Sæsonafslutninger på skiområderne i Østrig
Vi kan godt være lidt triste, når vinteren går på hæld i Østrig. Men frygt ej, for afslutningen på vintersæsonen er præget af fede events og god stemning. En ting er sikkert - den næste vinter er på vej og vil bringe endnu en fantastisk skisæson med sig.
Bemærk venligst:
Vores liste giver et overblik over arrangementer i slutningen af sæsonen og opdateres regelmæssigt, men den hævder ikke at være udtømmende. Da vejrforholdene kan føre til ændringer, bedes du også tjekke hjemmesiden for den respektive region eller liftoperatør eller kontakte det lokale turistbureau direkte.
Niederösterreich & Oberösterreich
Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 22. februar 2025 (link kun på tysk)
Hochkar, Niederösterreich
6. april 2025
Dachstein-West/Gosau, Oberösterreich
6. april 2025
Feuerkogel, Oberösterreich
Nostalgia ski race, 22. marts 2025
Hinterstoder/Pyhrn Priel, Oberösterreich
6. april 2025
Kasberg i Almtal, Oberösterreich
The Kasberg is cooking, 8. marts 2025 (link kun på tysk)
SalzburgerLand & Steiermark
Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena, SalzburgerLand
21. april 2025
Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 12. - 16. marts 2025
Hochkönig, SalzburgerLand
Alpine Craft Festival, 28. - 29. marts 2025
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski, SalzburgerLand
6. april 2025
Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Criterion, 10. - 13. april 2025
Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
White Pearl Mountain Days, 21. - 30. marts 2025
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain), SalzburgerLand
7. april 2025
Werfenweng, SalzburgerLand
30. marts 2025 (såfremt sneforholdene tillader det)
Zell am See - Kaprun, SalzburgerLand
Schmittenhöhe: 21. april 2025
Kitzsteinhorn: 21. april 2025
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml - SalzburgerLand
21. april 2025
Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut, Steiermark
21. april 2025
Kreischberg / Murau, Steiermark
16. marts 2025
Reiteralm & Fageralm / Schladming, Steiermark
Schladming-Dachstein, Steiermark
DJ ÖTZI summit tour på Hauser Kaibling, 9. marts 2025
Planai & Hochwurzen, Steiermark
21. april 2025
Ramsau am Dachstein, Steiermark
29. marts 2025
Schönberg-Lachtal, Steiermark
6. april 2025
Kärnten
Bad Kleinkirchheim
6. april 2025
Gerlitzen Alpe
30. marts 2025
Heiligenblut am Grossglockner
30. marts 2025
Tyrol
Innsbruck og dens feriebyer
Innsbruck - Nordkettenbahn
6. april 2025
Kühtai
21. april 2025
Ischgl
Top of the Mountain Spring Concert med Andrea Berg, 6. april 2025
Top of the Mountain Easter Concert med Shaggy, 20. april 2025
Top of the Mountain Closing Concert med OneRepublic, 3. maj 2025
Kaunertaler Gletscher
18. maj 2025
Kitzbühel
6. april 2025
Mayrhofen i Zillertal
Snowbombing, 7. - 12. april 2025
Nauders på Reschen passet
Golden Mountain Beats, 23. - 30. marts 2025 (link kun på tysk)
Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats by Nassau Beach Club, 12. - 16. marts 2025
Pitztaler Gletscher – Rifflsee
4. maj 2025
Seefeld
31. marts 2025
Serfaus-Fiss-Ladis
21. april 2025
Skicircus: Fieberbrunn
21. april 2025
Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
21. april 2025
(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau og Oberau lukker til marts 2025)
Sölden i Ötztal
Electric Mountain Festival, 31. marts - 4. april 2025
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
30. marts 2025
St. Anton am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 30. marts - 14. april 2025
The White Thrill, 19. april 2025
St. Johann i Tyrol
23. marts 2025
St. Leonhard i Pitztal
Pitztal Snow Festival, 12. april 2025
Zillertal
Hintertuxer Gletscher: åbent hele året
Hochfügen 21. april 2025
Hochzillertal/Kaltenbach 21. april 2025
Mayrhofen i Zillertal
Snowbombing, 07. - 12. april 2025
Spieljoch/Fügen 30. marts 2025
Zillertal Arena
21. april 2025 (Zell am Ziller)
21. april 2025 (Gerlosstein-Hainzenberg)
Vorarlberg
Lech Zürs am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 30. marts - 13. april 2025
Silvretta Montafon
Open-Air with Kamrad, 15. marts 2025
DJ ÖTZI summit tour, 22. marts 2025
Warth-Schröcken i Bregenzerwald
We love the 80s ski day, 19. april 2025