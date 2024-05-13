Nye hoteller og overnatningssteder
I Østrigs forbundslande renoveres, ombygges og nyåbnes der med stor passion. Mange af disse etablissementer har været familiedrevet i generationer, er dybt forankret i deres region og bestræber sig altid på at bruge bæredygtige materialer. Gæsterne finder oaser af velvære på førsteklasses steder, ofte indlejret i naturen, med rummelige wellnessområder, der indbyder til afslapning.
I Vorarlberg glæder moderne træarkitektur de besøgende, mens hyggelige lejligheder og chaleter i alpestil i Tyrol, SalzburgerLand, Steiermark og Kärnten er ideelle steder at trække sig tilbage for at slappe af.
Østrigs byer fascinerer med traditionelle luksushoteller og boutiquehoteller, der imponerer med deres design af høj kvalitet. Her kan du starte dagen med glæde og slappe af og nyde den østrigske Lebensgefühl.
Vorarlberg
Hoteller og resorts
Sonne Mellau i Bregenzerwald
Siden midten af juli 2024 har Hotel Sonne Mellau igen budt gæster velkommen efter omfattende renoveringsarbejde: Fire nye store suiter og et trænings- og yogarum er kommet til. Wellnessområdet er blevet udvidet med et nyt soldæk med pool og lounge samt et eksklusivt privat spaområde.
Blaue Rose i Feldkirch
Det lille boutiquehotel "Blaue Rose" har budt gæster velkommen siden slutningen af 2023: Det 500 år gamle hotel i den gamle bydel har 18 individuelt designede værelser, fra enkeltværelser på 10 m² til familieværelser på 21 m².
Hotel Marvia i Dornbirn
Hotel Marvia am Bödele åbnede dørene i midten af december 2023 i det tidligere Berghof Fetz. Der er ti værelser med balkon til rådighed. Hotellet omfatter også festlokalet »Felsenkeller«.
Hotel Kleiner Löwe i Bregenz
Bregenz har haft et nyt byhotel siden april 2024: Hotel Kleiner Löwe åbnede på Kornmarktplatz. Det smalle arkitektoniske hotel har otte værelser. Et særligt kendetegn er tøndetaget, som består af over 30 træbuer. Morgenmadsbaren og loungen ligger i stueetagen.
Ferielejligheder
Alpenstolz-lejligheder i Damüls
De 39 Alpenstolz-lejligheder med to, tre eller fire værelser fordelt på fire bygninger har været tilgængelige siden august 2023. De største ferielejligheder kan rumme op til otte personer.
Sonnberg-lejlighederne i Schröcken
Sonnberg-lejlighederne har været beboelige siden efteråret 2023. De 17 ferielejligheder med balkon og sauna er mellem 48 m² og 76 m² store.
Bregenzerwald-lejligheder i Andelsbuch
Tilbygningen til bondegården omfatter to rummelige og moderne lejligheder, som har været beboelige siden august 2023. Lejlighed 1 er 100 m² stor, mens lejlighed 2 tilbyder 150 m² plads til op til seks gæster.
Balma Lech lejlighedskompleks
Balma-lejlighedsbygningen med à la carte-restaurant åbnede dørene i december 2023: Den består af fem lejligheder med designermøbler, pejs og privat sauna og tilbyder plads til op til fire gæster på mellem 54 m² og 149 m².
Hytter
Hytte i Sonntag-Oberbuchholz
I vinteren 2023/24 åbnede yderligere 12 Cabinski-hytter med terrasse og carport i biosfærereservatet Großes Walsertal. Hver Cabinski er bygget af træ, metal og glas og kan rumme op til fire personer.
Campingpladser
Dornbirn Campingplads
14 nye lejligheder til 56 gæster har kunne bookes på Dornbirn Campingplads siden midten af maj 2024. Indkvarteringsenhederne er udstyret med træmøbler. De har et soveområde, et tekøkken, badeværelse, toilet samt indendørs og udendørs siddepladser.
