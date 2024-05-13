Sneskovandring i Østrig

Snekrystaller funkler i solen. Uden snesko ville du synke ned i sneen, men med snesko på fødderne kan du nemt komme videre.

Kan man tage på sneskovandring på egen hånd? Det afhænger af området, din kondition, din erfaring samt vejr- og sneforholdene.

Men der findes en mulighed, vi godt vil anbefale under alle omstændigheder. Nemlig at tage på tur med en nationalparkranger. Kender du Alpernes „Big Five”? Når du i Østtirol trasker gennem Nationalpark Hohe Tauerns vinterligt udseende skove med sneskoene på, er det meget muligt, at nationalparkguiden spotter en for dig: Stenbukken, kongeørnen, rypen, gemsen og lammegribben viser sig ganske vist sjældent på den kolde årstid, men guiden ved præcis hvor og hvornår du har den bedste chance for at se dem.

De kender også navnene på de tretusind meter høje bjergtoppe, hvis barske, hvide tinder rager op i himlen rundt omkring. Großglockner og Großvenediger, de to højeste, huskes som regel selv af dem, der ikke kender området.