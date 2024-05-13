Child wearing straw hat and binoculars on an alpine meadow, mountain panorama with rocky peaks in the background.

Letní dovolená v Rakousku 
Nedostanete to z hlavy

The Austrian Synapse
Rakousko a lidé, kteří zde žijí, milují své Alpy, kožené kalhoty a císařský trhanec. K objevování je toho tady ale mnohem více. Posuďte sami!

Pokud chcete poznat dosud neobjevenou a překvapivou stránku Rakouska - a možná i sebe sami - máte na výběr mezi zasvěcenými tipy, neznámými zážitky a skrytými klenoty. Těch totiž najdete nespočet po celém Rakousku...

Vaše letní dovolená v Rakousku - dovolená plná zážitků

Nejlepší tipy na letní dovolenou v Rakousku

Schladming-Dachstein

Zillertal

Zasvěcené tipy na letní dovolenou

Achensee

Achensee, největší jezero Tyrolska, se v létě mění v jedinečnou přírodní scénu a stává se ideálním cílem letní dovolené.

Letní potěšení u jezera a hor

Salzburg

Mozartovo město Salzburg je dokonalou harmonii přírody a architektury, umění a kultury, tradice a moderny.

Jeviště světa

Grossglocknerská vysokohorská silnice

K nejvyšší hoře Rakouska a majestátnímu ledovci Pasterze vás dovede Großglockner Hochalpenstraße. Výhledy, které vás ohromí!

Großglockner Hochalpenstraße

Tipy na ubytování

Dilly - Das Nationalpark Resort

Wellness, rodiny, národní park: Užijte si aktivní a vitální dovolenou s celou rodinou v Dilly Resort: golf, turistika, cyklistika a mnoho dalšího.

All inclusive pro celou rodinu

Parkhotel Pörtschach

Vítejte designovém hotelu v jedinečném stylu 60. let u jezera Wörthersee, který udělá z vaší relaxační, aktivní, kulturní, golfové či rodinné dovolené skutečný zážitek.

Nejlepší místo pro nejlepší časy

VILA VITA Pannonia****S – Přírodní resort v Seewinkelu

Zde najdete klid, přírodu i prostor k odpočinku. VILA VITA Pannonia nabízí únik od každodenního stresu a komfort bez spěchu.

Čistý odpočinek

Das Traunsee - Hotel u jezera

Pokoje s výhledem na jezero, exkluzivní kulinářské zážitky a relaxační wellness – přímo u jezera Traunsee v úchvatné přírodě Solné komory.

Výhled na jezero Traunsee

Dovolená na statku

Dovolená na statku spojuje zážitky z přírody, hluboký odpočinek a kouzlo pravého venkovského života. Najděte si svůj statek v Rakousku!

Statek dle vašich představ

Explorer Hotels

Dokonalé ubytování pro alpská dobrodružství po 365 dní v roce: 7 udržitelných hotelů Explorer je ideálním výchozím bodem pro aktivní letní dovolenou.

Sportovně a udržitelně

Die HOCHKÖNIGIN

4* Superior hotel promění každý den dovolené v něco výjimečného. Hory přímo přede dveřmi, túry, cyklistika, jezera a výhledy, které by si člověk nejraději zabalil s sebou

Vaše letní dovolená v Maria Alm

5* Naturhotel Forsthofgut

V Naturhotelu Forsthofgut v Leogangu, uprostřed nádherné přírody, je stále patrná 400letá historie, silné kořeny, dědictví pěti generací a láska k horám.

Nadechnout se. Dotknout se přírody.

Nezapomenutelné léto v Hall-Wattens

Region Hall-Wattens se nachází v srdci tyrolských hor a láká návštěvníky krásnou přírodou vhodnou ke sportovním aktivitám i k relaxaci. Ať už se jedná o sportovní horolezectví nebo pohodovou turistiku v pohoří Karwendel nebo v Tuxer Alpen, region nabízí mnoho zážitků.
Společně na cestách

Nejkrásnější regiony pro rodinnou dovolenou

Společné túry, koupání, objevování i odpočinek – v Rakousku na vás čeká spousta regionů, které si zamiluje celá rodina. Mezi horami a jezery, přírodními zážitky a kulturními výlety najdete ideální kombinaci dobrodružství, klidu a rodinné pohody.

Vydejte se za rodinným štěstím do Rakouska!

Objevte rodinné štěstí v Rakousku
Vzhůru k přírodním zážitkům

Nejkrásnější turistické regiony

Panoramatické výhledy, čistý horský vzduch, voňavé lesy a klidné stezky – Rakousko nabízí nespočet míst, kde si člověk naplno užije túry v srdci přírody. Ať už jde o lehké procházky nebo výšlapy s výhledem, každý si tu najde svou cestu.

Vyrazte poznávat rakouské hory vlastním tempem!

Začněte svou příští túru v Rakousku
Objevte to nejlepší z Rakouska!

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