Tyrol
Hoteller og resorts
Mountain Health Resort i Oberau, Wildschönau
Den tidligere Kellerwirt åbner i slutningen af 2024 efter en omfattende renovering som kurstedet Mountain Health Resort med 60 værelser og suiter samt et spaområde på 3.300 m². Resortet vil fokusere på skønhed og æstetik, mental modstandskraft, detox, motion og fitness.
Alpenstyle Resort Fieberbrunn i PillerseeTal
Alpenstyle Resort Fieberbrunn åbnede sine døre i slutningen af 2023: 13 lejligheder med op til tre soveværelser og en eller to balkoner er tilgængelige. Op til ni personer kan bo i den største lejlighed. Der er også en sauna, et dampbad, et afslapningsrum og en restaurant.
ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn
Det tidligere Sporthotel Fontana bliver til det nye ADEA Lifestyle Suites. Resortet blev stort set genopbygget med 124 suiter og åbnede i sommeren 2024. Suiterne - nogle med egen sauna - er fra 30 m² til 180 m² og har op til fire soveværelser. Der er også et wellnessområde og restauranten UpsideDown by Stefan Marquard.
SeeFelds Bed & Breakfast
SeeFelds Bed & Breakfast, som åbnede i december 2023, ligger i umiddelbar nærhed af Seefelds togstation. I alt 44 moderne dobbeltværelser, juniorsuiter og superiorsuiter til op til fire personer er tilgængelige i urban stil.
Ferielejligheder
Summit Seefeld
Det centralt beliggende lejlighedskompleks Summit Seefeld åbnede sine døre i midten af december 2023: Gæsterne kan vælge mellem 25 lejligheder i tre forskellige kategorier. Indkvarteringen - med balkon og fuldt udstyret køkken - er mellem 35 m² og 82 m² stor og kan rumme to til seks personer. Hotellet har også et wellnessområde med udendørs pool og saunaer.
Kurblhof i Leutasch
Kurblhof åbnede sine døre i sommeren 2024. Der er syv lejligheder i den bæredygtigt opførte bygning. Der er saunaer og et afslapningsrum på øverste etage. Der er også en gårdbutik, et yoga- og fitnessrum, et massagerum og et ski- og cykelrum.
Villa Himmlgassl i Zellberg i Zillertal-dalen
Gæster kan nyde himmelsk indkvartering på Villa Himmlgassl siden august 2023. De fem barrierefri lejligheder med sauna og balkon er mellem 70 m² og 130 m² store og indrettet i moderne alpestil.
Zellrooms i Zell am Ziller
Fire nye Zellrooms har været tilgængelige i Zell am Ziller siden december 2023. Lejlighederne til to til fire personer er ideelle til par eller små familier.
BIGSEVEN-ferielejligheder i Fieberbrunn i PillerseeTal
Familien Seiwalds to nye BIGSEVEN-ferielejligheder har kunnet bookes siden december 2023. Op til fire gæster kan bo i de moderne lejligheder med boksmadrasser, badeværelser med regnbruser og egen sauna på balkonen.
Wolf Apartments i Padaun i Wipptal-dalen
Fire nye ferielejligheder fra Wolf Apartments udvider udbuddet af overnatningsmuligheder i Wipptal-dalen. Tre lejligheder er allerede klar til indflytning, efterfulgt af den 60 m² store ferielejlighed i juni 2024. Bjergkroen Steckholzer ligger lige ved siden af.
Kitzbühel Suites Oberndorf
Den nye Kitzbühel Suites -bygning, som åbnede i februar 2024, består af 20 ferielejligheder på mellem 48 m² og 107 m² med et til tre soveværelser. Der er også et wellnessområde med saunaer.
harry's home i Lienz
Det nye harry's home med 85 værelser har budt gæster velkommen siden april 2024. Alle værelser har parketgulv, walk-in-garderobe og tekøkken. Man kan vælge mellem 40 m² store "Family & Friends"-værelser, 36 m² store lejligheder og 26 m² store barrierefri værelser.
