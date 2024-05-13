Introduction
Pokud chcete poznat dosud neobjevenou a překvapivou stránku Rakouska - a možná i sebe sami - máte na výběr mezi zasvěcenými tipy, neznámými zážitky a skrytými klenoty. Těch totiž najdete nespočet po celém Rakousku...
Vaše letní dovolená v Rakousku - dovolená plná zážitků
Nejlepší tipy na letní dovolenou v Rakousku
Zasvěcené tipy na letní dovolenou
Tipy na ubytování
Dilly - Das Nationalpark Resort
Wellness, rodiny, národní park: Užijte si aktivní a vitální dovolenou s celou rodinou v Dilly Resort: golf, turistika, cyklistika a mnoho dalšího.
Parkhotel Pörtschach
Vítejte designovém hotelu v jedinečném stylu 60. let u jezera Wörthersee, který udělá z vaší relaxační, aktivní, kulturní, golfové či rodinné dovolené skutečný zážitek.
VILA VITA Pannonia****S – Přírodní resort v Seewinkelu
Zde najdete klid, přírodu i prostor k odpočinku. VILA VITA Pannonia nabízí únik od každodenního stresu a komfort bez spěchu.
Das Traunsee - Hotel u jezera
Pokoje s výhledem na jezero, exkluzivní kulinářské zážitky a relaxační wellness – přímo u jezera Traunsee v úchvatné přírodě Solné komory.
Dovolená na statku
Dovolená na statku spojuje zážitky z přírody, hluboký odpočinek a kouzlo pravého venkovského života. Najděte si svůj statek v Rakousku!
Explorer Hotels
Dokonalé ubytování pro alpská dobrodružství po 365 dní v roce: 7 udržitelných hotelů Explorer je ideálním výchozím bodem pro aktivní letní dovolenou.
Die HOCHKÖNIGIN
4* Superior hotel promění každý den dovolené v něco výjimečného. Hory přímo přede dveřmi, túry, cyklistika, jezera a výhledy, které by si člověk nejraději zabalil s sebou
Nezapomenutelné léto v Hall-WattensRegion Hall-Wattens se nachází v srdci tyrolských hor a láká návštěvníky krásnou přírodou vhodnou ke sportovním aktivitám i k relaxaci. Ať už se jedná o sportovní horolezectví nebo pohodovou turistiku v pohoří Karwendel nebo v Tuxer Alpen, region nabízí mnoho zážitků.
Nejkrásnější regiony pro rodinnou dovolenou
Společné túry, koupání, objevování i odpočinek – v Rakousku na vás čeká spousta regionů, které si zamiluje celá rodina. Mezi horami a jezery, přírodními zážitky a kulturními výlety najdete ideální kombinaci dobrodružství, klidu a rodinné pohody.
Vydejte se za rodinným štěstím do Rakouska!
Nejkrásnější turistické regiony
Panoramatické výhledy, čistý horský vzduch, voňavé lesy a klidné stezky – Rakousko nabízí nespočet míst, kde si člověk naplno užije túry v srdci přírody. Ať už jde o lehké procházky nebo výšlapy s výhledem, každý si tu najde svou cestu.
Vyrazte poznávat rakouské hory vlastním tempem!