Børn er nysgerrige. Østrigs vandreruter er helt rigtige til en afvekslende vandredag, de er sjove og byder på variation.

Østrigs natur er ideel til at udforske på en vandretur med familien. Østrigs bjerge og alper er en kæmpe legeplads, hvor lethed er en del af vandregrejet. Børnenes øjne lyser af stolthed, når de har fundet den bedste gren at bruge som vandrestav. De små observerer nysgerrigt en koloni af myrer. Og mod slutningen af vandreturen vælger de med glæde mellem Kaiserschmarren og Germknödel som belønning i bjerghytten.

I Østrigs natur er (vandre)stien destinationen. Den er rammen om den lethed og ro, som både forældre og børn længes efter i hverdagen. Her, midt i skovens tusindvis af grønne nuancer og langs de krystalklare søer, der reflekterer bjergpanoramaet, skabes der minder. Det er kapløbet til skovbrynet, det er gådeløsningen på tematuren, og det er balancegangen på træstammerne, der får børnenes hjerter til at banke. Det er disse uforglemmelige øjeblikke på skovstien, i bjerghytten eller ved vandet, der kendetegner Østrigs alpine Lebensgefühl. Det er let at få børn til at blive begejstrede for naturens vidundere her. Og de vil sætte pris på det, de ved.