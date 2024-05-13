Tyrol

Hoteller og resorts

Mountain Health Resort i Oberau, Wildschönau

Den tidligere Kellerwirt åbner i slutningen af 2024 efter en omfattende renovering som kurstedet Mountain Health Resort med 60 værelser og suiter samt et spaområde på 3.300 m². Resortet vil fokusere på skønhed og æstetik, mental modstandskraft, detox, motion og fitness.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn i PillerseeTal

Alpenstyle Resort Fieberbrunn åbnede sine døre i slutningen af 2023: 13 lejligheder med op til tre soveværelser og en eller to balkoner er tilgængelige. Op til ni personer kan bo i den største lejlighed. Der er også en sauna, et dampbad, et afslapningsrum og en restaurant.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Det tidligere Sporthotel Fontana bliver til det nye ADEA Lifestyle Suites . Resortet blev stort set genopbygget med 124 suiter og åbnede i sommeren 2024. Suiterne - nogle med egen sauna - er fra 30 m² til 180 m² og har op til fire soveværelser. Der er også et wellnessområde og restauranten UpsideDown by Stefan Marquard.

SeeFelds Bed & Breakfast

SeeFelds Bed & Breakfast , som åbnede i december 2023, ligger i umiddelbar nærhed af Seefelds togstation. I alt 44 moderne dobbeltværelser, juniorsuiter og superiorsuiter til op til fire personer er tilgængelige i urban stil.

Ferielejligheder

Summit Seefeld

Det centralt beliggende lejlighedskompleks Summit Seefeld åbnede sine døre i midten af december 2023: Gæsterne kan vælge mellem 25 lejligheder i tre forskellige kategorier. Indkvarteringen - med balkon og fuldt udstyret køkken - er mellem 35 m² og 82 m² stor og kan rumme to til seks personer. Hotellet har også et wellnessområde med udendørs pool og saunaer.

Kurblhof i Leutasch

Kurblhof åbnede sine døre i sommeren 2024. Der er syv lejligheder i den bæredygtigt opførte bygning. Der er saunaer og et afslapningsrum på øverste etage. Der er også en gårdbutik, et yoga- og fitnessrum, et massagerum og et ski- og cykelrum.

Villa Himmlgassl i Zellberg i Zillertal-dalen

Gæster kan nyde himmelsk indkvartering på Villa Him mlgassl siden august 2023. De fem barrierefri lejligheder med sauna og balkon er mellem 70 m² og 130 m² store og indrettet i moderne alpestil.

Zellrooms i Zell am Ziller

Fire nye Zellrooms har været tilgængelige i Zell am Ziller siden december 2023. Lejlighederne til to til fire personer er ideelle til par eller små familier.

BIGSEVEN-ferielejligheder i Fieberbrunn i PillerseeTal

Familien Seiwalds to nye BIGSEVEN-ferielejligheder har kunnet bookes siden december 2023. Op til fire gæster kan bo i de moderne lejligheder med boksmadrasser, badeværelser med regnbruser og egen sauna på balkonen.

Wolf Apartments i Padaun i Wipptal-dalen

Fire nye ferielejligheder fra Wolf Apartments udvider udbuddet af overnatningsmuligheder i Wipptal-dalen. Tre lejligheder er allerede klar til indflytning, efterfulgt af den 60 m² store ferielejlighed i juni 2024. Bjergkroen Steckholzer ligger lige ved siden af.

Kitzbühel Suites Oberndorf

Den nye Kitzbühel Suites -bygning, som åbnede i februar 2024, består af 20 ferielejligheder på mellem 48 m² og 107 m² med et til tre soveværelser. Der er også et wellnessområde med saunaer.

harry's home i Lienz

Det nye harry's home med 85 værelser har budt gæster velkommen siden april 2024. Alle værelser har parketgulv, walk-in-garderobe og tekøkken. Man kan vælge mellem 40 m² store "Family & Friends"-værelser, 36 m² store lejligheder og 26 m² store barrierefri værelser.

Walchsee Lakeside

Det nye Walchsee Lakeside åbnede i midten af maj 2024. Det ligger direkte ved søen og består af 22 suiter. Lejlighederne på 54 m² kan rumme op til fire personer.

Hytter

LUF Hytter i Ischgl

LUF Hytter har været åbne for gæster siden december 2023. Der er fem lodges på 130 m² med fire soveværelser til rådighed. Alle er udstyret med balkon.

Gårde

