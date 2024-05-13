Cykling i hyggetempo
Cykelstien er destinationen
Cykling i hyggetempo i Østrig gør det muligt at opleve landets Lebensgefühl med alle sanser: fri, fuld af livsglæde og nysgerrig på, hvad dagen bringer. Du cykler i dit eget tempo gennem charmerende landsbyer og forbi historiske seværdigheder. De storslåede slotte og kirker fortæller historier fra en svunden tid. Og naturen byder også på unikke oplevelser: Du kommer nemlig forbi floder, rundt om krystalklare søer og kan beundre landskabernes variation. De mange veludbyggede og afmærkede cykelstier giver dig mulighed for at vælge din egen udfordring - fra rolig til hurtig.
Når du cykler for fornøjelsens skyld i Østrig, bliver du hurtigt en del af den livsglæde, som dine værters varme inviterer dig til at nyde. Når det er tid til at tage en pause, bliver det hurtigt klart med delikatesser, en kølig drink og en udsigt over vinmarkerne: I Østrig er det simpelthen sjovt at nyde.
Cykelture i delstaterne
Hvordan kan vi beskytte miljøet og klimaet?
På cykel har du allerede forpligtet dig til bæredygtighed på cykel. Her er fem tips til, hvordan du kan gøre endnu mere for miljøet og klimaet på din cykeltur:
Respekter naturen. Bliv på afmærkede stier, og tag dit affald med dig.
Observer kun dyr på afstand. Dertil hører også, ikke at fodre fisk og vandfugle. Madrester kan skade dyrene.
Brug kun de afmærkede strandområder til at bade. På den måde forbliver ynglende dyr på bredden uforstyrrede.
Drik rigeligt. Tag en genopfyldelig vandflaske med på din tur. Østrig har fremragende vand fra hanen.
Gør børnene begejstrede for naturen. Hvad de små kender, vil de også sætte pris på.