Walchsee Lakeside
Det nye Walchsee Lakeside åbnede i midten af maj 2024. Det ligger direkte ved søen og består af 22 suiter. Lejlighederne på 54 m² kan rumme op til fire personer.
Hytter
LUF Hytter i Ischgl
LUF Hytter har været åbne for gæster siden december 2023. Der er fem lodges på 130 m² med fire soveværelser til rådighed. Alle er udstyret med balkon.
Gårde
Feiserhof i Navis
Siden december 2023 har der været tre ferielejligheder for voksne til rådighed på familien Garbers renoverede gård - Feiserhof - i 1.400 meters højde. Ferielejlighederne har plads til op til fire personer.
SalzburgerLand
Hoteller og resorts
Valamar Places i Obertauern
I det tidligere Marietta Hotel i Obertauern åbner det første Valamar Places Hotel i Alperne i slutningen af november 2023. Hotellet har 120 værelser til to til fire personer. Der er også suiter på op til 81 m². Mødestederne omfatter restauranten, loungebaren, tagbaren og underholdningsområdet.
Rosewood Schloss Fuschl
Rosewood Schloss Fuschl, der er renoveret af Rosewood Hotel Group, åbnede i sommeren 2024 med 98 udsøgt designede værelser og suiter samt seks hytter. Der er restauranter, lounges og et wellness-område med indendørs og udendørs pools.
City Hotel Saalfelden
Stadthotel Saalfelden åbnede i sommeren 2024 tæt på kongres- og eventcentret Congress Saalfelden. Det har 72 værelser, 92 garagepladser og en skybar med morgenmad og terrasse.
Villa Alpin i Grossarl
I december 2023 genåbnede et tidligere bed and breakfast under navnet Villa Alpin i Grossarl. Hotellet består af 20 værelser og suiter - mellem 21 m² og 45 m² store - med balkon på 4-stjernet niveau. Der er tid til at slappe af i wellnessområdet med sauna.
carpe solem Kapoom i Kaprun
Det tidligere Hotel Toni har været pop-up-hotel carpe solem Kapoom siden november 2023. Hotellet præsenterer sig i lyse farver med 50 værelser og suiter. Det genåbner i 2027 som et hotel i carpe solem Circle Collection.
Hotel Kesselgrub i Altenmarkt-Zauchensee
Hotel Kesselgrub har været endnu mere familievenligt siden marts 2024 efter et omfattende renoveringsarbejde. Størstedelen af værelserne og suiterne er blevet moderniseret. Der er nu også en indendørs og udendørs pool, en vandlegepark med rutsjebaner og børneklubben Kesselinos. Voksne kan se frem til Mountain Adults Spa med Skyroom og et fitnessrum.
Ferielejligheder
harry's home i Salzburg
Det nye harry's home i Salzburg åbnede i marts 2024. Det centralt beliggende hotel har 119 værelser, hvoraf de fleste har fuldt udstyrede køkkener. Der er også konferencelokaler, et fitnessrum, et legerum til børn og en parkeringskælder med el-ladestationer.
Hytter
Gut Wenghof bjerghytter i Werfenweng
Familieresortet Gut Wenghof har tilbudt fire nye luksuriøse bjerghytter siden midten af december 2023. Hytterne, som er mellem 160 m² og 260 m² store, har en spa med sauna og whirlpool og en stor terrasse. Der tilbydes morgenmadsservice. Aftensmad kan leveres til hytten efter anmodning.
Priesteregg Premium Refugium i Leogang
Syv nye søhytter har været tilgængelige på Priesteregg Premium Refugium siden sommeren 2024. Hver hytte har privat adgang til søen, en panoramasauna og sin egen bugt. Op til fire personer kan bo komfortabelt her.
