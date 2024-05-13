Sæsonafslutninger på skiområderne i Østrig

Østrig siger pænt farvel til vinteren med store arrangementer. Find alle datoer og begivenheder i slutningen af sæsonen her.

Vi kan godt være lidt triste, når vinteren går på hæld i Østrig. Men frygt ej, for afslutningen på vintersæsonen er præget af fede events og god stemning. En ting er sikkert - den næste vinter er på vej og vil bringe endnu en fantastisk skisæson med sig.

Bemærk venligst:

Vores liste giver et overblik over arrangementer i slutningen af sæsonen og opdateres regelmæssigt, men den hævder ikke at være udtømmende. Da vejrforholdene kan føre til ændringer, bedes du også tjekke hjemmesiden for den respektive region eller liftoperatør eller kontakte det lokale turistbureau direkte.

Niederösterreich & Oberösterreich

Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 22. februar 2025 (link kun på tysk)

Hochkar, Niederösterreich
6. april 2025

Dachstein-West/Gosau, Oberösterreich
6. april 2025

Feuerkogel, Oberösterreich
Nostalgia ski race, 22. marts 2025

Hinterstoder/Pyhrn Priel, Oberösterreich
6. april 2025

Kasberg i Almtal, Oberösterreich
The Kasberg is cooking, 8. marts 2025 (link kun på tysk)

SalzburgerLand & Steiermark

Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena, SalzburgerLand
21. april 2025

Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 12. - 16. marts 2025

Hochkönig, SalzburgerLand
Alpine Craft Festival, 28. - 29. marts 2025

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski, SalzburgerLand
6. april 2025

Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Criterion, 10. - 13. april 2025

Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
White Pearl Mountain Days, 21. - 30. marts 2025

Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain), SalzburgerLand
7. april 2025

Werfenweng, SalzburgerLand
30. marts 2025 (såfremt sneforholdene tillader det)

Zell am See - Kaprun, SalzburgerLand

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml - SalzburgerLand
21. april 2025

Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut, Steiermark
21. april 2025

Kreischberg / Murau, Steiermark
16. marts 2025

Reiteralm & Fageralm / Schladming, Steiermark

Schladming-Dachstein, Steiermark
DJ ÖTZI summit tour på Hauser Kaibling, 9. marts 2025

Planai & Hochwurzen, Steiermark
21. april 2025

Ramsau am Dachstein, Steiermark
29. marts 2025

Schönberg-Lachtal, Steiermark
6. april 2025

Kärnten

Bad Kleinkirchheim
6. april 2025

Gerlitzen Alpe
30. marts 2025

Heiligenblut am Grossglockner
30. marts 2025

Tyrol

Innsbruck og dens feriebyer

Ischgl
Top of the Mountain Spring Concert med Andrea Berg, 6. april 2025
Top of the Mountain Easter Concert med Shaggy, 20. april 2025
Top of the Mountain Closing Concert med OneRepublic, 3. maj 2025

Kaunertaler Gletscher
18. maj 2025

Kitzbühel
6. april 2025

Mayrhofen i Zillertal
Snowbombing, 7. - 12. april 2025

Nauders på Reschen passet
Golden Mountain Beats, 23. - 30. marts 2025 (link kun på tysk)

Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats by Nassau Beach Club, 12. - 16. marts 2025

Pitztaler Gletscher – Rifflsee
4. maj 2025

Seefeld
31. marts 2025

Serfaus-Fiss-Ladis
21. april 2025

Skicircus: Fieberbrunn
21. april 2025

Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
21. april 2025
(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau og Oberau lukker til marts 2025)

Sölden i Ötztal
Electric Mountain Festival, 31. marts - 4. april 2025

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
30. marts 2025

St. Anton am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 30. marts - 14. april 2025
The White Thrill, 19. april 2025

St. Johann i Tyrol
23. marts 2025

St. Leonhard i Pitztal
Pitztal Snow Festival, 12. april 2025

Zillertal

Vorarlberg

Lech Zürs am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 30. marts - 13. april 2025

Silvretta Montafon
Open-Air with Kamrad, 15. marts 2025
DJ ÖTZI summit tour, 22. marts 2025

Warth-Schröcken i Bregenzerwald
We love the 80s ski day, 19. april 2025

