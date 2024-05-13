En verden af toppe og tårne Venediger Höhenweg

Fra hytte til hytte

Man behøver ikke at bestige et bjerg for at lære det at kende. Du kan gå rundt om Großvenediger i stilhed på ruten og komme tættere på bjerget undervejs. Tag en pause ved Eissee, en turkis perle mellem stejle klippevægge, og mærk stilheden. Kun murmeldyrenes fløjten suser gennem luften, mens du dypper fødderne i det kølige vand og glemmer alle dagens anstrengelser. Og så er det videre til næste pausespot - for den næste hytte er allerede tæt på.

Tip til etape

Du behøver ikke gå hele Venediger Höhenweg, du kan også nøjes med nogle få etaper. Under alle omstændigheder kan du nyde udsigten over Großvenediger.

Fra den let tilgængelige Johannishütte (2.121 m) har man en af de smukkeste udsigter over Østrigs femtestørste bjerg og dets gletsjerlandskab.

Vandretid: to timer fra Wiesenkreuz-parkeringspladsen i Dorfertal. Ruten er også velegnet til ældre og børn. Hvis du ikke kan eller vil gå, kan du tage hyttetaxa direkte til Johannishütte.

Værtinden Margit Unterwurzacher tilbyder mange regionale specialiteter på en af de ældste hytter i de østlige alper. Oksekødet kommer fra familiens gård i Prägraten, og om efteråret er der lamme- og vildtspecialiteter. Mejeriprodukterne kommer fra regionale producenter.