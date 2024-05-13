Ferie med hund i Østrig
Kan du ikke undvære din firbenede ven, mens du er på ferie? I Østrig er en ferie med hund en oplevelse. Mange hoteller byder firbenede gæster velkommen med åbne arme og sørger for, at de ikke mangler noget. Mens mennesker og dyr udforsker den smukke natur sammen, kan de dufte den friske bjergluft og høre den beroligende lyd fra skovene. De brede vandrestier fører gennem maleriske landskaber, forbi glitrende søer og grønne bjergenge, hvor hundene kan slå sig løs, så meget de vil. Efter en aktiv dag venter hyggelige hundesenge, godbidder og madskåle på hotellet - alt for at gøre din ferie uforglemmelig.
Burgenland
Naturoplevelse med hund
Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
På Hotel Eisenberg er hunde i de bedste hænder, lige fra værelserne til restauranten. Den vidtstrakte natur starter lige uden for døren og indbyder til lange gåture. Det 15 hektar store havelandskab giver masser af plads til at løbe rundt, mens den nærliggende Raab-flod og en lille hundepool giver kølig forfriskning. For interesserede hundeejere er der særlige weekender med en hundeprofessionel, som giver værdifulde tips om kommunikation og træning med din hund.
Hotel Larimar i Stegersbach
På Hotel Larimar kan gæster med hund forvente komfortable værelser med eget haveområde, et rummeligt, 200 m² stort indhegnet udendørsområde og en hundesvømmedam til afkøling og plask. Regelmæssige hundehviskeruger og hundetræningsdage giver yderligere muligheder for at styrke båndet til din firbenede ven og lære nye færdigheder sammen.
Wellness og afslapning for firbenede venner
St. Martins Therme & Lodge
På St Martins Therme føler hunde sig lige så velkomne som deres ejere. Et blødt tæppe venter allerede på værelset sammen med en mad- og vandskål for at gøre din firbenede vens ophold så behageligt som muligt.
Kärnten
Ferie ved vandet med din hund
Jo. Seehotel i Pörtschach
Hunde er velkomne på The Jo. Seehotel ikke bare tilladt, men udtrykkeligt velkomne. Det tilbyder hundevenlige værelser med robuste gulve, hundesenge, tæpper og skåle. Der er også direkte adgang til søen og håndklæder til våde poter - ideelt efter en gåtur.
Strandhotel Burgstaller i Feld am See
På Strandhotel Burgstaller venter en varm velkomst til hunde og deres ejere med komfortable faciliteter, herunder en hundeseng, skåle og håndklæder. Hotellet tilbyder direkte adgang til søen, der er specielt godkendt til hunde, samt rummelige vandrestier i det omkringliggende område. Hundebruserne og muligheden for at tage din firbenede ven med til hotellets egen hundestrand er særligt praktisk.
Familiær gæstfrihed med hund
4-stjernede Hotel Eschenhof i Bad Kleinkirchheim
Firbenede favoritter er velkomne på Eschenhof uanset om det er på værelset eller i udvalgte områder af restauranten. Hotellets to hunde, Bella og Coco, er glade for at have legekammerater.
Yderligere tips
Niederösterreich
Naturglade ferier med hund
Genießergasthof Kutscherklause i Eggern i Waldviertel-regionen
På Genießergasthof Kutscherklause venter velkomstgodbidder, hyggelige tæpper, madskåle og hundeposer på din hund på værelserne. Der er også masser af muligheder for at løbe rundt på de omkringliggende vandrestier og damme til afkøling.
Steinschalerhof i Rabenstein
På Steinschalerhof føler hunde sig hjemme. Hunde er velkomne i restauranten og i gæstehaven. Der er mange vandrestier og bademuligheder på stedet. De hyggelige havehuse med indhegnet have er ideelle til hunde. Yderligere ekstraudstyr: poteklude, vand- og madskåle på værelset, naturlig dam og idylliske badepladser ved åen. Velkomstgodbidder og en hundetankstation venter på dig ved ankomsten.
Oberösterreich
Hoteller med allround service til hunde
Hotel Bärnsteinhof i Aigen-Schlägl
Hotel Bärnsteinhof har et stort hjerte for hunde: Mad, vandskål, hyggeligt hundetæppe, hundeposer, tørt håndklæde, gå- og vandretips leveres af hotellet med pakken "Auf den Hund gekommen".
