Højtliggende vandreruter
På de træklædte tinder bliver det sidste aftenlys rødt af solnedgangens lys og giver en behagelig følelse af varme. Trætte ben går de sidste meter op til hytten. I over 2.000 meters højde er shelterne mere end bare tilflugtssteder - de er sociale steder. Her møder man andre vandrere - ligesindede, som man kan dele sine oplevelser på bjerget med.
Nogle af dem har allerede vandret ruten flere gange. Her, i denne golde højde, vil du lede forgæves efter lifter, skipister eller mobildækning. Og det er netop grunden til, at så mange mennesker vælger at vandre så højt oppe. Intet distraherer fra den uspolerede natur. Man kan se, føle og smage den overalt. Selv under middagen, som den gæstfri vært tryller frem på din tallerken med friske råvarer fra sine forældres gård.
Venediger Höhenweg
Fra hytte til hytte
Man behøver ikke at bestige et bjerg for at lære det at kende. Du kan gå rundt om Großvenediger i stilhed på ruten og komme tættere på bjerget undervejs. Tag en pause ved Eissee, en turkis perle mellem stejle klippevægge, og mærk stilheden. Kun murmeldyrenes fløjten suser gennem luften, mens du dypper fødderne i det kølige vand og glemmer alle dagens anstrengelser. Og så er det videre til næste pausespot - for den næste hytte er allerede tæt på.
Tip til etape
Du behøver ikke gå hele Venediger Höhenweg, du kan også nøjes med nogle få etaper. Under alle omstændigheder kan du nyde udsigten over Großvenediger.
Fra den let tilgængelige Johannishütte (2.121 m) har man en af de smukkeste udsigter over Østrigs femtestørste bjerg og dets gletsjerlandskab.
Vandretid: to timer fra Wiesenkreuz-parkeringspladsen i Dorfertal. Ruten er også velegnet til ældre og børn. Hvis du ikke kan eller vil gå, kan du tage hyttetaxa direkte til Johannishütte.
Værtinden Margit Unterwurzacher tilbyder mange regionale specialiteter på en af de ældste hytter i de østlige alper. Oksekødet kommer fra familiens gård i Prägraten, og om efteråret er der lamme- og vildtspecialiteter. Mejeriprodukterne kommer fra regionale producenter.
Hvis vejret skifter, kan du gå ned mod dalen fra alle hytter. Hyttetaxi-shuttlebusser er tilgængelige på alle parkeringspladser i dalen.
Et overblik over Venediger Höhenweg
Varighed: 6 dage
Etaper: 6 - 7
Længde: 56,8 km
Højdemeter: 3.614 m
Højde: 2.000 - 2.500 meter
Startpunkt: Ströden parkeringsplads
Slutpunkt: Matreier Tauernhaus
Sværhedsgrad: Middel (delvist svær)
De 7 etaper af Venediger Höhenweg
Etape 1
Ströden Parkeringsplads - Essener-Rostocker-Hütte (2.208 m)
Forbi den idylliske Stoan-Alm i læ af store gletsjere. Hytten har en unik beliggenhed!
Vandretid: 2,5 timer
Etape 2
Essener-Rostocker-Hütte (2.575 m) - Johannishütte (2.121 m)
Via Türmljoch (2.791 m) med sine små stentårne ned til Johannishütte, som er basecamp for mange Großvenediger-bestigere.
Vandretid: 3,5 timer
Etape 3
Johannishütte (2.121 m) - Neue Sajathütte (2.575 m)
Neue Sajathütte er også kendt som "slottet i bjergene" på grund af sin arkitektur. Den ligger midt i en vidunderlig bjergkulisse.
Vandretid: 3 til 4 timer
Etape 4
Neue Sajathütte (2.575 m) - Bonn-Matreier-Hütte (2.750 m)
En blomsterfyldt rute ind i den rolige Timmeltal. En afstikker til Eissee er umagen værd!
Vandretid: 6,5 timer
Etape 5
Bonn-Matreier-Hütte (2.750 m) - Badener Hütte (2.608 m)
Ruten går lang en klippekam. Et kort stykke er sikret med reb, men kan godt overkommes uden klatreudstyr.
Vandretid: 5 timer
Etape 6
Badener Hütte (2.608 m) - Matreier Tauernhaus (1.512 m)
Kongeetapen gennem storslået højalpint landskab. Du går nu rundt om Großvenediger i en halvcirkel.
