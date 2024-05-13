Cykling i hyggetempo
Cykelstien er destinationen

Naturen, byerne, de hyggelige overnatningssteder og de historiske seværdigheder venter på at blive opdaget langs ruterne. Altid med en følelse af lethed i rygsækken.

Cykling i hyggetempo i Østrig gør det muligt at opleve landets Lebensgefühl med alle sanser: fri, fuld af livsglæde og nysgerrig på, hvad dagen bringer. Du cykler i dit eget tempo gennem charmerende landsbyer og forbi historiske seværdigheder. De storslåede slotte og kirker fortæller historier fra en svunden tid. Og naturen byder også på unikke oplevelser: Du kommer nemlig forbi floder, rundt om krystalklare søer og kan beundre landskabernes variation. De mange veludbyggede og afmærkede cykelstier giver dig mulighed for at vælge din egen udfordring - fra rolig til hurtig.

Når du cykler for fornøjelsens skyld i Østrig, bliver du hurtigt en del af den livsglæde, som dine værters varme inviterer dig til at nyde. Når det er tid til at tage en pause, bliver det hurtigt klart med delikatesser, en kølig drink og en udsigt over vinmarkerne: I Østrig er det simpelthen sjovt at nyde.

Cykelture i delstaterne

SalzburgerLand

Niederösterreich

Vorarlberg

Oberösterreich

Tyrol

Burgenland

Wien

Kärnten

Steiermark

Tips til beskyttelse af klimaet

Hvordan kan vi beskytte miljøet og klimaet?

På cykel har du allerede forpligtet dig til bæredygtighed på cykel. Her er fem tips til, hvordan du kan gøre endnu mere for miljøet og klimaet på din cykeltur:

  • Respekter naturen. Bliv på afmærkede stier, og tag dit affald med dig.

  • Observer kun dyr på afstand. Dertil hører også, ikke at fodre fisk og vandfugle. Madrester kan skade dyrene.

  • Brug kun de afmærkede strandområder til at bade. På den måde forbliver ynglende dyr på bredden uforstyrrede.

  • Drik rigeligt. Tag en genopfyldelig vandflaske med på din tur. Østrig har fremragende vand fra hanen.

  • Gør børnene begejstrede for naturen. Hvad de små kender, vil de også sætte pris på.

FAQ

Der kan være hastighedsbegrænsninger på nogle stier i Østrig. Så vær opmærksom på de lokale regler og skiltningen på stedet. For virkelig at nyde din cykelferie i Østrig skal du generelt tilpasse din hastighed til dine evner, sigtbarheden og terrænet.

Vil du cykle i byerne? Mange østrigske byer har et meget veludviklet og skiltet cykelnetværk. Her afhænger hastighedsgrænsen for cyklister af de lokale trafikregler. Sørg for, at du også tilpasser din hastighed til den pågældende trafiksituation.

Hvis du rejser på cykel i Østrig, er en promille på 0,8 tilladt. Din og andres sikkerhed kommer i første række!

Du må gerne tage din hund med, når du cykler i Østrig. Du skal dog sørge for, at der ikke kan ske noget med din firbenede ven - for eksempel ved at bruge en passende hundetrailer eller en passende transportkurv. Lad venligst ikke din hund løbe ved siden af i snor.

Børn op til 12 år skal bære hjelm, når de cykler i Østrig. Fra 12-årsalderen er der ikke noget generelt hjelmpåbud for cyklister i Østrig - det anbefales dog at bruge hjelm af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan låne en hjelm i cykeludlejningscentre.

Du må parkere din cykel på alle offentlige steder. Sørg for, at alle stier er ryddet, og at cyklen ikke kan vælte. I mange byer, gæstehuse og hoteller finder du særlige cykelparkeringspladser - ofte med ladestationer til din elcykel.

Ja, i Østrig er det generelt tilladt at cykle ved siden af hinanden, så længe cykelstien, vejen og de aktuelle forhold tillader det.

Cykling handler selvfølgelig om at have det sjovt, men din og andres sikkerhed kommer i første række. Din cykel skal derfor overholde de østrigske færdselsregler. Det betyder, at

  • Begge bremser på din cykel skal virke.

  • Du skal have lygter foran og en rød baglygte, hvis du kører om aftenen.

  • Din cykel skal være udstyret med gule reflekser på dækkene.

  • Du skal have en ringeklokke.

Hvis du lejer en cykel i Østrig, kan du være sikker på, at den er velholdt og lever op til specifikationerne.