Falkensteiner pleasure & well-being hotel i Mühlviertel
På Falkensteiner Hotel venter ankomstpakken på din hund, som har følgende fordele: Godbidder, tyggeben, tips til gåture, daglig legetid, hundeluftningsservice, hundetæppe, håndklæde, madskål og tørklæde.
Hotel Donauschlinge Haibach/Donau
Firbenede venner er velkomne på Hotel Donauschlinge og får en omfattende velkomstpakke, som omfatter følgende ydelser: Mad- og vandskål, håndklæde, hyggeligt tæppe, hundepose, godbidder, hundeluftningsservice, vandrestier og bademuligheder i Donau.
SalzburgerLand
Aktiv ferie for hunde og ejere
Hundehotel Grimming i Rauris
På Hotel Grimming kan hunde forvente dejlige faciliteter: Der er hyggelige hundepuder og skåle til mad og vand på værelserne samt et udvalg af tør- og vådfoder og en daglig fodringsservice. De firbenede venner kan boltre sig på en 4.500 m² stor hundefold uden snor med agilitybane, vipper, forhindringer og tunneler, mens en svømmedam sørger for en forfriskende dukkert. Hundevenlige bjerghytter, som er beskrevet i "Dog Hut Guide", byder på forfriskninger og en velfortjent pause.
Berghotel Arthurhaus*** på Hochkönig
Berghotel Arthurhaus***, der ligger direkte i vandreområdet i 1.500 meters højde ved foden af Hochkönig, tilbyder hunde et gratis ophold på deres værelse. De særlige faciliteter omfatter en hundemenu, hundeposer, et indhegnet friløbsområde, en hundebane samt hundehåndklæder og en maskine til rengøring af hundepoter. Derudover er der mulighed for privatundervisning med hundetrænere og omfattende træningsfaciliteter i vandreområdet.
Wellness og afslapning for firbenede venner
Residence Gruber i Gastein
På Residence Gruber i Gasteindalens termiske spa og vandreparadis kan hunde nyde et behageligt ophold hele vejen rundt. En hyggelig hundesofa og madskåle venter på din ankomst. Firbenede ledsagere er også velkomne til morgenmad og aftensmad. Talrige stier starter lige uden for hoveddøren, og en forfriskende bæk ligger kun 150 meter væk. Mens ejerne besøger de termiske bade eller spaen, passer en hundepasser hundene. Andre faciliteter omfatter hyggelige tæpper, en hundebutik, en indhegnet hundeeng, hundewellness og en hundebruser.
Gartenhotel Theresia****S i Saalbach-Hinterglemm
Gartenhotel Theresia**** der er ideelt beliggende væk fra Hinterglemms livlige centrum, tilbyder hunde endeløs motion langs vandrestien direkte fra hotellet, langs floden til slutningen af dalen eller ud af dalen. Den 2,7 hektar store ejendom med vandløb, svømmedam, pools og mange hyggekroge i den store bjerghave er et sandt paradis for mennesker og dyr. Hunde er meget velkomne i restauranten Zirbenstube, lobbyen og baren. Der er madskåle, håndklæder og hundetæpper til de firbenede venner.
Familiær gæstfrihed med hund
Hotel Aloisia i Mariapfarr
På det 1.000 m² store legeområde på Hotel Aloisia kan de firbenede venner rigtig boltre sig. På hotellet er hunde også tilladt i restauranten, i haven og på plænen til solbadning. Der er også mulighed for hundeluftning og hundepasning.
Hotel Sonne**** i Saalbach-Hinterglemm
På Hotel Sonne**** er værterne kendt for at være særligt hundevenlige. Der er hundemad på hotellet, og hunde er tilladt i barområdet og i den hyggelige Zirmstube. Den rummelige grund giver masser af plads til et afslappende ophold med din firbenede ven.
Steiermark
Hoteller med allround service til hunde
Almfrieden Hotel & Romantikchalet i Ramsau am Dachstein
Almfrieden Hotel & Romantikchalet tilbyder ikke kun hunde et gratis ophold, men også masser af plads til at lege og løbe rundt i hotellets egen agilitypark. En hundeskål, et hyggeligt tæppe, legetøj, et hundehåndklæde og en velkomstgodbid venter på værelset. Et separat restaurantområde for hundeejere, en lille hundebutik, hundepasning efter anmodning og andre faciliteter gør dit ophold midt i det grønne vandre-, langrends- og skiområde på Dachstein særligt behageligt.
