Four cyclists with helmets on a path by a lake, mountains and sunlight in the background.
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Cyklostezka Alpe Adria
Moře je cíl

Trasa dlouhá 410 km vede okouzlující krajinou od barokního klenotu Salcburku až k břehům Jadranu.

Cyklovýlet ze zasněžených Alp k sluncem zalitému Jadranu — to umožňuje cyklostezka Alpe Adria. Trasa vede ze Salcburku přes Korutany do Grada a prochází třemi zeměmi a kulturními oblastmi, přičemž díky promyšleným tunelovým průjezdům je přejezd přes Alpy překvapivě pohodový. Obzvláště působivá je cesta vlakem historickým Tauernským tunelem a italská část trasy podél bývalé císařské železnice, která vás ohromí impozantními mosty a více než 20 tunely.

Gastronomické zážitky jsou stejně působivé jako panoramatické výhledy: od rakouských lahůdek přes korutanskou alpsko-jadranskou kuchyni až po italské těstoviny. Zpět do výchozího bodu se můžete pohodlně vrátit díky kyvadlové dopravě autobusem nebo vlakem.

Podrobnosti o trase
Délka:410 km ze Salcburku do Grada
Tunel:přejezd Alp usnadňuje 20 tunelů
Etapy:6 až 8
Terén:cyklostezky nebo silnice s malým provozem
Naplánovat trasu
od 599,- € resp. od 1 999,- €

Doporučujeme tuto nabídku

Z Villachu do Grada: ideální výlet pro začátečníky, rodiny i ty, kdo vyrážejí jen na krátkou dovolenou. Za šest dní pohodlně dorazíte k moři po nejzajímavějším úseku bývalé císařské železnice s tunely a impozantními mosty. V regionu Furlansko-Julského Benátska vás čekají malebná městečka, italský životní styl, bohatá historie a na závěr i teplé vody Středozemního moře. Trasu je možné prodloužit až do Terstu a dopřát si den odpočinku a koupání v Gradu.

Ze Salzburgu do Grada: Poté, co se pozdravíte s Wolfgangem Amadeem Mozartem, se na dvou kolech vydáte z Alp k moři. Zvláštnost této cyklotrasy: spojení kulturních zajímavostí, působivé přírody a půvabných městeček.

Villach – GradoSalzburg – Grado

Nejkrásnější vyhlídky na cyklostezce Alpa Adria

Cyklotrasa přehledně

Top ubytování na trase

Hotel, restaurace a kavárna v St. Virgil in Salzburg

Vychutnejte si časnou ranní bio snídani a o vaše kolo bude skvěle postaráno. K dispozici jsou krytá parkovací místa, sušárna, servisní stanice i elektrokola k zapůjčení.

St. Virgil

Hotel Brückenwirt**** v St. Johann in Salzburg

Tento útulný hotel se nachází přímo na cyklostezce - ideální pro vaše první přenocování. Komfort, vybavení a individuální služby jsou šité na míru cyklistům.

Hotel Brückenwirt****

HochOBEN v Mallnitzu

Kempová a chatová vesnička nabízí jak luxusní bydlení v chaletech, tak kempování v blízkosti přírody. Ubytování v jedné z nejpůsobivějších turistických oblastí v Evropě.

HochOBEN

Landhotel Pacher v Obervellachu

Rodinný hotel vede již třetí generace a je plný historických detailů. Jeho poloha je ideální pro vaše první přenocování v Korutanech.

Landhotel Pacher

Hotel voco Villach

Na břehu řeky Drávy najdete pohodlí a styl na nejvyšší úrovni. Tip: vyzkoušejte kulinářské speciality v hotelové restauraci.

Hotel voco Villach

Nejzajímavější místa na trase

Pro ještě lepší cyklozážitek

Tip na akci: užijte si jízdu na kole po silnicích bez aut

Po osm dní vede Velovista (25. 4. až 3. 5. 2026) po uzavřených silnicích malebnou krajinou korutanských jezer. Trasa procházející regiony Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee vás každý den obohatí o regionální kulturní a kulinářské zážitky.

Výstava: „univerzoom nationalpark“

Interaktivní výstava „univerzoom nationalpark“ v Centru národního parku BIOS v Mallnitzu fascinujícím způsobem představuje přírodní jevy, volně žijící zvířata a divokou přírodu. Hlavním lákadlem je letní akce „rangerlab“, která prostřednictvím speciálních pokusných stanic odhaluje sílu a tajemství vody.

Muzeum: mimořádné výstavy ve Villachu

Skvělý program pro milovníky kultury: toto malé muzeum každoročně nabízí zajímavé mimořádné výstavy.

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