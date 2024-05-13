Cyklostezka Alpe Adria
Moře je cíl
Introduction
Cyklovýlet ze zasněžených Alp k sluncem zalitému Jadranu — to umožňuje cyklostezka Alpe Adria. Trasa vede ze Salcburku přes Korutany do Grada a prochází třemi zeměmi a kulturními oblastmi, přičemž díky promyšleným tunelovým průjezdům je přejezd přes Alpy překvapivě pohodový. Obzvláště působivá je cesta vlakem historickým Tauernským tunelem a italská část trasy podél bývalé císařské železnice, která vás ohromí impozantními mosty a více než 20 tunely.
Gastronomické zážitky jsou stejně působivé jako panoramatické výhledy: od rakouských lahůdek přes korutanskou alpsko-jadranskou kuchyni až po italské těstoviny. Zpět do výchozího bodu se můžete pohodlně vrátit díky kyvadlové dopravě autobusem nebo vlakem.
Doporučujeme tuto nabídku
Z Villachu do Grada: ideální výlet pro začátečníky, rodiny i ty, kdo vyrážejí jen na krátkou dovolenou. Za šest dní pohodlně dorazíte k moři po nejzajímavějším úseku bývalé císařské železnice s tunely a impozantními mosty. V regionu Furlansko-Julského Benátska vás čekají malebná městečka, italský životní styl, bohatá historie a na závěr i teplé vody Středozemního moře. Trasu je možné prodloužit až do Terstu a dopřát si den odpočinku a koupání v Gradu.
Ze Salzburgu do Grada: Poté, co se pozdravíte s Wolfgangem Amadeem Mozartem, se na dvou kolech vydáte z Alp k moři. Zvláštnost této cyklotrasy: spojení kulturních zajímavostí, působivé přírody a půvabných městeček.
Nejkrásnější vyhlídky na cyklostezce Alpa Adria
Cyklotrasa přehledně
Top ubytování na trase
Hotel, restaurace a kavárna v St. Virgil in Salzburg
Vychutnejte si časnou ranní bio snídani a o vaše kolo bude skvěle postaráno. K dispozici jsou krytá parkovací místa, sušárna, servisní stanice i elektrokola k zapůjčení.
Hotel Brückenwirt**** v St. Johann in Salzburg
Tento útulný hotel se nachází přímo na cyklostezce - ideální pro vaše první přenocování. Komfort, vybavení a individuální služby jsou šité na míru cyklistům.
HochOBEN v Mallnitzu
Kempová a chatová vesnička nabízí jak luxusní bydlení v chaletech, tak kempování v blízkosti přírody. Ubytování v jedné z nejpůsobivějších turistických oblastí v Evropě.
Landhotel Pacher v Obervellachu
Rodinný hotel vede již třetí generace a je plný historických detailů. Jeho poloha je ideální pro vaše první přenocování v Korutanech.
Nejzajímavější místa na trase
Pro ještě lepší cyklozážitek
Tip na akci: užijte si jízdu na kole po silnicích bez aut
Po osm dní vede Velovista (25. 4. až 3. 5. 2026) po uzavřených silnicích malebnou krajinou korutanských jezer. Trasa procházející regiony Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee vás každý den obohatí o regionální kulturní a kulinářské zážitky.
Výstava: „univerzoom nationalpark“
Interaktivní výstava „univerzoom nationalpark“ v Centru národního parku BIOS v Mallnitzu fascinujícím způsobem představuje přírodní jevy, volně žijící zvířata a divokou přírodu. Hlavním lákadlem je letní akce „rangerlab“, která prostřednictvím speciálních pokusných stanic odhaluje sílu a tajemství vody.
Muzeum: mimořádné výstavy ve Villachu
Skvělý program pro milovníky kultury: toto malé muzeum každoročně nabízí zajímavé mimořádné výstavy.