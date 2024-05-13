Indkvartering lige ved pisten

Vær den første på pisterne om morgenen og vend tilbage til dit overnatningssted efter en dag på ski - denne komfort sikrer en uforglemmelig vinterferie i Østrig.

Tæt på bjerget

Når dagens sidste sving gør rigtig ondt i lårene, tager du ubesværet tilbage til dit overnatningssted, som ligger lige ved pisten. Ingen besværlig transport af udstyr, ingen ventetid på skibussen - alt er tæt på og bekvemt. Skiene spændes af lige uden for døren, og skistøvlerne hænges på varmestativet. Bagefter er der dømt afslapning og nydelse: tag et par runder i den opvarmede udendørs pool, efterfulgt af en tur i saunaen, hvor varmen får musklerne til at slappe af og sindet falder til ro. Et hjem midt i skiområdet - her forvandles dagen på pisten problemfrit til afslapning.

Høje bjerge og total afslapning

Vorarlberg

Vorarlberg er kendt for sit alpine landskab og sin stolte skitradition, og mange steder kan man finde overnatningssteder lige ved pisten. Uanset om det er i de berømte skisportssteder Arlberg, Silvretta Montafon eller Damüls-Mellau - her kan du trække dine første spor i puddersneen om morgenen, og nyde den friske bjergluft før lifterne åbner. Du kan tage en længere pause på en af hytterne, da den direkte adgang til indkvarteringen sikrer optimal afslapning og giver mulighed for en stressfri dag på ski i det imponerende bjerglandskab.

En god start på dagen

Tyrol

I Tyrol, hvor bjergene tårner sig majestætisk op, og skiløbet er dybt forankret, starter dagen direkte på pisten. Uanset om det er i det legendariske skiområde Kitzbühel, i det imponerende SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental eller i det alsidige Zillertal - hvis din indkvartering ligger lige ved pisten, kan du trække dine første spor i den friske sne, mens solen langsomt står op over bjergtoppene.

For de morgenfriske på pisten

SalzburgerLand

I SalzburgerLand er direkte adgang til pisten en sand fornøjelse. Om morgenen kan du som en af de første nyde de perfekt præparerede pister, og senere kan du trække dig tilbage til varmen i din indkvartering - sådan føles luksus på skiferien. Uanset om det er i de store skiområder i Salzburger Sportwelt eller i de charmerende landsbyer omkring Zell am See, så gør direkte adgang til pisterne vinteroplevelsen i SalzburgerLand til noget helt særligt.

Skiløb ved foden af Alperne

Niederösterreich

Dagen starter tidligt i skisportsstederne i Niederösterreich, når de første solstråler rammer de sneklædte bakker og fylder dem med gyldent lys. Uanset om det er på Ötscher, i Annaberg eller på Hochkar - bekvemmeligheden ved at komme direkte fra din indkvartering til pisten uden omveje giver mere tid til lange nedkørsler og behagelige pauser i en af de hyggelige bjerghytter. Efter en hel dag på ski kan du vende tilbage til dit nærliggende overnatningssted og nyde aftenen i de fredelige, idylliske omgivelser i Niederösterreichs bjerge.

Korte afstande, gode skidage

Oberösterreich

Med sine charmerende skisportssteder og imponerende bjerglandskaber er Oberösterreich det ideelle sted for en skiferie lige ved pisten. Stå ud af din hotelseng og tag til pisterne i Salzkammergut eller de imponerende skiområder ved Dachstein. Afslut dagens skiløb i dit nærliggende overnatningssted med et glas vin og regionale delikatesser - skønt!

Fra pisten til poolen

Steiermark

Uanset om det er i Schladming-Dachstein, på Tauplitz eller i skiområdet Kreischberg - de brede pister i Steiermark indbyder til store sving, inden du sætter dig til bords i en skihytte og nyder specialiteter fra Steiermark. Spænd blot skiene af om aftenen og hop i poolen få minutter senere - det er den luksus, du opnår ved indkvartering lige ved pisten i Steiermarks bjerge.

I det solrige syd

Kärnten

Uanset om du udforsker de brede pister i Nassfeld, kurbadene i Bad Kleinkirchheim eller de familievenlige pister på Katschberg - nærheden til dit overnatningssted gør det muligt at starte dagen i Kärnten uden stress og jag. Her i det sydlige Østrig går sol og sne ofte op i en højere enhed, hvilket giver mulighed for lange dage på ski. Og efter aktive timer på pisterne kan man lade sig friste af regionale delikatesser som Kasnudeln (ostenudler), mens man ser solen gå ned over bjergene.

