Naturen, byerne, de hyggelige overnatningssteder og de historiske seværdigheder venter på at blive opdaget langs ruterne. Altid med en følelse af lethed i rygsækken.

Cykling i hyggetempo i Østrig gør det muligt at opleve landets Lebensgefühl med alle sanser: fri, fuld af livsglæde og nysgerrig på, hvad dagen bringer. Du cykler i dit eget tempo gennem charmerende landsbyer og forbi historiske seværdigheder. De storslåede slotte og kirker fortæller historier fra en svunden tid. Og naturen byder også på unikke oplevelser: Du kommer nemlig forbi floder, rundt om krystalklare søer og kan beundre landskabernes variation. De mange veludbyggede og afmærkede cykelstier giver dig mulighed for at vælge din egen udfordring - fra rolig til hurtig.

Når du cykler for fornøjelsens skyld i Østrig, bliver du hurtigt en del af den livsglæde, som dine værters varme inviterer dig til at nyde. Når det er tid til at tage en pause, bliver det hurtigt klart med delikatesser, en kølig drink og en udsigt over vinmarkerne: I Østrig er det simpelthen sjovt at nyde.