Salcburku

DomQuartier

V DomQuartier a v katedrále ožívá Mozartovo dílo: původní místnosti ukazují místa, kde působil, kde komponoval a hrál pro knížecí arcibiskupský dvůr.

DomQuartier

Salcburské Divadlo loutek

Kde se spojují loutky a Mozartova hudba: „Kouzelná flétna“ ožívá díky jemné loutkářské umění, hudební preciznosti a loutkovému divadlu.

Salzburger Marionettentheater

Události a koncerty spojené s Mozartem

Po celý rok se konají koncerty, festivaly a speciální programy oslavující hudební dědictví Wolfganga Amadea Mozarta. Zde můžete zažít události, které udržují jeho dílo a svět vídeňské klasiky naživu.

Muzeum Moderny Rupertinum

17. 11. 2025 – 14. 6. 2026
Museum der Moderne Rupertinum, Salcburk

Výstava „Im Bann der Zauberflöte“ (V zajetí Kouzelné flétny) ukazuje, jak umělci jako Kokoschka, Slevogt a Hutter interpretovali Mozartovo dílo – doplněno interaktivní zvukovou sochou, do které se můžete ponořit.

Museum der Moderne Rupertinum

Speciální výstava Kosmos Zauberflöte

16. 1. 2026 – 7. 4. 2026
Mozart Wohnhaus, Salzburg

Die Zauberflöte - Kouzelná flétna a její cesta od premiéry k mezinárodnímu úspěchu – přiblížená pomocí vzácných předmětů, scénických návrhů a pohledů do více než dvou století historie představení.

Kosmos Zauberflöte

Mozart Dinner Konzerte

Januar – Dezember
Stiftskulinarium St. Peter, Salzburg

Mezi tóny z „Dona Giovanniho“, „Figara“ nebo „Kouzelné flétny“ si vychutnáte kulinářské kreace, které umocní tento okamžik – v historické atmosféře Mozartovy doby.

Více informací

Salzburger Festspiele

17. 7. 2026 – 30. 8. 2026
různá místa v Salcburku, Salcburk

Mozart hraje na Salcburském festivalu ústřední roli. Mnoho jeho děl se pravidelně uvádí a utváří program festivalu.

Více informací
Letní kouzlov Mozartově městě

Kam se v Salcbursku podívat s rodinou

Tipy pro letní rodinnou dovolenou v Salcburku

Přírodovědné a technické muzeum

Cesta do lidského těla a interaktivní experimenty ve Vědeckém centru přinášejí celou řadu překvapení a nových poznatků.

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Muzeum hraček

Muzeum hraček zve do světa hraček a her. Malí návštěvníci zde mohou obdivovat exponáty ze sbírky historických hraček.

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Dovolená s dětmi v Salcburku

Salcburk je ideální město pro rodinnou dovolenou. Zábavný program je mnohostranný a rozmanitý. Město není velké, všude lze chodit pěšky

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Zámek Hellbrunn a „Vodní hrátky“

Již přes 400 let se návštěvníci zámku Hellbrunnu obdivují jeho architektuře a po knížecím způsobu se baví při Vodních hrátkách.

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Uvařte si sami tradiční salcburské noky a nadechněte se jejich nádherné vůně!

Kuchařská škola Edelweiss
Kontakt
salzburg.info

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Telefon: +43-662-88987-0

tourist@salzburg.info
salzburg.info

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