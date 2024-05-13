Sneskovandring i Østrig
Følg vinterens fodspor
Kan man tage på sneskovandring på egen hånd? Det afhænger af området, din kondition, din erfaring samt vejr- og sneforholdene.
Men der findes en mulighed, vi godt vil anbefale under alle omstændigheder. Nemlig at tage på tur med en nationalparkranger. Kender du Alpernes „Big Five”? Når du i Østtirol trasker gennem Nationalpark Hohe Tauerns vinterligt udseende skove med sneskoene på, er det meget muligt, at nationalparkguiden spotter en for dig: Stenbukken, kongeørnen, rypen, gemsen og lammegribben viser sig ganske vist sjældent på den kolde årstid, men guiden ved præcis hvor og hvornår du har den bedste chance for at se dem.
De kender også navnene på de tretusind meter høje bjergtoppe, hvis barske, hvide tinder rager op i himlen rundt omkring. Großglockner og Großvenediger, de to højeste, huskes som regel selv af dem, der ikke kender området.
Sneskovandringer i Østrig: 5 tips til turen
Sneskovandring i Vorarlberg
Sneskovandring i Tyrol
Vidste du, at ...
... der fandtes snesko allerede for omkring 12.000 år siden? Illustrationer på højdemalerier beviser det.
... den langvarige, moderate anstrengelse ved sneskovandring stimulerer fedtforbrændingen?
... snesko har en positiv effekt på det kardiovaskulære system på grund af udholdenhedstræningen?
... der er fundet omkring 6.000 år gamle snesko i Mongoliet? Det var træplanker pakket ind i pels.
Sneskovandring i SalzburgerLand
Sneskovandring i Kärnten
Sneskovandring i Steiermark
Sneskovandring i Oberösterreich
Sneskovandring i Niederösterreich
2.000 meter over havets overflade er sneskovandring på Rax en særlig oplevelse. Rax-svævebanen bringer vandrere komfortabelt til vandreområdet, hvor man også kan tage på ture med bjergguider. Ture i Ötscher- og Hochkar-regionen i Mostviertel kan også varmt anbefales.