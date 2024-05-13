Fatbiking forvandler vinterlandskabet til en legeplads. På brede dæk som soloeventyrer eller på guidede ture gennem snedækkede dale og skove.

Leder du efter en ny måde at opleve vinteren på – sporty, uden for travle veje og lidt anderledes? Prøv fatbiking!

Med brede dæk og masser af vejgreb kan du cruise langs snedækkede stier og skovveje, køre gennem vinterlige dale og klatre op til bjerghytter og udsigtspunkter med panoramaudsigt. Uanset om du foretrækker klassisk cykling eller lidt hjælp fra en elmotor, uanset om du tager det roligt eller kører på fuld skrue – guidede fatbike-ture i regioner som Schladming-Dachstein, Weissensee eller SalzburgerLand gør det nemt at komme i gang.

Det er det perfekte eventyr for dem, der elsker sne, men ikke nødvendigvis er tiltrukket af ski. Hjelmen på, pulsen op – og så er du klar til dit vintereventyr på fatbike.