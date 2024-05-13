Indkvartering lige ved pisten

Vær den første på pisterne om morgenen og vend tilbage til dit overnatningssted efter en dag på ski - denne komfort sikrer en uforglemmelig vinterferie i Østrig.

Tæt på bjerget

Når dagens sidste sving gør rigtig ondt i lårene, tager du ubesværet tilbage til dit overnatningssted, som ligger lige ved pisten. Ingen besværlig transport af udstyr, ingen ventetid på skibussen - alt er tæt på og bekvemt. Skiene spændes af lige uden for døren, og skistøvlerne hænges på varmestativet. Bagefter er der dømt afslapning og nydelse: tag et par runder i den opvarmede udendørs pool, efterfulgt af en tur i saunaen, hvor varmen får musklerne til at slappe af og sindet falder til ro. Et hjem midt i skiområdet - her forvandles dagen på pisten problemfrit til afslapning.