Ride & Vine v jižním Štýrsku
Poklidné projížďky přírodou – provázené dobrým jídlem a pitím
Introduction
Jako prvotřídní cyklistická destinace hraje jižní Štýrsko v nejvyšší lize. Nabízí vše od pohodových vyjížděk se zastávkami pro gurmány v tradičních vinných šencích a cenami ověnčených restauracích podél tří malebných vinařských stezek až po náročná gravelová dobrodružství i svižné silniční kilometry.
Od vyhlídkových svahů Koralpe přes Schilcherland a Sausal až po jihoštýrskou vinařskou krajinu se cyklistům otevírá působivá paleta tras i scenérií. Kulinářské zážitky se tu přirozeně prolínají se sportovními výzvami. Na své si přijdou rekreační cyklisté, silniční nadšenci i graveloví jezdci. A po návratu z vyjížďky je čeká zasloužené doplnění energie – vydatná „Jause“ a sklenka vynikajícího místního vína uprostřed malebných vinařských cest.
Nejkrásnější výhledy v regionu
Pumpy na kolo, nářadí i nabíjecí stanice – tato ubytování jsou na cyklisty připravena
Akce pro cyklistické nadšence
Zahájení cyklistické sezóny Woamfoahn v obci Gamlitz
Jižní Štýrsko nabízí ideální terén pro silniční cyklistiku. Start cyklosezóny Woamfoahn spojuje kulinářské zážitky s radostí z jízdy na kole. Těšte se na odborné workshopy, společné vyjížďky a samozřejmě pořádnou dávku jihoštýrské pohostinnosti.
GRAVELEI edice jižní Štýrsko
Závod Gravelei je událost, která sahá daleko za startovní a cílovou čáru. Nečekají vás tu jen náročné tratě, ale také jedinečný zážitek, který oslavuje gravelového ducha ve všech jeho podobách. Od prvního šlápnutí do pedálů až po afterparty.
Mobilní aplikace na cesty
turistická aplikace Jižního Štýrska v Google Play Store
turistická aplikace Jižního Štýrska v Apple App Store
online přehled cyklotras v jižním Štýrsku