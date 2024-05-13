Sneskovandring i Østrig
Følg vinterens fodspor

Snekrystaller funkler i solen. Uden snesko ville du synke ned i sneen, men med snesko på fødderne kan du nemt komme videre.

Kan man tage på sneskovandring på egen hånd? Det afhænger af området, din kondition, din erfaring samt vejr- og sneforholdene.

Men der findes en mulighed, vi godt vil anbefale under alle omstændigheder. Nemlig at tage på tur med en nationalparkranger. Kender du Alpernes „Big Five”? Når du i Østtirol trasker gennem Nationalpark Hohe Tauerns vinterligt udseende skove med sneskoene på, er det meget muligt, at nationalparkguiden spotter en for dig: Stenbukken, kongeørnen, rypen, gemsen og lammegribben viser sig ganske vist sjældent på den kolde årstid, men guiden ved præcis hvor og hvornår du har den bedste chance for at se dem.

De kender også navnene på de tretusind meter høje bjergtoppe, hvis barske, hvide tinder rager op i himlen rundt omkring. Großglockner og Großvenediger, de to højeste, huskes som regel selv af dem, der ikke kender området.

Sneskovandringer i Østrig: 5 tips til turen

Sneskovandring i Vorarlberg

3 gode ture.

Sneskovandring i Tyrol

7 gode ture.

Vidste du, at ...

... der fandtes snesko allerede for omkring 12.000 år siden? Illustrationer på højdemalerier beviser det.

... den langvarige, moderate anstrengelse ved sneskovandring stimulerer fedtforbrændingen?

... snesko har en positiv effekt på det kardiovaskulære system på grund af udholdenhedstræningen?

... der er fundet omkring 6.000 år gamle snesko i Mongoliet? Det var træplanker pakket ind i pels.

Sneskovandring i SalzburgerLand

7 gode ture.

Sneskovandring i Kärnten

4 gode ture.

Sneskovandring i Steiermark

4 gode ture.

Sneskovandring i Oberösterreich

5 gode ture

Sneskovandring i Niederösterreich

2.000 meter over havets overflade er sneskovandring på Rax en særlig oplevelse. Rax-svævebanen bringer vandrere komfortabelt til vandreområdet, hvor man også kan tage på ture med bjergguider. Ture i Ötscher- og Hochkar-regionen i Mostviertel kan også varmt anbefales.

Sneskovandring i Wiener AlpenSneskovandring i Mostviertel

FAQ

  • Det er bedst at spænde sneskoene fast på bjerg- eller vandrestøvler med solide, vridningsresistente slidbanesåler.

  • Jo større sneskoene er, jo mindre synker du ned i den dybe sne. Hvis du planlægger ture i stejlere terræn, anbefales mindre snesko. I øvrigt er det mindre anstrengende at gå med snesko, der ikke er for brede.

  • Bindingen skal være let at åbne og lukke med en hurtigspænder - også når man har handsker på. Bindinger, der tillader en sideværts vippebevægelse, reducerer belastningen på anklerne. Justerbare bindinger har den fordel, at de kan justeres til forskellige støvler.

Om du skal tage på sneskovandring på egen hånd, afhænger af området, din kondition, din erfaring samt vejr- og sneforholdene. Hvis du er usikker og virkelig vil nyde din sneskooplevelse, er det bedst at hyre en guide - enten på egen hånd eller som en del af en gruppevandring.

  • Forplejning: Pak en energigivende snack som f.eks. müslibarer eller nødder og te i en termokande.

  • I alpint terræn: I nødstilfælde er du godt udstyret med en lavinespade, en lavinesonde, en lavinesøger og en bivuaksæk.

  • Gamacher (gaiters): De beskytter dig mod sne, der trænger ind i støvlerne, og holder buksebenene tørre.

  • Turrygsæk: Sørg for at have en robust og vandtæt rygsæk, som er behagelig at bære.

  • Medbring altid: solbriller, solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor og en mobiltelefon

  • Førstehjælpskasse med redningstæppe: Vejer ikke meget, men er guld værd i en nødsituation.

