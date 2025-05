SalzburgerLand

Lungau-regionen

Alpehytter med udestuer og vidunderlig udsigt over landskabet. Alle hytter er udstyret med en sauna.

Ti hyggelige hytter med brændeovne og opbevarings- og tørrerum til sportsudstyr. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck og Grosseck-Speiereck er alle inden for rækkevidde.

Syv smagfuldt indrettede bjælkehytter 1.300 meter over havets overflade med sauna og infrarød kabine.

Dachstein-West-regionen

100 fritliggende Feriehuse med Salzburgs Dolomitter som baggrund. Direkte på pisten og kun 70 kilometer fra byen Salzburg.

Direkte på pisten: tre hytter med pejs, privat wellnessområde med spabad og sauna. Hvert hus har også et skirum.

Hochkönig-regionen

En ferie i de fem luksusvillaer byder på afslapning, komfort og hygge.

20 canadiske bjælkehytter 1.000 meter over havets overflade med brændeovn, sauna og infrarød kabine.

Hyggelige bondehuse med 130 kvadratmeter boligareal i to etager med brændeovn og sauna.

Region Zell am See - Kaprun

Komfortable feriehuse og chalet-lejligheder med fantastisk udsigt over de omkringliggende bjerge. Landsbyens centrum ligger inden for gåafstand.

I disse hytter og lejligheder finder skiløbere, vandrere og dem, der søger afslapning, et luksuriøst hideaway i centrum af Zell am See-Kaprun-regionen. AreitXpress/Schmittenhöhe-dalstationen ligger kun få minutter væk.

Saalfelden-Leogang-regionen

14 hytter på den mest solrige bakke i Leogang. Hver af dem er udstyret med sauna, infrarød kabine og dampbrusere. Der er også en skilift ikke langt fra hytten.

16 hytter på et højt plateau over Leogang. Sauna, åben pejs og et fritstående wellnessbadekar er en del af faciliteterne.

Flachau-regionen

Eksklusive, traditionelle og komfortable lejligheder kombineret med en dam, højrebsbane, oplevelsescenter og skiskole.

Fem luksushytter og -chalets for to til 13 personer med vidunderlig panoramaudsigt, privat sauna og brændeovn, ski-in/ski-out. Inden for gåafstand af landsbyens centrum.

Grossarltal-regionen

Feriehytter for op til 14 personer direkte på pisten. Komfortabelt udstyret med brændeovn, sauna, dampbad og nogle med udendørs badekar. Stort wellnessområde i hovedbygningen.

Luksuriøst og rustikt indrettede hytter til to til 10 personer med brændeovn.

Tennengau-regionen

En historisk bondegård er blevet genfortolket som en rustik-moderne hytte.