Kärnten
Hoteller og resorts
Mountain Resort Feuerberg i Bodensdorf på Gerlitzen Alpe
Siden maj 2023 har Mountain Resort Feuerberg præsenteret nogle nye funktioner: En udvidet hotelbar, et større køkken, en træhytte til børn, naturstier samt et motorikområde, en lavrebsbane og en bueskydningsbane til sportsentusiaster.
Hotel Prägant i Bad Kleinkirchheim
Hotel Prägant åbnede sit nye spaområde i sommeren 2023. Den 1.000 m² store wellness-oase omfatter en indendørs pool, en finsk sauna, en biosauna og et saltvandsdampbad. Nye funktioner omfatter en snackbar, flere afslapningsrum og en udendørs pool, der er opvarmet hele året rundt.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia i Hermagor am Nassfeld
Efter renovering genåbnede Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia som et 4-stjernet superior-hotel i slutningen af juli 2023: Alle værelser er blevet renoveret. Hotellet har også nye 66 m² store familiesuiter. Nyt er også køkkenkonceptet med en moderniseret restaurant og Acquapura Carnica Spa.
SeeStrandResort i St. Kanzian ved Klopeiner See
Det nye SeeStrandResort har budt gæster velkommen siden foråret 2024: De 40 lejligheder med op til tre soveværelser, køkken og terrasse med panoramaudsigt over søen varierer i størrelse fra 60 m² til 83 m². Takket være ekstra sovesofaer kan en lejlighed rumme op til otte personer.
Hotel Kärntnerhof i Heiligenblut
Det nyrenoverede Hotel Kärntnerhof genåbnede i december 2023. Det består af 40 værelser og suiter på mellem 20 m² og 40 m², nogle med balkon. Gæsterne kan se frem til østrigske og specialiteter fra Kärnten i restauranten.
Ferielejligheder
harry's home i Villach
harry's home åbnede et nyt hus i centrum af Villach i april 2023 i design af BMW. Gæsterne kan vælge mellem 96 værelser og lejligheder, hvoraf de fleste har et fuldt udstyret køkken. Hotellet tilbyder også et seminarrum og udlejning af el-cykler.
Alpin Peaks Lifestyle Apartments på Turracher Höhe
Det nye Hotel Alpin Peaks ligger 1.800 meter over havets overflade og ligger direkte ved Turrachsee og i centrum af skiområdet. Siden december 2023 har bygningen med sin træfacade været hjemsted for 42 lejligheder i forskellige størrelser, der passer til to til otte personer. Der er også et wellnessområde med saunaer og et fitnessområde.
Hytter
Kleingut Moserhof i Penk i Mölltal
Chaletlandsbyen er blevet en attraktion rigere siden august 2023: Det 180 m² store Kleingut Moserhof med en lille gård ligger midt i skoven og tilbyder plads til op til otte personer. Gæsterne kan også se frem til en wellness-hytte med panoramasauna, spabad, badedam og en stor terrasse.
Steiermark
Hoteller og feriesteder
Hotel Der Hechl i Tauplitz
Det traditionsrige Hotel Der Hechl har siden julen 2023 præsenteret nogle nye funktioner: Indgangspartiet og nogle af de 20 værelser har fået nyt liv. Det udvidede wellnessområde omfatter et fitness- og yogarum. Der er også et indendørs legerum.
Radisson Graz
Det nye Radisson Graz åbnede i juni 2024 med 232 værelser i umiddelbar nærhed af banegården. Det har også en restaurant, en bar i den overdækkede indre gård, konferencelokaler og et fitnessområde. Byens centrum ligger inden for gåafstand.
Ferielejligheder
Steirerblicke feriehuse i Gamlitz
Med fire nye vinbondehuse har Feriehusene Steirerblicke siden maj 2024 bestået af i alt elleve hytter og feriehuse. De nye boligenheder til to personer byder på en smuk udsigt over de omkringliggende vinmarker. Alle er udstyret med en sauna med panoramaudsigt og et spabad.
