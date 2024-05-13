Multiple people on a mountain ridge at sunset, sea of clouds and mountain panorama in the background.
Solop og -nedgang på bjerget
Vandring i det gyldne lys

Wow! De tidlige og sene vandreture belønnes med en betagende udsigt fra bjerget.

I Østrig er der fantastiske vandremuligheder hele året rundt, hvor du kan opleve spektakulære udsigter over de smukke bjergrige landskaber. Men det kan faktisk blive endnu mere magisk end det. Er du villig til at udfordre dig selv en smule, kan du nemlig opleve solens gyldne stråler, når de for første og sidste gang rammer bjergene.

Med pandelamper på og en varm jakke i tasken begiver du dig afsted. Uanset om du starter i mørke og oplever solen titte op over horisonten eller omvendt, så er der noget helt fantastisk over sensationen, når dagslyset forvandler sig til varme stråler, der giver landskabet et gyldent skær og en særlig stilhed rammer.

Østrig har de bedste bjerge til disse oplevelser!

De bedste regioner til jeres solopgangsvandreture

Semmering/Wiener Alpen

Wilder Kaiser

Flachau

Wolfgangsee

Pillerseetal

Achensee

Alpbachtal

Nassfeld

Brandnertal

Schladming-Dachstein

Godt udstyret til jeres vandretur ved solop- og nedgang

  • Pålidelig pandelampe med opladede batterier/akku

  • Varmt, vejrbestandigt tøj i lag-på-lag-princippet (det er betydeligt koldere om morgenen)

  • Faste vandrestøvler med godt mønster

  • Lille rygsæk med vand og energirige snacks

  • Termoflaske med varm te eller kaffe

  • Mobiltelefon med fuldt opladet batteri (til nødsituationer og fotos)

  • Kort eller GPS-enhed

  • Eventuelt siddepude eller liggeunderlag til pausen i bjergene

Morgenmad på bjerget

Frisk luft, smuk udsigt og en solid morgenmad i en alpehytte: Uanset om man vandrer op eller tager liften, kan man oppe på toppen nyde regionale delikatesser – serveret med en vid udsigt og en god portion bjergstemning. Det gælder også med aftensmaden inden solnedgang.

Kufsteinerland

Wilder Kaiser

Gamskogelhütte

Dachstein

Kitzbüheler Alpen

Alexanderalm

Vorarlberg

Morgenmad i liften

Morgenmad med udsigt: Her bliver morgenen en oplevelse – med frisk kaffe og lokale delikatesser højt over dalen, serveret i gondolen eller ved stoleliften midt i bjergene.

Morgenmad i liften i Alpbachtal

Morgen i Schönjochbahn in Fiss

Morgenmad i liften i Mönichkirchen

