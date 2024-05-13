Tyrol

Luksus og komfort med hund

Gradonna****s Mountain Resort i Østtyrol

Gradonna****s Mountain Resort, et bilfrit feriested, tilbyder hunde maksimal motion i et drømmeagtigt landskab. Det 4-stjernede superior-hotel og luksushytterne byder på mange faciliteter for firbenede venner, herunder godbidder, madskåle og en rejsekasse til hunden med et blødt håndklæde.

Hotel Klosterbräu***** i Seefeld i Tyrol

På Hotel Klosterbräu***** har hunde deres egen restaurant og et separat morgenmadsområde. Ved ankomsten finder de firbenede gæster en hundeskål og et hyggeligt soveområde af passende størrelse på deres værelse sammen med et hundehåndklæde til at tørre sig med. Værelser med direkte adgang til haven er tilgængelige efter anmodning. Mad- og vandskåle er fordelt over hele hotellet, og der er en hundemenu og hundemad på hotellet. Hundepasning er muligt efter anmodning, og der er et agility-træningsområde til sportslige hunde. Der er en dyrlæge i nærheden, og vandrestier med mulighed for, at hundene kan løbe rundt og svømme i den nærliggende Wildsee-sø, fuldender tilbuddet.

Aktiv ferie for hunde og ejere

Hotel Riederhof**** i det tyrolske Oberland

Hotel Riederhof**** er specielt designet til firbenede gæster og tilbyder mange fordele for hunde: en hundelufterservice, et 1.000 m² stort hundelegeområde med svømmebassin, en hundefrisør, en hundeplejestation, guidede vandreture og en mobil hundeskole. Hundedækkener, madskåle og plaider til sengen og sofaen er tilgængelige på værelset. Hunde må gerne være alene på værelset eller følge med deres ejere i restauranten.

Hotel Lärchenhof****S i Seefeld in Tirol

Hotel Lärchenhof**** på Seefelds højplateau er et hundevenligt natur- og spahotel, hvor firbenede venner bliver budt varmt velkommen med en velkomstgodbid, deres egen mad- og vandskål og et hyggeligt sted at sove på værelset. Den store hotelgrund giver masser af plads til at løbe rundt, og en række vandre- og spadserestier starter lige uden for hoveddøren og inviterer jer til at udforske regionen sammen. Om vinteren giver den særlige hundelangrendsløjpe i Olympiaregion Seefeld ubekymret langrendssjov for mennesker og hunde.

Wellness og afslapning for firbenede venner

Hotel Magdalena**** i Zillertal

Hotel Magdalena**** et hundevenligt wellness-hotel, opkræver ikke ekstra for hunde og tilbyder mange inkluderende tjenester som f.eks. en hundeseng og madskål på værelset. Hunde og deres ejere kan også nyde godt af særligt ekstraudstyr som f.eks. et læsehjørne med hunderelateret litteratur og en mobil hundefrisør. Der er også en svømmedam til hunde, vandrestier lige uden for døren, en hundelegeplads og et hundetoilet. Guidede vandreture med hunde afrunder tilbuddet.

Panoramahotel Inntalerhof**** i Seefeld in Tirol

På Panoramahotel Inntalerhof**** bliver firbenede venner budt velkommen med stor varme. For at sikre en stressfri ferie for herre og frue tilbyder hotellet en række faciliteter til hunde: velkomstgodbidder på værelset, en vandpost i indgangsområdet, hundehåndklæder ved indgangene og en pakke med hundeluftningsposer. Der tilbydes også træningssessioner og programmer i samarbejde med den certificerede dyrecoach Peter Oberhollenzer. Hotellet er en "Pfotencheck-certificeret" virksomhed med fem poter.

Familiær gæstfrihed med hunde

Hotel Johanna midt i Ötztal

På Hotel Johanna i Ötztal føler både herre, mor og hund sig hjemme. På dette familiedrevne hotel er hunde ikke bare tolereret, men hjerteligt velkomne, hvilket gør opholdet særligt behageligt for alle.

Romantikhotel Böglerhof**** i Alpbach

På Romantikhotel Böglerhof**** bliver hunde mødt ved ankomsten med en velkomstpakke, der indeholder en hyggelig hundekurv, godbidder, vand- og madskåle, et hundehåndklæde, en informationsbrochure for hundeejere i Alpbach og hundeposer. Receptionsteamet giver dig gerne tips om interessante hundeluftningsruter, herunder en dedikeret hundesti.

Oplev naturen ved vandet

Alpenhotel Kitzbühel

Alpenhotel Kitzbühel ligger direkte ved bredden af Schwarzsee og tilbyder hundeejere og deres firbenede venner en afslappende ferie midt i naturen, omgivet af talrige vandrestier, der indbyder til at gå på opdagelse sammen.

Hotel Natürlich i Fiss