Chalets og hytter
Chalet Hauser Kaibling i Schladming-Dachstein-regionen
To nye luksushytter fra udbyderen "Steirerblicke" har kunnet bookes af feriegæster siden maj 2024: Hytterne med to soveværelser og to badeværelser, som kan nås med svævebane, ligger 2.000 meter over havets overflade. De er udstyret med sauna, terrasse og udendørs pool og kan rumme op til seks personer.
Höflehner Gumpenlodge i Haus im Ennstal
Efter Höflehner Premium Eco Lodge åbnede Höflehner Gumpenlodge i december 2023 ikke langt fra natur- og wellnesshotellet. Gæsterne kan vælge mellem tre lejlighedskategorier. Indkvarteringsenhederne har to soveværelser, en rummelig stue, et lille wellnessområde og en terrasse eller balkon med udsigt over de omkringliggende bjerge.
Campingpladser
Camping Resort Riegersburg
Camping Resort Riegersburg har budt gæster velkommen siden marts 2024. Der er 100 pladser til autocampere og campingvogne i tre forskellige kategorier. Der er også fuldt udstyrede mobilhomes til op til seks personer og campingtønder til op til fire personer på campingengen.
Termiske bade
Rogner Bad Blumau
Rogner Bad Blumau er designet af Friedensreich Hundertwasser og har tilbudt sine gæster forskellige nye funktioner siden julen 2023: Lejlighederne i øjenspaltehusene har fået nye møbler og nyt design. Terrasserne, restauranterne, vinterhaven og pejsestuen er også blevet udvidet.
Oberösterreich
Hoteller og resorts
Seevilla ved Wolfgangsee
Seevilla har været åben for gæster igen siden forsommeren 2024 efter at være blevet renoveret. Otte værelser og suiter er blevet moderniseret. Et fitness- og yogarum på taget er helt nyt. Restauranten Ledererhaus' terrasse er nu overdækket og kan derfor bruges hele året rundt.
Impulshotel Freigold i Freistadt i Mühlviertel-regionen
Et nyt hotelkoncept har ventet på gæster siden september 2023: "Selfness" er i centrum på Impulshotel Freigold. Målet er at inspirere gæsterne, give dem nye ideer og perspektiver og inspirere dem. Der tilbydes yoga, qigong, mental- og mindfulness-træning. Hotellet består af 111 værelser og suiter. En panoarama Spa på 10. etage med infinity-pool og Sky Restaurant afrunder tilbuddet.
Natur Resort Dietlgut i Hinterstoder
Som en del af et omfattende redesign blev familievirksomheden til Dietlgut Nature Resort i december 2023 med 30 rummelige lejligheder - nogle med privat sauna - og seks skovhytter, hver med 144m2 boligareal, privat sauna og åben pejs. Den interne Greisslerei tilbyder regionale produkter. Feriestedet forsynes med vand fra sin egen kilde.
TRIFORÊT alpin.resort i Hinterstoder
TRIFORÊT alpin.resort i 1.410 meters højde har budt gæster velkommen siden december 2023. Boutique-resortet består af et hotel og 20 hytter til to til seks personer. Ud over 41 eksklusive lejligheder på op til 63 m² rummer hovedbygningen et fitness-, wellness- og saunaområde med infinitypool, mødelokaler og en restaurant.
Zeit und Raum Hotell i Eggelsberg
Zeit und Raum Hotel, som åbnede i marts 2024, har tolv lejligheder og tolv dobbeltværelser med selvbetjent check-in. Der er en aflåselig garage til cykler og fire ladestationer til elbiler.
Ferielejligheder
Novapart i Wels
Det nye Novapart lejlighedshotel har været i drift siden foråret 2024. Bygningen består af 52 værelser i størrelser fra 23 m² til 36 m². De har en arbejdsplads, et tekøkken, en balkon eller en overdækket terrasse. Seminar- og eventcentret NOVUM og restauranten LEGATO ligger i umiddelbar nærhed.