Yderligere tips
Tyrol
Luksus og komfort med hund
Gradonna****s Mountain Resort i Østtyrol
Gradonna****s Mountain Resort, et bilfrit feriested, tilbyder hunde maksimal motion i et drømmeagtigt landskab. Det 4-stjernede superior-hotel og luksushytterne byder på mange faciliteter for firbenede venner, herunder godbidder, madskåle og en rejsekasse til hunden med et blødt håndklæde.
Hotel Klosterbräu***** i Seefeld i Tyrol
På Hotel Klosterbräu***** har hunde deres egen restaurant og et separat morgenmadsområde. Ved ankomsten finder de firbenede gæster en hundeskål og et hyggeligt soveområde af passende størrelse på deres værelse sammen med et hundehåndklæde til at tørre sig med. Værelser med direkte adgang til haven er tilgængelige efter anmodning. Mad- og vandskåle er fordelt over hele hotellet, og der er en hundemenu og hundemad på hotellet. Hundepasning er muligt efter anmodning, og der er et agility-træningsområde til sportslige hunde. Der er en dyrlæge i nærheden, og vandrestier med mulighed for, at hundene kan løbe rundt og svømme i den nærliggende Wildsee-sø, fuldender tilbuddet.
Aktiv ferie for hunde og ejere
Hotel Riederhof**** i det tyrolske Oberland
Hotel Riederhof**** er specielt designet til firbenede gæster og tilbyder mange fordele for hunde: en hundelufterservice, et 1.000 m² stort hundelegeområde med svømmebassin, en hundefrisør, en hundeplejestation, guidede vandreture og en mobil hundeskole. Hundedækkener, madskåle og plaider til sengen og sofaen er tilgængelige på værelset. Hunde må gerne være alene på værelset eller følge med deres ejere i restauranten.
Hotel Lärchenhof****S i Seefeld in Tirol
Hotel Lärchenhof**** på Seefelds højplateau er et hundevenligt natur- og spahotel, hvor firbenede venner bliver budt varmt velkommen med en velkomstgodbid, deres egen mad- og vandskål og et hyggeligt sted at sove på værelset. Den store hotelgrund giver masser af plads til at løbe rundt, og en række vandre- og spadserestier starter lige uden for hoveddøren og inviterer jer til at udforske regionen sammen. Om vinteren giver den særlige hundelangrendsløjpe i Olympiaregion Seefeld ubekymret langrendssjov for mennesker og hunde.
Wellness og afslapning for firbenede venner
Hotel Magdalena**** i Zillertal
Hotel Magdalena**** et hundevenligt wellness-hotel, opkræver ikke ekstra for hunde og tilbyder mange inkluderende tjenester som f.eks. en hundeseng og madskål på værelset. Hunde og deres ejere kan også nyde godt af særligt ekstraudstyr som f.eks. et læsehjørne med hunderelateret litteratur og en mobil hundefrisør. Der er også en svømmedam til hunde, vandrestier lige uden for døren, en hundelegeplads og et hundetoilet. Guidede vandreture med hunde afrunder tilbuddet.
Panoramahotel Inntalerhof**** i Seefeld in Tirol
På Panoramahotel Inntalerhof**** bliver firbenede venner budt velkommen med stor varme. For at sikre en stressfri ferie for herre og frue tilbyder hotellet en række faciliteter til hunde: velkomstgodbidder på værelset, en vandpost i indgangsområdet, hundehåndklæder ved indgangene og en pakke med hundeluftningsposer. Der tilbydes også træningssessioner og programmer i samarbejde med den certificerede dyrecoach Peter Oberhollenzer. Hotellet er en "Pfotencheck-certificeret" virksomhed med fem poter.
Familiær gæstfrihed med hunde
Hotel Johanna midt i Ötztal
På Hotel Johanna i Ötztal føler både herre, mor og hund sig hjemme. På dette familiedrevne hotel er hunde ikke bare tolereret, men hjerteligt velkomne, hvilket gør opholdet særligt behageligt for alle.
