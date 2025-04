Podél hučících řek, přes kopce nebo po náročných horských stezkách: jízda na kole v Rakousku je víc než jen cestování, je to způsob života.

Objevovat, užívat si a stále to opakovat

Jízda na kole znamená dělat něco dobrého pro sebe a své tělo a zažívat pocit svobody - prostě vás to dělá šťastnými. Rakousko je pro to přesně to pravé místo. Na dobře značených stezkách můžete projíždět krásnou přírodní krajinou kolem jezer, překonávat své limity na horách nebo odpočívat ve městech a idylických vesničkách. Rakouské cyklostezky a trasy pro horská kola vedou přes všech devět spolkových zemí. Na trasách navíc najdete mnoho památek a občerstvovacích zastávek.

Ať už jste v sedle jen pár hodin, nebo máte dostatek motivace na několikadenní túru, pocit štěstí se s každým šlápnutím do pedálů zvyšuje. Protože cyklistika v Rakousku spojuje místa - a lidi.