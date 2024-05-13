Wow! De tidlige og sene vandreture belønnes med en betagende udsigt fra bjerget.

I Østrig er der fantastiske vandremuligheder hele året rundt, hvor du kan opleve spektakulære udsigter over de smukke bjergrige landskaber. Men det kan faktisk blive endnu mere magisk end det. Er du villig til at udfordre dig selv en smule, kan du nemlig opleve solens gyldne stråler, når de for første og sidste gang rammer bjergene.

Med pandelamper på og en varm jakke i tasken begiver du dig afsted. Uanset om du starter i mørke og oplever solen titte op over horisonten eller omvendt, så er der noget helt fantastisk over sensationen, når dagslyset forvandler sig til varme stråler, der giver landskabet et gyldent skær og en særlig stilhed rammer.

Østrig har de bedste bjerge til disse oplevelser!