Vandretid: 5,5 timer
Etape 7
Badener Hütte (2.608 m) - Alpengasthaus Venedigerhaus (1.689 m)
Via Löbbentörl (2.770 m) med storslået udsigt over Großvenediger via den maleriske Innergschlöss-gletsjersti ned mod dalen.
Vandretid: 3 timer
Karwendel Höhenweg
Karwendel er et bjergmassiv fuld af kontraster. Her vandrer du langs alpine enge, moser, åer, klippevægge, slugter og kløfter. Karwendel Höhenweg fører gennem den sydlige del af Karwendel-bjergene. Forskellen på udsigten mellem Karwendel og det travle liv i Inn-dalen er imponerende.
Stien starter fra Seefeld-plateauet gennem skov og alpine græsgange ind i de høje bjerge. Talrige dyr lever på de stejle skråninger på bjergryggen. Med god sigtbarhed kan du endda se kongeørne, der svæver majestætisk over bjergtoppene eller opdage fredede orkidéer.
Sensommeren med sine stabile vejrperioder kan varmt anbefales. De fem Alpenverein-hytter tilbyder overnatning samt gode måltider og mulighed for at snakke med ligesindede, inden man fortsætter næste dag.
Et overblik over Karwendel Höhenweg
Varighed: 6 dage
Etaper: 6
Længde: 70 km
Højdemeter: 9.000 m (4.400 m op ad bakke, 4.600 m ned ad bakke)
Højde: 1.130 m - 2.726 m
Udgangspunkt: Reith bei Seefeld togstation
Slutpunkt: Scharnitz
Sværhedsgrad: Svær (sort bjergrute)
Stubaier Höhenweg
De, der vandrer på den udfordrende Stubaier Höhenweg, bliver belønnet med fantastiske landskaber. Som f.eks. udsigten til Zuckerhütl, den højeste top i Stubaier Alpen, eller Blaue Lacke på Wilde-Wasser-Weg, som er farvet blå-turkis af gletsjervandet. Stille bjergenge med brusende vandløb ligger langs stien, og det samme gør stenmarker med bjergsøer og udsigt til gletsjere. Velkommen til paradis!
Hvis du har lyst til en eller to etaper på ruten, kan du vende tilbage til dalen fra en af de otte hytter og tage offentlig transport tilbage til udgangspunktet i Neder eller Fulpmes.
Et overblik over Stubaier Höhenweg
Varighed: 8 dage
Etaper: 7
Længde: 100 km
Højdemeter: 8.000 m (4.440 m op ad bakke, 4.230 m ned ad bakke)
Højde: 2.880 m
Udgangspunkt: Innsbrucker Hütte (Neder)
Slutpunkt: Starkenburger Hütte (Fulpmes) eller omvendt
Sværhedsgrad: Svær
Flere højtliggende ruter i Østrig
Schneeberg vandrerute
Langs den cirkulære vandrerute "Paradise of Views" kan vandrere lære mere om tandhjulsbanen og forbindelsen mellem Schneeberg og vandet.
Kalkalpenweg
På Kalkalpenweg giver etapen gennem Dr. Vogelgesang-kløften en varieret naturoplevelse. Spids ørerne og få øje på de 80 fuglearter
Schladminger Tauern Höhenweg
Højdepunktet på denne vandretur er krydsningen af "Klafferkessel", det højalpine søområde med mange søer og vandhuller. Tag en dyb indånding og lad dig forundre!
Salzburger Almenweg
Her bevæger vandrerne sig i en højde under trægrænsen. 120 servicerede bjerghytter ligger langs ruten. Følg blot det blå ensian-symbol!
Millstätter-See-Höhensteig
Her fører stien over Millstätter Alpe. Udsigten over søen gennem Granatporten er balsam for sjælen.
Karnischer Höhenweg
Den smukkeste etape, Fredsstien, afslører levn fra Første Verdenskrig som skyttegrave og rester af bunkere.
Berliner Höhenweg
Berliner Höhenweg fører gennem hjertet af naturparken i Zillertals bjerge. Vandrere kan forvente udsigter over den gletsjerprægede højfjeldsverden.
Pakkeliste til en overnatning i en hytte
Tøj
Hyttesko eller udendørs sandaler
Joggingbukser
T-shirt og sokker
Varm vest eller trøje
Toiletartikler
Toilettaske med tandbørste, tandpasta, lille sæbe, shampoo og showergel
Lille håndklæde
Andet
Sovepose til hytten
Pandelampe eller lommelygte
Pose til affald
Ørepropper til en dyb søvn
Genopfyldelig vandflaske