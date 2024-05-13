Forlystelsesparker i Østrig
Når dagene bliver længere, og temperaturerne bliver mildere, er børns trang til at bevæge sig som regel ustoppelig. Så hvad er bedre end at give den gas på en forlystelsesparks store område? De tilbyder en bred vifte af attraktioner for alle aldersgrupper og garanterer masser af sjov og eventyr. Fra hurtige rutsjebaner og interaktive legeområder til afslappede picnicpladser - der er noget for enhver smag. Regelmæssige arrangementer og shows giver ekstra underholdning. Familier kan opleve uforglemmelige øjeblikke sammen og lægge hverdagen væk for en stund.
Forlystelsesparker i Burgenland
Prinsesse, pirat, slotsfrue eller cowboy - forlystelsesparkerne i Burgenland byder på noget for enhver smag. Her finder du også Østrigs største forlystelsespark, Familypark.
Forlystelsesparker i Kärnten
I Kärntens forlystelsesparker kan du kæmpe mod drager, besøge Heidi på sæteren og male din egen havenisse. I Minimundus kan besøgende rejse jorden rundt på få timer.
Forlystelsesparker i Niederösterreich
Niederösterreichs forlystelsesparker er både mangfoldige og lærerige. I Dinopark Hubhof er der f.eks. forhistoriske modeller i naturlig størrelse, i Carnuntum kan man rejse tilbage til romertiden, og i Pielachtal kan børnene gå på skattejagt.
Forlystelsesparker i Oberösterreich
Der er masser at opdage for små og store opdagelsesrejsende i Oberösterreichs forlystelsesparker
Forlystelsesparker i SalzburgerLand
Forlystelsesparkerne i SalzburgerLand lover motion og sport, natur og eventyr. De originale attraktioner giver sjov og afveksling for store og små.
Forlystelsesparker i Steiermark
Der er mange interessante historier at høre i de steiriske forlystelsesparker: I Styrassic Park kan du få at vide af dinosaurerne selv, hvorfor de uddøde, og i eventyrskoven fortæller Rødhætte og co. om deres eventyr.
Forlystelsesparker i Tyrol
Forlystelsesparkerne ligger i den fantastiske kulisse af de tyrolske bjerge og byder på underholdning for store og små. Temaerne spænder fra forskningslejr til magi og eventyrverden.
Forlystelsesparker i Vorarlberg
At rejse til forlystelsesparker i Vorarlberg er en oplevelse i sig selv: Både Bärenland i Klostertal og Schmugglerland i Montafon kan kun nås med lift.
Forlystelsesparker i Wien
Forlystelsesparkerne har en lang tradition i Wien. Wiener Prater har eksisteret siden 1766, og Schönbrunn Zoo, som åbnede i 1752, er den ældste eksisterende zoologiske have i verden. Børn har også masser af andre fritidsmuligheder i Wien.