Motel Schlafraum24 i Weng im Innkreis
Det bæredygtigt byggede Motel Schlafraum24 har været åbent siden sommeren 2024. Det består af fem lejligheder med terrasse, 19 dobbeltværelser med en infrarød kabine, 12 dobbeltværelser med en dobbeltseng og ti enkeltværelser. Nogle boligenheder har også en infrarød kabine. Der er også et seminarrum, en lounge, et fitnessrum, et møntvaskeri og el-ladestation.
Niederösterreich
Hoteller og resorts
B&B-Hotel i St. Pölten
I slutningen af 2024 åbner et B&B-Hotel i umiddelbar nærhed af banegården i St. Pölten - i Quartier Mitte. Bygningen får kun 105 værelser og kommer også til at indeholde lejligheder og butikker.
Hotel Schachner i Maria Taferl i Wachau-regionen
Det 4-stjernede Seminar- og Wellnesshotel Schachner har moderniseret 37 værelser, som har været tilgængelige igen siden marts 2024. De nye værelser har himmelsenge, mens Honeymoon-suiten og Wachau Spasuiten har sauna og fritstående badekar.
Schloss Zeillern nær Amstetten
Efter en omfattende renovering genåbner Schloss Zeillern sine døre i vinteren 2024. Alle 58 værelser og køkkenet vil blive moderniseret. I 2025 vil der være en ekstra festsal, som kan rumme op til 400 personer.
AVIA Motel Zwettl
Det tredje AVIA Motel i Østrig åbnede i vinteren 2023/24. Det består af tolv praktiske premium- og elleve standardværelser og er kendetegnet ved overkommelige priser. Morgenmad og snacks fås i den nærliggende AVIA-tankstationsshop.
Ferielejligheder
City lofts i Zwettl i Waldviertel
Virksomheden Sonnentor åbnede fem nye ferielejligheder i byen Zwettl i efteråret 2023. Bylofterne ligger i en renoveret bygning fra det 13. århundrede. De 23 m² til 79 m² store moderne hemse har plads til op til fem personer.
Forst Kienberg-lejligheder i Mostviertel
Tre nye Forst Kienberg-lejligheder har været tilgængelige for gæster i det renoverede "Holzhammer"-hus siden december 2023. Lejlighederne med et eller to soveværelser er fordelt på tre etager. Et særligt træk ved lejligheden på øverste etage er den udendørs boblebad med panoramasauna på den rummelige solterrasse på taget.
Termiske bade
Silent Villas ved det termiske spa Laa i Weinviertel
Therme Laa - Hotel & Silent Spa har haft ti luksuriøse "Silent Villa"« siden sommeren 2024. Villaerne til to personer ligger omkring den nye naturlige badedam og er barrierefri med et sove- og opholdsområde samt deres egen spa.
Wien
Hoteller og resorts
The Amauris Vienna Relais & Châteaux
Det tidligere hotel "The Ring" blev renoveret i to år og åbnede i februar 2023 som det luksuriøse boutique-hotel "The Amauris Vienna". Det består af 62 værelser, herunder 17 suiter i et klassisk-moderne design. Indretningen er domineret af træ og Carrara-marmor samt farverne sort og hvid. Blandt højdepunkterne er gourmetrestauranten og spaen med indendørs pool med glastag.
The Hoxton Wien
I marts 2024 åbnede "The Hoxton" i nærheden af byparken. Den fredede tidligere "kommercielle bygning" har 196 værelser fordelt på otte etager. Der er også en bar, mødelokaler, en restaurant med gæstehave og en rooftopbar med en fantastisk udsigt over byens centrum.
Hotel Schani UNO City
Schani Hotel åbnede dørene i begyndelsen af 2024 med 202 værelser og familiesuiter samt seminar- og eventlokaler til op til 200 personer: moderne design, møbler af høj kvalitet og en grøn indre gårdhave med terrasse skaber en fantastisk atmosfære. Der er cykelparkeringspladser til rådighed for cykelentusiaster. Der er også el-ladestationer på hotellets parkeringsplads.
voco Wien Prater
Det tidligere Austria Trend Hotel åbnede under et nyt navn i november 2023: Det 4-stjernede designhotel voco Vienna Prater har 141 værelser og suiter. Gæsterne kan forkæle sig selv i restauranten Vienna Vibes, på terrassen med havepavillon eller i Bluebird Bar. Der er også en arbejdslounge, tre konferencelokaler og et fitnessrum.
