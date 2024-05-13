Vandring med børn
Ruter for hele familien
Østrigs natur er ideel til at udforske på en vandretur med familien. Østrigs bjerge og alper er en kæmpe legeplads, hvor lethed er en del af vandregrejet. Børnenes øjne lyser af stolthed, når de har fundet den bedste gren at bruge som vandrestav. De små observerer nysgerrigt en koloni af myrer. Og mod slutningen af vandreturen vælger de med glæde mellem Kaiserschmarren og Germknödel som belønning i bjerghytten.
I Østrigs natur er (vandre)stien destinationen. Den er rammen om den lethed og ro, som både forældre og børn længes efter i hverdagen. Her, midt i skovens tusindvis af grønne nuancer og langs de krystalklare søer, der reflekterer bjergpanoramaet, skabes der minder. Det er kapløbet til skovbrynet, det er gådeløsningen på tematuren, og det er balancegangen på træstammerne, der får børnenes hjerter til at banke. Det er disse uforglemmelige øjeblikke på skovstien, i bjerghytten eller ved vandet, der kendetegner Østrigs alpine Lebensgefühl. Det er let at få børn til at blive begejstrede for naturens vidundere her. Og de vil sætte pris på det, de ved.
De 6 smukkeste temavandrestier for børn
4 vandringer med børn
3 langdistance vandreruter for eventyrlystne familier
Familietrekking i Großarltal
En tre-dages vandretur fra hytte til hytte. Med børnevenlige dagsetaper og en vandretid på tre til fire timer om dagen kan børn fra fire år sagtens klare denne tur.
Johnsbacher Almenrunde
Turen leder ad naturskønne stier til fire servicerede bjerghytter, som kan vandres enkeltvis eller som en afslappet sløjfe.
3-dages familietur i Alpbachtal
På vejen fra Alpbach til Pinzgerhof og tilbage igen kan man plaske rundt i det forfriskende vand i Höslacke og klappe dyrene på gårdene. Et højdepunkt: en overnatning i en rustik træhytte.
Motivationsboost: bliv i godt humør, når du vandrer med børn
Børnenes ben er tunge, og de har brug for lidt motivation? Med disse tips vil de små hurtigt glemme, at de bare ikke kunne tage et skridt mere.
Syng vandresange, og lav konkurrencer: Hvor mange skridt er der til næste sving? Hvem kender et ord, der rimer på egern?
Indarbejd balanceøvelser undervejs: Balancere på træstammer, hoppe, løbe slalom
Klatre på kampesten og brændestabler
Kaste sten langs vandløb
Picnic på den næste bænk
Tjekliste til børnenes rygsæk
Selv de mindste vil gerne være med til at vandre og føle sig store med deres egen rygsæk. Det er vigtigt, at den pakkede rygsæk ikke vejer mere end 10 procent af barnets kropsvægt - ellers bliver den hurtigt for tung og vandringen for anstrengende for barnets ben. Den skal altid pakkes til børnene - uanset om det er i børnerygsækken eller i voksenrygsækken:
Regnslag
Genopfyldelig drikkeflaske
Energigivende snacks
Kasket til at beskytte mod solen
Varm fleece
Solcreme
Vandring med barnevogn
De smukkeste familievandreruter i forbundslandene
FAQ
Hvordan kan du få børn til at interessere sig for naturen?
Når vi vandrer, kan vi på en legende måde gøre børnene bevidste om klimabeskyttelse og miljø miljø. De indser hurtigt, hvor beskyttelsesværdig naturen er.
Naturen som et eventyr: Forklar børnene, at naturen er en eventyrlig legeplads, som vi skal passe på. Når de vandrer, opdager de spændende planter, dyr og mystiske skovstier.
Miljøet som lærebog: Brug vandreturen som en mulighed for at tale om miljøbeskyttelse på en legende måde. Forklar, hvordan vi kan hjælpe med at beskytte miljøet ved at undgå affald eller beskytte planter.
Personligt ansvar: Saml affald op sammen, tag på små "miljømissioner" og forklar børnene, hvordan de tager ansvar med deres handlinger.
Sjov og kreativitet: Vær fantasifuld, lav naturhåndværk sammen, skriv miljødagbøger. På den måde vækkes miljøbevidstheden til live gennem leg og forbliver i hukommelsen.