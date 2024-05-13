Salcburk
Jeviště světa
Introduction
Na procházce barokním městem na řece Salzach, zapsaném na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, na vás dýchne bohatá historie v kombinaci s překvapivě moderními zážitky. Ze zámku Mirabell a stejnojmenných okolních zahrad se vám naskytne úchvatný pohled na dominantu Salcburku, mohutnou pevnost Hohensalzburg z 11. století, která se majestátně tyčí na hoře Mönchsberg naproti Muzeu moderny.
Srdcem centra města je středověká ulice Getreidegasse, kde se narodil nejslavnější salcburský rodák W. A. Mozart. Dnes patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším nákupním ulicím na světě.
Jen pár kroků odsud se nachází Domquartier se Salcburským dómem, který dodnes svědčí o více než tisícileté vládě knížecích arcibiskupů, stejně jako Stará rezidence - Alte Residenz s působivou galerií Residenzgalerie a arcibiskupskými reprezentačními sály. Zámek Hellbrunn s rozsáhlým parkem, půvabnou zoologickou zahradou a světoznámými „vodními hrátkami“, se těší velké oblibě nejen v horkých letních dnech.
Pokud jde o Mozarta, celé salcburské Staré Město je jako muzeum, které lze procházet. Tematická procházka „Stadtwandern: Mozart“ vás zavede k nejdůležitějším místům jeho života a odkazu.
Svou objevitelskou procházku začnete u rodného domu právě v Getreidegasse.
FAQs
Salzburg Card
All-inclusive návštěvnická karta umožňuje volný vstup na všechny památky a do muzeí v Salcburku a bezplatné cestování veřejnou dopravou (včetně jízdy lanovkou na pevnost Hohensalzburg a na Untersberg a plavby lodí po Salzachu).
Salzburg Card si můžete pořídit na 24, 48 nebo 72 hodin od 38,00 € (děti od 6 do 15 let platí poloviční cenu).
5 důvodů, proč navštívit Salcburk
Salcburk slaví 270. výročí narození Mozarta
Salcburské loutkové divadlo nadchne svou legendární Kouzelnou flétnou, zatímco Camerata Salzburg společně s Rudolfem Buchbinderem představí třídílný Mozartův festival. Každý den lákají k hudebním vrcholům koncerty na pevnosti vysoko nad městem i koncerty v zámku Mirabell v Mramorovém sále.
Návštěvníci mohou autenticky poznat Mozartův život v jeho rodném domě a rezidenci, při prohlídkách města i během programu „Date with Mozart“ v DomQuartieru. Kulinářské zážitky zahrnují pivo Stiegl, Mozartovy oblíbené játrové knedlíky a slavné salcburské noky. Na Mozart Dinner Concert ve Stiftskulinariu sv. Petra, nejstarší restauraci v Evropě, si lze poslechnout nejkrásnější árie z Mozartových oper a vychutnat si večeři podle původních receptů z Mozartovy doby. V tematických workshopech Mozartkugel se návštěvníci naučí, jak se tyto lahodné pralinky vyrábějí. Výstavy jako „Kosmos Kouzelné flétny“ a hlavní lákadla v Muzeu moderního umění pak zážitek dále prohlubují. Rok 2026 se tak stane nezapomenutelným Mozartovým rokem plným hudby, historie a požitků.
Po stopách Mozarta Salcburkem
Mozartův rodný dům na náměstí Makartplatz
Bývalý „dům tanečního mistra“ poskytoval rodině Mozartů zázemí od roku 1773. Wolfgang Amadé zde žil až do konce roku 1780, kdy definitivně opustil Salcburk.
Po stopách Mozarta v Salcburku
Při procházce objevíte Salcburk krok za krokem: od míst, kde Mozart strávil raná léta svého života, přes tiché hřbitovy až po místa, kde Mozartova hudba psala historii.
DomQuartier
V DomQuartier a v katedrále ožívá Mozartovo dílo: původní místnosti ukazují místa, kde působil, kde komponoval a hrál pro knížecí arcibiskupský dvůr.
Události a koncerty spojené s MozartemPo celý rok se konají koncerty, festivaly a speciální programy oslavující hudební dědictví Wolfganga Amadea Mozarta. Zde můžete zažít události, které udržují jeho dílo a svět vídeňské klasiky naživu.
Muzeum Moderny Rupertinum
Výstava „Im Bann der Zauberflöte“ (V zajetí Kouzelné flétny) ukazuje, jak umělci jako Kokoschka, Slevogt a Hutter interpretovali Mozartovo dílo – doplněno interaktivní zvukovou sochou, do které se můžete ponořit.
Speciální výstava Kosmos Zauberflöte
Die Zauberflöte - Kouzelná flétna a její cesta od premiéry k mezinárodnímu úspěchu – přiblížená pomocí vzácných předmětů, scénických návrhů a pohledů do více než dvou století historie představení.
Mozart Dinner Konzerte
Mezi tóny z „Dona Giovanniho“, „Figara“ nebo „Kouzelné flétny“ si vychutnáte kulinářské kreace, které umocní tento okamžik – v historické atmosféře Mozartovy doby.
Kam se v Salcbursku podívat s rodinouTipy pro letní rodinnou dovolenou v Salcburku
Přírodovědné a technické muzeum
Cesta do lidského těla a interaktivní experimenty ve Vědeckém centru přinášejí celou řadu překvapení a nových poznatků.
Muzeum hraček
Muzeum hraček zve do světa hraček a her. Malí návštěvníci zde mohou obdivovat exponáty ze sbírky historických hraček.
Dovolená s dětmi v Salcburku
Salcburk je ideální město pro rodinnou dovolenou. Zábavný program je mnohostranný a rozmanitý. Město není velké, všude lze chodit pěšky
Uvařte si sami tradiční salcburské noky a nadechněte se jejich nádherné vůně!
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-88987-0