Indkvartering lige ved pisten
Tæt på bjerget
Når dagens sidste sving gør rigtig ondt i lårene, tager du ubesværet tilbage til dit overnatningssted, som ligger lige ved pisten. Ingen besværlig transport af udstyr, ingen ventetid på skibussen - alt er tæt på og bekvemt. Skiene spændes af lige uden for døren, og skistøvlerne hænges på varmestativet. Bagefter er der dømt afslapning og nydelse: tag et par runder i den opvarmede udendørs pool, efterfulgt af en tur i saunaen, hvor varmen får musklerne til at slappe af og sindet falder til ro. Et hjem midt i skiområdet - her forvandles dagen på pisten problemfrit til afslapning.
Vorarlberg
Vorarlberg er kendt for sit alpine landskab og sin stolte skitradition, og mange steder kan man finde overnatningssteder lige ved pisten. Uanset om det er i de berømte skisportssteder Arlberg, Silvretta Montafon eller Damüls-Mellau - her kan du trække dine første spor i puddersneen om morgenen, og nyde den friske bjergluft før lifterne åbner. Du kan tage en længere pause på en af hytterne, da den direkte adgang til indkvarteringen sikrer optimal afslapning og giver mulighed for en stressfri dag på ski i det imponerende bjerglandskab.
Hoteller i Arlberg
Burgvital Resort 5* i Oberlech
Hotel Goldener Berg 4*S i Oberlech
Thurnher’s 5*S i Zürs
Romantik Hotel Krone 5* i Lech
Sporthotel Steffisalp 4* i Warth
Hotel Jägeralpe 4*S i Warth
Hotel Monzabon 4*S i Lech
Hotel Edelweiss 4* i Zürs
Hytter og ferielejligheder
Chalet Anna Maria i Lech
Chalet Verwall i Lech
Feriendomizile Familie Dönz i Montafon
Ferienhäuser Tschofen i St. Gallenkirch i Montafon
Landal Brandnertal i Bürserberg
Landal Hochmontafon i Gargellen
Traumsicht Faschinajoch i Faschina
Chalets Montafon i Montafon
Yderligere indkvartering
Alpinresort Schillerkopf4*S i Bürserberg i Brandnertal
Familienhotel Lagant4* i Brand i Brandnertal
Naturhotel Chesa Valisa4* i Hirschegg i Kleinwalsertal
Kinderhotel Alphotel4* i Hirschegg i Kleinwalsertal
Walliserstube4* i Damüls i Bregenzerwald
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal5* i Hirschegg
Tyrol
I Tyrol, hvor bjergene tårner sig majestætisk op, og skiløbet er dybt forankret, starter dagen direkte på pisten. Uanset om det er i det legendariske skiområde Kitzbühel, i det imponerende SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental eller i det alsidige Zillertal - hvis din indkvartering ligger lige ved pisten, kan du trække dine første spor i den friske sne, mens solen langsomt står op over bjergtoppene.
5-stjernede hoteller
Kempinski Hotel „Das Tirol“ 5* i Jochberg nær Kitzbühel
Arlberg Hospiz Hotel 5* i St. Christoph am Arlberg
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* i Obergurgl i Ötztal
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S i Tux i Zillertal
Ferieresorts
Gradonna Mountain Resort 4*S i Kals am Großglockner i Osttirol
Grünwald Resort i Sölden i Ötztal
Hotel Elisabeth 4*S i Kirchberg i Tyrol
The Crystal VAYA Unique 4*S i Obergurgl i Ötztal
Jagdschloss Resort Kühtai Hotel og ferielejligheder i Kühtai
VAYA Zillertal i Aschau i Zillertal
Sportalm Gourmethotel 4* i Kirchberg i Tyrol
Hotel Singer - Relais & Châteaux i Berwang
Hytter og ferielejligheder
Charlets & Apartments Wachterhof i Kaltenbach i Zillertal
Chalet Kitzhorn i St. Johann i Tyrol
Maierl Alm & Chalets i Kirchberg i Tyrol
TyroLadis Family Relax Chalets i Ladis
For familier
Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S i Alpbach i Alpbachtal
Familienparadies Sporthotel Achensee i Achenkirch
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* St. Johann i Tyrol
Natur & Spa Hotel Lärchenhof 4*S i Seefeld
Hotel Goldried i Matrei i Osttirol
Kun for voksne
Traumhotel Alpina 4*S i Gerlos i Zillertal
DAS KRONTHALER 4*S i Achenkirch am Achensee
Ferielejligheder og hytter
Villa Alpin i Kaltenbach i Zillertal
AlpinApart Bacher i Serfaus
Apart Rubin i Serfaus
Appartementhotel Johannes i Obergurgl i Ötztal
Almdorf & Hotel Silbertal i Sölden i Ötztal
Almdorf Waldesruh i Sölden i Ötztal
SalzburgerLand
I SalzburgerLand er direkte adgang til pisten en sand fornøjelse. Om morgenen kan du som en af de første nyde de perfekt præparerede pister, og senere kan du trække dig tilbage til varmen i din indkvartering - sådan føles luksus på skiferien. Uanset om det er i de store skiområder i Salzburger Sportwelt eller i de charmerende landsbyer omkring Zell am See, så gør direkte adgang til pisterne vinteroplevelsen i SalzburgerLand til noget helt særligt.
