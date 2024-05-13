Forbi kløfter og gennem dybgrønne skove - med kun din egen puls bankende i ørerne. Cykling i Østrig er særligt sjovt på disse ruter.

En dialog mellem menneske og natur

Mountainbiking på Østrigs stier er mere end bare en sport: Det skaber en forbindelse med naturen, som føles ægte. Grusets knasen under dækkene, duften af fugtig skovjord og bevidstheden om, at man har besejret bjerget - alt dette føles særligt intenst på en mountainbike. Ligesom oplevelsen af at navigere på ujævne stier, holde styr på cyklen på smalle spor, køre forbi klipper og gennem kløfter. Hver opstigning, hver nedstigning er en personlig ekspedition, der tester dine egne grænser. Der er eventyr i luften på Østrigs singletrails.

Her i Østrig, på kanten af de majestætiske Alper, er mountainbiking en dialog mellem menneske og miljø. Og du er lige midt i det. De velholdte spor i Østrig er ikke bare stier - de fortæller også om tidligere naturbegivenheder. Du mærker de gamle stenmassiver i bjergene, skovenes tusind nuancer af grønt og måske de sky skovboeres blik - alt dette gør mountainbiking i Østrig til en ægte Lebensgefühl.