Romantikhotel Böglerhof**** i Alpbach
På Romantikhotel Böglerhof**** bliver hunde mødt ved ankomsten med en velkomstpakke, der indeholder en hyggelig hundekurv, godbidder, vand- og madskåle, et hundehåndklæde, en informationsbrochure for hundeejere i Alpbach og hundeposer. Receptionsteamet giver dig gerne tips om interessante hundeluftningsruter, herunder en dedikeret hundesti.
Oplev naturen ved vandet
Alpenhotel Kitzbühel
Alpenhotel Kitzbühel ligger direkte ved bredden af Schwarzsee og tilbyder hundeejere og deres firbenede venner en afslappende ferie midt i naturen, omgivet af talrige vandrestier, der indbyder til at gå på opdagelse sammen.
Hotel Natürlich i Fiss
Hotel Natürlich er et kæledyrsvenligt hotel med tre hundeværelser i stueetagen, hver med egen terrasse og græsareal. Faciliteterne omfatter en hundekurv, en hundeplejestation og gangstier lige uden for hoveddøren. Der er også organiserede vandreture med din hund og hundestationer i landsbyen.
Yderligere tips
Vorarlberg
Naturoplevelser med din hund
Hotel Hubertushof** Stuben am Arlberg
På Hotel Hubertushof** kan gæsterne nyde en skiferie med deres hund. Vand- og madskåle med gulvmåtter, et dørskilt med "hund på værelset", godbidder og Robby Bags er til rådighed for de firbenede venner. Der er vandrestier i umiddelbar nærhed.
Yderligere tips
Kleinwalsertal hundeverden
Hundeverdenen i Kleinwalsertal tilbyder særlige guidede hundeture for solorejsende, kvinder og urteelskere samt generelle vandreture i Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
I Bregenzerwald er hunde tilladt på de fleste bjerglifte, hvilket gør det nemt at tage på vandretur sammen i det alpine landskab.
Wien
Luksus og komfort med hund
Hotel Sacher
Hotel Sacher "Sacher Kæledyr"-programmet på Sacher-hotellerne i Wien og Salzburg tilbyder et luksuriøst ophold for gæster med eller uden kæledyr. På Hotel Sacher Wien kan hunde forvente en blød hundeseng tilpasset deres størrelse, et hyggeligt tæppe, et særligt håndklæde, hundeposer og en vand- og madskål direkte på deres værelse. Hunde og deres ejere er velkomne til morgenmad og aftensmad i Sacherstube, hvor der efter anmodning serveres frisklavet mad efter gourmetstandarder. Der er også mulighed for hundepasning.
Boutique Hotel Stadthalle
Boutique Hotel Stadthalle i Wien byder kæledyr velkommen og tilbyder en række faciliteter til et afslappende ophold med firbenede venner. Hunde bydes velkommen med en særlig velkomstpakke, som indeholder en hyggelig hundeseng og madskåle. Der er også mange grønne områder og vandrestier i nærheden, som er ideelle til gåture.
Gæstehuset i Wien
The Guesthouse Vienna er et stilfuldt designhotel i hjertet af Wien, som især henvender sig til gæster med hund. Firbenede ledsagere bor gratis og bliver budt velkommen med en hyggelig hundeseng, velkomstgodbidder og vandskål på værelset. Hunde er også velkomne i hotellets restaurant, hvor der også er sørget for dem. For ekstra omsorg kan der arrangeres en hundepasser efter anmodning, så herre og frue kan udforske byen uden bekymringer.
Endnu flere tips til hundeelskere
Udstyr og korrekt adfærd
Information om udstyr og korrekt adfærd ved kontakt med græssende husdyr.
Et overblik over hundehoteller
550 hundevenlige hoteller og pensionater samt 9.000 feriehuse. Med søgefilter og gæsteanmeldelser.
Tjek på poterne
Førende segl til certificering af hundevenlige hoteller.
Badesjov med hund
Tag din firbenede ven med på en svømmetur.
Vandrehoteller
Din firbenede ven er meget velkommen på disse overnatningssteder.
Hyttesjov med din hund
Bjerghytter og hytter til hytteferie med hund.
Hoteller på landet med hunde
Her omfatter familiens gæstfrihed også din firbenede ven.
Camping med hund
De firbenede venner bliver hurtigt gode venner på disse campingpladser.