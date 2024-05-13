På alpine stier føler trailrunnere frihed og natur. Skridt for skridt, hjerteslag for hjerteslag opdager de bjergene på deres helt egen måde.

Trailrunning betyder frihed – at mærke naturen skridt for skridt og genopdage bjergene. Tidligt om morgenen, når der stadig ligger dug på markerne, går det løs: Skoene er snøret, luften er frisk og klar. For hver meter ændrer landskabet sig – fra skovstier til snoede trails med en betagende udsigt.

De østrigske alper er et paradis for dette: varierede, udfordrende og befriende. Uanset om du er til hyggelige begynderruter, panoramiske løbeture eller krævende højdemeter, finder du det rette trail til din tur her. Og hvis du har lyst, kan du lade erfarne guider føre dig til de smukkeste steder.

Her på siden fortæller vi dig mere om trailrunning i Østrig, så du er klar til dit næste løbeeventyr.