For familier
Familotel Amiamo 4* i Zell am See
Familienresort Ellmauhof 4*S i Hinterglemm
ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4*S i St. Johann in Pongau
Seekarhaus 5*i Obertauern
Gartenhotel Theresia 4*S i Saalbach-Hinterglemm
Berghotel Rudolfshütte 3* i Uttendorf
Hytter
Chalet am Jet i Flachau
Luxuslodge „Zeit zum Leben“ i Annaberg
Hotel Montanara 4* i Flachau
Hotel og hytter kun for voksne „Der Königsleitner“ 4*S i Königsleiten
Naturhoteller
Hotel Forsthofgut 5* i Leogang
Holzhotel Forsthofalm 4* i Leogang
Naturhotel Edelweiss 4*S i Wagrain
Woodridge Chalets i Werfenweng
Nesslerhof 4*S i Großarl
Design-hoteller
Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5*S i Großarl
Das Goldberg 4*S i Bad Hofgastein
Die Hochkönigin 4*S i Maria Alm
Ferielejligheder
Ferienwohnungen Perfeldhof i Saalbach Hinterglemm
Appartementshaus Steinadler i Obertauern
Bergparadies i Dorfgastein i Gasteinertal
Herzwies i Bad Hofgastein
Hüttendorf Maria Alm ved Hochkönig
Hüttendorf Schlögelberger i St. Margarethen i Lungau
AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg i Viehhofen
Flere hoteller
Hotel Schneider 4*S i Obertauern
Hotel Alpin Juwel 4*S i Saalbach-Hinterglemm
VAYA Resort Zell am See i Zell am See
Großarlerhof 4*S i Großarl
Grizzly Sport & Motorbike Resort 4* i St. Margarethen im Lungau
Waldgasthof 3* i Flachau
4*S Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort i Königsleiten
Travel Charme Werfenweng 4*S i Werfenweng
Übergossene Alm Resort på Hochkönig
Niederösterreich
Dagen starter tidligt i skisportsstederne i Niederösterreich, når de første solstråler rammer de sneklædte bakker og fylder dem med gyldent lys. Uanset om det er på Ötscher, i Annaberg eller på Hochkar - bekvemmeligheden ved at komme direkte fra din indkvartering til pisten uden omveje giver mere tid til lange nedkørsler og behagelige pauser i en af de hyggelige bjerghytter. Efter en hel dag på ski kan du vende tilbage til dit nærliggende overnatningssted og nyde aftenen i de fredelige, idylliske omgivelser i Niederösterreichs bjerge.
Hoteller
JoSchi Sporthaus**** i Göstling
JUFA HOTEL Hochkar - Sport-Resort*** i Göstling
JUFA HOTEL Annaberg - Bergerlebnis-Resort***s i Annaberg
Gasthof »zum Sessellift« i Mitterbach am Erlaufsee
Oberösterreich
Med sine charmerende skisportssteder og imponerende bjerglandskaber er Oberösterreich det ideelle sted for en skiferie lige ved pisten. Stå ud af din hotelseng og tag til pisterne i Salzkammergut eller de imponerende skiområder ved Dachstein. Afslut dagens skiløb i dit nærliggende overnatningssted med et glas vin og regionale delikatesser - skønt!
Hoteller
Familienhotel Sommerhof 4* i Gosau
Edelweiss Alpine Lodge i Hinterstoder
Explorer Hotel Hinterstoder i Hinterstoder
Berghof Sturmgut i Hinterstoder
Hochberghaus i Grünau im Almtal
Steiermark
Uanset om det er i Schladming-Dachstein, på Tauplitz eller i skiområdet Kreischberg - de brede pister i Steiermark indbyder til store sving, inden du sætter dig til bords i en skihytte og nyder specialiteter fra Steiermark. Spænd blot skiene af om aftenen og hop i poolen få minutter senere - det er den luksus, du opnår ved indkvartering lige ved pisten i Steiermarks bjerge.
Hoteller
Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S i Haus im Ennstal
Hotel Schwaigerhof 4*S i Schladming-Rohrmoos
Hotel Berghof Riesneralm 3* i Donnersbachwald
Hotel TUI BLUE i Schladming
Hotel Planaihof 4*S i Schladming
Hotel Relax Resort Kreischberg 4* i St. Georgen ob Murau
Hotel Pension Bruckreiterhof i Pichl/Reiteralm
Ferielejligheder og hytter
Almdorf Reiteralm i Schladming
Almwelt Austria i Pichl-Schladming
Oberprenner i Haus im Ennstal
Apparthotel Silbersee på Turracher Höhe
Almhüttendorf ”Mei Zeit” på Turracher Höhe
Kärnten
Uanset om du udforsker de brede pister i Nassfeld, kurbadene i Bad Kleinkirchheim eller de familievenlige pister på Katschberg - nærheden til dit overnatningssted gør det muligt at starte dagen i Kärnten uden stress og jag. Her i det sydlige Østrig går sol og sne ofte op i en højere enhed, hvilket giver mulighed for lange dage på ski. Og efter aktive timer på pisterne kan man lade sig friste af regionale delikatesser som Kasnudeln (ostenudler), mens man ser solen gå ned over bjergene.
Hoteller
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* i Hermagor am Nassfeld
Hotel Gartnerkofel4* i Hermagor am Nassfeld
Falkensteiner Club Funimation4* i Rennweg am Katschberg
Falkensteiner Hotel Cristallo4*S i Rennweg am Katschberg
Der Kirchheimerhof4*S i Bad Kleinkirchheim
Hotel Nockresort4* i Bad Kleinkirchheim
Alpinhotel Pacheiner4* i Treffen / Gerlitzen Alpe
Mountain Resort Feuerberg4* i Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Hotel Kornock på Turracher Höhe
Ferielejligheder og hytter
Ferienpark Landal i Bad Kleinkirchheim
Almhüttendorf »Mei Zeit« på Turracher Höhe
Apparthotel Silbersee på Turracher Höhe
Ferienpark Landal ved Katschberg
Katschberg Lodges ved Katschberg