Hilton Wien Donau Waterfront
Siden slutningen af 2023 har Hilton Vienna Danube Waterfront med 367 værelser haft et nyt design: alle værelser, konferencelokaler, Executive Lounge, terrassen, wellnessområdet samt restauranten og baren har fået et nyt look.
lyf Schönbrunn Wien
Lejlighedshotellet lyf Schönbrunn Wien åbnede i november 2023. Det består af 162 moderne lejligheder i størrelser fra 22 m² til 34 m². Bygningen er også udstyret med en co-working lounge, en fælles terrasse, et møntvaskeri med bordfodbold, et spillerum, et fitnessrum og et fælles køkken.
Citadines Donau Wien
Citadines Danube Vienna - et 4-stjernet lejlighedshotel med 244 værelser og lejligheder nær den gamle Donau - har været åbent for gæster siden november 2023. Hotellet har også et fitnesscenter og en bar på taget.
H2-Hotel Wien Schönbrunn
H2-Hotel har været åbent siden marts 2024 og består af 265 budgetvenlige og komfortable dobbelt- og firesengsværelser. Det moderne designhotel med egen parkeringskælder er ideelt til familier eller grupper.
Arcotel AQ
Arcotel AQ åbner i det nye Althan-kvarter i 2024. Det består af 157 værelser og suiter på 5. og 6. etage i en ny bygning. Ud over bar og restaurant vil der også være fire seminarrum og et fitnessområde.
Ferielejligheder
Urban Jungle lejligheder
Siden september 2023 har der været tolv bæredygtige designerlejligheder til fire til fem gæster i en 200 år gammel bygning midt i Wien. Planter er i centrum for konceptet, som det fremgår af de grønne områder i Urban Jungle Apartments ' indre gårdhave.
Somerset Schönbrunn Wien
Den nye bygning har været hjemsted for 175 lejligheder siden november 2023. Boligerne i Somerset Schönbrunn Vienna er udstyret med et fuldt udstyret køkken, badeværelse med bruser og separate opholds-/spise- og soveområder.
Burgenland
Hoteller og resorts
VILA VITA Pannonia i Pamhagen
VILA VITA Pannonia hotel og ferieby har tilbudt endnu mere bæredygtighed og komfort siden maj 2023: 100 procent af energien genereres fra biomasse og luftvarme. Restauranten er blevet redesignet, og wellnessområdet er blevet udvidet med nye saunaer, et afslapningsrum og en udendørs whirlpool. Nye feriehuse, bygget med økologiske byggemetoder, har også været tilgængelige siden sensommeren 2023.
Lejligheder og feriehuse
My Weinstöckl i Neudauberg i det sydlige Burgenland
"Mein Weinstöckl" åbnede sine døre i efteråret 2023: Det består af to ferielejligheder med en overdækket terrasse. Lejligheden "Magdalena" er egnet til fire personer, mens lejligheden "Johanna" har plads til otte gæster.
Finy Homes i Stegersbach i det sydlige Burgenland
Feriegæster har kunnet bo i Finy Homes siden februar 2024. De fire hytter - med et boligareal på 42 m² og en terrasse på 28 m² - har en sovealkove, et lille køkken, et badeværelse og en infrarød kabine. Der er også en tøndesauna, et boblebad, en have og en græsplæne til solbadning på ejendommen.
Stoob gæstehus i Stoob
Siden september 2023 har der stået et nyt gæstehus på keramikskolens grund. Bygningen består af 49 værelser med en størrelse på 20 m². Ni værelser kan bookes af feriegæster hele året rundt, mens de resterende kun er tilgængelige i feriesæsonen.